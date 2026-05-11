“Centimillimental” พร้อมเจอแฟน ๆ ชาวไทยอีกครั้ง กับเวิลด์ทัวร์แรก “Cafuné” เจอกัน 19 กรกฎาคมนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์

“Centimillimental” ศิลปินและนักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่น เจ้าของผลงานเพลงประกอบอนิเมะ “Given” กลับมาเจอแฟน ๆ ชาวไทยเป็นครั้งที่ 2 ในคอนเสิร์ต Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné” แฟนอัตสึชิซัง เตรียมตัวเจอกันกรกฎาคมนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
หลังจากเดินทางมาพบปะเหล่าแฟนคลับที่กรุงเทพฯ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Centimillimental ก็ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ชาวไทยต้องคอยนาน เดินหน้าประกาศคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งใหม่รับอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 “Cafuné” อัลบัมเต็ม 13 เพลง ที่รวบรวมบทเพลงระดับมาสเตอร์พีซ ด้วยคอนเสปต์การเล่าเรื่องผ่านอารมณ์ที่หลากหลาย การันตีว่าครบรสทั้งสุข เศร้า เหงา เจ็บปวด แต่ยังมีความหวัง พร้อมด้วยการมองย้อนไปยังเรื่องราวในอดีต และอยู่กับปัจจุบัน
ด้วยสไตล์เพลงที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผลงานของ Centimillimental โดดเด่นกินใจแฟน ๆ มาอย่างยาวนาน ทั้งยังมีเพลงฮิตติดหูจากซีรีส์และแอนิเมชั่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Given และ Bakuten!! ห้ามพลาดประสบการณ์ซึ้งตรึงใจ มาร่วมจอยประสบการณ์อบอุ่นไปกับศิลปินญี่ปุ่นที่คุณคิดถึงในคอนเสิร์ต Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné” 19 กรกฎาคมนี้ บัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาท จำหน่ายบัตร 8 พฤษภาคมนี้ 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com