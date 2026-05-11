“The Weeknd” พร้อมลุยเอเชีย ปิดท้ายทัวร์ “AFTER HOURS TIL DAWN” แฟนไทยห้ามพลาด! 11 ต.ค. นี้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

ศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์ “The Weeknd” ประกาศสเตเดียมทัวร์เลกสุดท้าย “After Hours Til Dawn” ปักหมุด 7 เมืองใหญ่ทั่วเอเชีย โตเกียว, จาการ์ต้า, สิงคโปร์, โซล, ฮ่องกง, กัวลาลัมเปอร์ รวมไปถึงกรุงเทพฯ บ้านเรา แฟน ๆ เตรียมตัวเจอกันซูเปอร์ซันเดย์ 11 ตุลาคม 2569 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน พร้อมศิลปินพิเศษ ดูโอ้ฮิปฮอปตัวจี๊ดจากญี่ปุ่น “Creepy Nuts”
หลังจากเดินหน้าออนทัวร์ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2565 ก็ถึงเวลาที่ The Weeknd จะมาเยือนประเทศแถบเอเชีย เพื่อมอบความมันส์และประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจ การันตีด้วยยอดขายกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ บัตรคอนเสิร์ตจำหน่ายหมดเกลี้ยงไปกว่า 7.5 ล้านใบ จาก 153 รอบการแสดง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะคอนเสิร์ตศิลปินชายเดี่ยวที่ทำรายได้สูงสุดในโลก
The Weeknd มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากทัวร์คอนเสิร์ต After Hours Til Dawn ครั้งนี้ให้กับ 2 องค์กรการกุศล XO Humanitarian Fund และGlobal Citizen อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยอดบริจาค ณ ปัจจุบันสูงถึง 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
After Hours Til Dawn Stadium Tour เป็นการเฉลิมฉลองอัลบั้มไตรภาคอันเลื่องชื่อของ The Weeknd ไล่มาตั้งแต่ After Hour (2563), Dawn FM (2565) และอัลบั้มชุดล่าสุด Hurry Up Tomorrow (2568) โดยทัวร์คอนเสิร์จครั้งนี้ได้รับรางวัลทัวร์คอนเสิร์ตแห่งปี จาก iHeartRadio Awards (ปี 2569) และรางวัลสุดยอดคอนเสิร์ต R&B แห่งปีจาก Pollstar Awards.
เตรียมพบกับคอนเสิร์ตสเตเดี้ยมสุดยิ่งใหญ่ ที่พร้อมมอบประสบการณ์แบบครั้งหนึ่งในชีวิต “The Weeknd: After Hours Til Dawn Stadium Tour Live in Bangkok” แฟนคลับพรีเซลส์เริ่มวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 (10.00 – 22.00
พรีเซลส์สำหรับผู้ถือบัตร Visa กับพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. จนถึงวันพุธที่ 20 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.visa.co.tg/promotions/the-weeknd.html.
สมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร รับสิทธิ์พรีเซลส์วันพุธที่ 20 พฤษภาคม (12.00 – 22.00) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.livenationtero.co.thจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 10.00 น.เป็นต้นไปทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์