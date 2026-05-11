รู้จัก “พาย สุนิษฐ์” สามี “มายด์ ลภัสลัล” ทายาทสิงห์หมื่นล้าน ล่าสุดล็อกโปรไฟล์ไปแล้ว หลังถูกน้องชายแฉ

กำลังถูกจับตามองหนักมาก หลังจากที่ “ทราย สิริณัฐ สก๊อต”อัดคลิปเล่าทั้งน้ำตา ถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ แถมถูกแม่ฟ้องเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้คืน เหตุมองว่าตนเองเป็นลูกเนรคุณ
งานนี้ทัวร์ไปลงที่ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” พี่ชายของทราย สามี “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” เพิ่งแต่งงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก ถึงขั้นไปจี้ในอินสตาแกรมสาวมายด์ให้สามีออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่ ขณะที่อินสตาแกรมของพายได้ล็อกไพรเวตไปแล้ว
สำหรับประวัติ พาย สุนิษฐ์ เป็นทายาทรุ่นที่ 4 แห่งตระกูล “ภิรมย์ภักดี” ลูกชายคนโตของ “คุณน้อง จีรานุช ภิรมย์ภักดี” เส้นทางชีวิตของเขาถูกบ่มเพาะความแกร่งในโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุเพียง 8 ขวบ และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานถึง 14 ปี ก่อนจะบินกลับไทยในปี 2555 เพื่อเริ่มฝึกงานในสิ่งที่รักอย่างดนตรีที่สหภาพดนตรี และเดินหน้าคว้าปริญญาโทด้านการบริหารจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เพื่อเตรียมรับไม้ต่อธุรกิจครอบครัว
ปัจจุบันพายนั่งแท่นบริหารในตำแหน่ง Head of Organization Capability บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ เขาคือหัวเรือใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ “Singha Way” และพาบริษัทคว้ารางวัลการันตีคุณภาพอย่าง HR Asia Best Companies to Work for in Asia ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดบริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย
นอกเหนือจากบทบาทผู้บริหารองค์กรใหญ่ พายยังมีใจรักในเสียงดนตรีอย่างเต็มเปี่ยม เขาเคยรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนทำวงดนตรีแนวร็อก และปัจจุบันยังมีชื่อเป็นกรรมการใน บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ค่ายเพลงแถวหน้าของไทย รวมถึงบริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำกัด อีกด้วย
ด้านชีวิตรักพายซุ่มคบหาดูใจกับ “มายด์ ลภัสลัล” นานถึง 7 ปี ก่อนเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานที่ประเทศชิลี โดยทั้งคู่จัดงานฉลองมงคลสมรสสุดอลังการในธีมมิวสิกเฟสติวัลไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568 และล่าสุดมีข่าวดี สาวมายด์กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก เตรียมต้อนรับทายาทตัวน้อยของตระกูลอย่างเป็นทางการ