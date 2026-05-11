xs
xsm
sm
md
lg

รู้จัก “พาย สุนิษฐ์” สามี “มายด์ ลภัสลัล” ทายาทสิงห์หมื่นล้าน ล่าสุดล็อกโปรไฟล์ไปแล้ว หลังถูกน้องชายแฉ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กำลังถูกจับตามองหนักมาก หลังจากที่ “ทราย สิริณัฐ สก๊อต”อัดคลิปเล่าทั้งน้ำตา ถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ แถมถูกแม่ฟ้องเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้คืน เหตุมองว่าตนเองเป็นลูกเนรคุณ

งานนี้ทัวร์ไปลงที่ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” พี่ชายของทราย สามี “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” เพิ่งแต่งงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก ถึงขั้นไปจี้ในอินสตาแกรมสาวมายด์ให้สามีออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่ ขณะที่อินสตาแกรมของพายได้ล็อกไพรเวตไปแล้ว

สำหรับประวัติ พาย สุนิษฐ์ เป็นทายาทรุ่นที่ 4 แห่งตระกูล “ภิรมย์ภักดี” ลูกชายคนโตของ “คุณน้อง จีรานุช ภิรมย์ภักดี” เส้นทางชีวิตของเขาถูกบ่มเพาะความแกร่งในโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุเพียง 8 ขวบ และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานถึง 14 ปี ก่อนจะบินกลับไทยในปี 2555 เพื่อเริ่มฝึกงานในสิ่งที่รักอย่างดนตรีที่สหภาพดนตรี และเดินหน้าคว้าปริญญาโทด้านการบริหารจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เพื่อเตรียมรับไม้ต่อธุรกิจครอบครัว
ปัจจุบันพายนั่งแท่นบริหารในตำแหน่ง Head of Organization Capability บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ เขาคือหัวเรือใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ “Singha Way” และพาบริษัทคว้ารางวัลการันตีคุณภาพอย่าง HR Asia Best Companies to Work for in Asia ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดบริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย
นอกเหนือจากบทบาทผู้บริหารองค์กรใหญ่ พายยังมีใจรักในเสียงดนตรีอย่างเต็มเปี่ยม เขาเคยรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนทำวงดนตรีแนวร็อก และปัจจุบันยังมีชื่อเป็นกรรมการใน บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ค่ายเพลงแถวหน้าของไทย รวมถึงบริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำกัด อีกด้วย
ด้านชีวิตรักพายซุ่มคบหาดูใจกับ “มายด์ ลภัสลัล” นานถึง 7 ปี ก่อนเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานที่ประเทศชิลี โดยทั้งคู่จัดงานฉลองมงคลสมรสสุดอลังการในธีมมิวสิกเฟสติวัลไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568 และล่าสุดมีข่าวดี สาวมายด์กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก เตรียมต้อนรับทายาทตัวน้อยของตระกูลอย่างเป็นทางการ
























รู้จัก “พาย สุนิษฐ์” สามี “มายด์ ลภัสลัล” ทายาทสิงห์หมื่นล้าน ล่าสุดล็อกโปรไฟล์ไปแล้ว หลังถูกน้องชายแฉ
รู้จัก “พาย สุนิษฐ์” สามี “มายด์ ลภัสลัล” ทายาทสิงห์หมื่นล้าน ล่าสุดล็อกโปรไฟล์ไปแล้ว หลังถูกน้องชายแฉ
รู้จัก “พาย สุนิษฐ์” สามี “มายด์ ลภัสลัล” ทายาทสิงห์หมื่นล้าน ล่าสุดล็อกโปรไฟล์ไปแล้ว หลังถูกน้องชายแฉ
รู้จัก “พาย สุนิษฐ์” สามี “มายด์ ลภัสลัล” ทายาทสิงห์หมื่นล้าน ล่าสุดล็อกโปรไฟล์ไปแล้ว หลังถูกน้องชายแฉ
รู้จัก “พาย สุนิษฐ์” สามี “มายด์ ลภัสลัล” ทายาทสิงห์หมื่นล้าน ล่าสุดล็อกโปรไฟล์ไปแล้ว หลังถูกน้องชายแฉ
+7