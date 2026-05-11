"ฝั่งธนเฟส 4" สร้างประวัติศาสตร์ BODYSLAM-4EVE-TMD นำทีม 12 ศิลปินจัดเต็มทุกโชว์ ฟาดอารมณ์คนดูทั้งฮอลล์!

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอย! สำหรับ “ฝั่งธนเฟส 4” เทศกาลดนตรีสุดยักษ์ที่รวมพลังวัยรุ่นทุกฝั่งของเมืองไว้ในที่เดียว ณ IMPACT Exhibition Center Hall 5–6 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ ( 2 พ.ค.) ผ่านมา ท่ามกลางแฟนเพลงที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานแน่นฮอลล์ ทุกคนในงานต่างร้องว้าวเมื่อได้เห็นแลนด์มาร์กสุดยักษ์ ประทับใจที่ได้เช็คอินและเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลานี้ เสียงกรี๊ด เสียงร้อง และพลังของดนตรีดังสนั่นตั้งแต่โชว์แรกจนถึงโชว์สุดท้าย โดยเปิดโชว์ด้วยศิลปินรับเชิญพิเศษ บาอินหางไก้ (BA YIN HANG GAI) , อ้าย เหย่ (AI YE) , บาเท่อเอ่อ เติ้งหย่ง BATEER DENG YONG ที่อิมพอร์ตจากประเทศจีน มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมผ่านการแสดงที่ผสมผสานทั้งศิลปะ ดนตรี และเอกลักษณ์ประจำชาติอย่างลงตัว
จากนั้นพบกับ 𝗠𝗜𝗥𝗥𝗥 ที่ชวนคนดูโยกเบา ๆ ก่อนส่งไม้ต่อให้ 𝗦𝗘𝗥𝗜𝗢𝗨𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗢𝗡 เติมความละมุนปนสนุก สร้างบรรยากาศอบอุ่นให้ทั้งฮอลล์ ก่อนที่ 𝗝𝗠𝗡𝗞 และ 𝗣𝗨𝗥𝗣𝗘𝗘𝗖𝗛 จะพาแฟน ๆ เข้าสู่โหมดอินดี้สุดลึก ซึมซับทุกอารมณ์แบบไม่มีพัก ความสนุกเริ่มพุ่งขึ้นอีกระดับเมื่อ 𝗙𝗘𝗟𝗟𝗢𝗪 𝗙𝗘𝗟𝗟𝗢𝗪 และ 𝗣𝗢𝗟𝗬𝗖𝗔𝗧 ขึ้นเวทีพร้อมเพลงฮิตที่คนดูร้องตามได้ทั้งฮอลล์ ก่อนจะเปลี่ยนฟีลสู่ความสดใสและพลังแดนซ์จาก 𝟰𝗘𝗩𝗘 ที่ทำเอาเวทีลุกเป็นไฟ และต่อเนื่องด้วย 𝗟𝗜𝗧𝗧𝗟𝗘 𝗝𝗢𝗛𝗡 และ 𝗝𝗢𝗘𝗬 𝗣𝗛𝗨𝗪𝗔𝗦𝗜𝗧 ที่เรียกเสียงกรี๊ดและเสียงร้องตามกระหึ่มไม่หยุด เข้าสู่ช่วงพีคของค่ำคืนกับ 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗠𝗔𝗡 𝗗𝗢𝗪𝗡 ที่ปล่อยเพลงฮิตต่อเนื่องแบบนันสต็อป ทำเอาคนดูทั้งฮอลล์กลายเป็นคอรัสขนาดยักษ์ ก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับตำนานร็อกอย่าง 𝗕𝗢𝗗𝗬𝗦𝗟𝗔𝗠 ที่ระเบิดพลังเสียงและอารมณ์จนคนดูแทบหยุดหายใจ และปิดท้ายค่ำคืนอย่างดุเดือดโดย 𝗧𝗔𝗜𝗧𝗢𝗦𝗠𝗜𝗧𝗛 ที่ฟาดทุกจังหวะอย่างเข้มข้น สะกดคนดูตั้งแต่ต้นจนจบ
ทิ้งท้ายด้วยภาพความมันส์ที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของทุกคน นอกจากไลน์อัพศิลปินที่จัดเต็มทุกแนวดนตรีแล้ว ภายในงานยังเต็มไปด้วยโซนอาหารชื่อดังจาก “ฝั่งธนฟูดส์” ที่ขนความอร่อยมาให้เลือกแบบจุใจ รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายที่ทำให้งานนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือพื้นที่รวมตัวของวัยรุ่นอย่างแท้จริง
โดยในงานนี้ได้รับเกียรติเปิดงานโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี ซึ่งได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา รองอธิการบดี และทีมงาน EventX [ อีเวนต์บ้านสมเด็จ ] เป็นผู้ควบคุมและดูแลงานทั้งหมด ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยักษ์ไปด้วยกัน ซึ่งงานนี้จัดโดยทีมงาน ENTLAB THAILAND x EVENT ENTERTAINMENT BSRU [อีเวนต์บ้านสมเด็จ] , MACENT BSRU , BSM BSRU , มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : ฝั่งธนเฟส