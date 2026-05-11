xs
xsm
sm
md
lg

“The Weeknd” พร้อมลุยเอเชีย ปิดท้ายทัวร์ “AFTER HOURS TIL DAWN” แฟนไทยห้ามพลาด! 11 ต.ค. นี้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์ “The Weeknd” ประกาศสเตเดียมทัวร์เลกสุดท้าย “After Hours Til Dawn” ปักหมุด 7 เมืองใหญ่ทั่วเอเชีย โตเกียว, จาการ์ต้า, สิงคโปร์, โซล, ฮ่องกง, กัวลาลัมเปอร์ รวมไปถึงกรุงเทพฯ บ้านเรา แฟน ๆ เตรียมตัวเจอกันซูเปอร์ซันเดย์ 11 ตุลาคม 2569 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน พร้อมศิลปินพิเศษ ดูโอ้ฮิปฮอปตัวจี๊ดจากญี่ปุ่น “Creepy Nuts” 
หลังจากเดินหน้าออนทัวร์ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2565 ก็ถึงเวลาที่ The Weeknd จะมาเยือนประเทศแถบเอเชีย เพื่อมอบความมันส์และประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจ การันตีด้วยยอดขายกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ บัตรคอนเสิร์ตจำหน่ายหมดเกลี้ยงไปกว่า 7.5 ล้านใบ จาก 153 รอบการแสดง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะคอนเสิร์ตศิลปินชายเดี่ยวที่ทำรายได้สูงสุดในโลก 
The Weeknd มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากทัวร์คอนเสิร์ต After Hours Til Dawn ครั้งนี้ให้กับ 2 องค์กรการกุศล XO Humanitarian Fund และGlobal Citizen อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยอดบริจาค ณ ปัจจุบันสูงถึง 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
After Hours Til Dawn Stadium Tour เป็นการเฉลิมฉลองอัลบั้มไตรภาคอันเลื่องชื่อของ The Weeknd ไล่มาตั้งแต่ After Hour (2563), Dawn FM (2565) และอัลบั้มชุดล่าสุด Hurry Up Tomorrow (2568) โดยทัวร์คอนเสิร์จครั้งนี้ได้รับรางวัลทัวร์คอนเสิร์ตแห่งปี จาก iHeartRadio Awards (ปี 2569) และรางวัลสุดยอดคอนเสิร์ต R&B แห่งปีจาก Pollstar Awards. 
เตรียมพบกับคอนเสิร์ตสเตเดี้ยมสุดยิ่งใหญ่ ที่พร้อมมอบประสบการณ์แบบครั้งหนึ่งในชีวิต “The Weeknd: After Hours Til Dawn Stadium Tour Live in Bangkok” แฟนคลับพรีเซลส์เริ่มวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 (10.00 – 22.00 
พรีเซลส์สำหรับผู้ถือบัตร Visa กับพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. จนถึงวันพุธที่ 20 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.visa.co.tg/promotions/the-weeknd.html. 
สมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร รับสิทธิ์พรีเซลส์วันพุธที่ 20 พฤษภาคม (12.00 – 22.00) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.livenationtero.co.thจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 10.00 น.เป็นต้นไปทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์






“The Weeknd” พร้อมลุยเอเชีย ปิดท้ายทัวร์ “AFTER HOURS TIL DAWN” แฟนไทยห้ามพลาด! 11 ต.ค. นี้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
“The Weeknd” พร้อมลุยเอเชีย ปิดท้ายทัวร์ “AFTER HOURS TIL DAWN” แฟนไทยห้ามพลาด! 11 ต.ค. นี้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
“The Weeknd” พร้อมลุยเอเชีย ปิดท้ายทัวร์ “AFTER HOURS TIL DAWN” แฟนไทยห้ามพลาด! 11 ต.ค. นี้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน