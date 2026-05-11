“NMIXX” ดาวรุ่งตึกฟ้า ประกาศเวิลด์ทัวร์แรก ”NSWER ไทย“ เตรียมเต้น BLUE VALENTINE พร้อมกัน 13 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศิลปินเคป๊อปดาวรุ่ง “NMIXX” ประกาศคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์แรกตอกย้ำความสำเร็จกับซิงเกิ้ลใหม่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา NSWER ไทยเตรียมตัวเจอกัน 13 มิถุนายน 2569 ที่ยูโอบี ไลฟ์ เอ็มสเฟียร์  
หลังจากเดบิวต์มากว่า 3 ปี 9 เดือน NMIXX ประสบความสำเร็จจากการออกอัลบั้มเต็มชุดแรก “Blue Valentine” ด้วยกระแสตอบรับระดับเมนสตรีม คว้าอันดับ 1 ในทุกชาร์ตดังของเกาหลีใต้รวมไปถึง Melon Top 100 ปังกว่าเดิมเมื่อคอนเสิร์ตใหญ่สเกลอารีนาหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วของ 6 สาว
 
NSWER ไทย ห้ามพลาด กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของตัวตึงเจนห้าจากตึกฟ้า NMIXX 1ST WORLD TOUR IN BANGKOK จำหน่ายบัตรแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.priceless.com/music 
 

#NMIXX #엔믹스 #ZEROFRONTIER #NMIXX_ZEROFRONTIER #NMIXX_ZEROFRONTIER_BANGKOK#NMIXX_WORLDTOUR_ZEROFRONTIER
#เอนมิ้กมาไทย2026 #LiveNationTero








