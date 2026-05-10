เลอค่าสู่เวทีโลก! “น้ำผึ้ง กานต์ธีรา” คว้ามงฯ มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 ควีน “โอปอล” อำลาตำแหน่งอย่างสง่างาม

ตัวเต็งสวยครบจบในคนเดียว “น้ำผึ้ง กานต์ธีรา” ฝ่าด่านหิน คว้าตำแหน่ง “มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026” ดีกรีจึ้ง สวย เก่ง ทัศนคติเฉียบคม โครงการการกุศลปังจนคว้าใจกรรมการ เป็นตัวแทนสาวไทยไปชิงมงฯ “มิสเวิลด์” ครั้งที่ 73 ที่เวียดนาม เดือนกันยายนนี้
ในที่สุดก็มาถึงค่ำคืนที่จะเปลี่ยนโลกของผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาล กับการประกวดรอบตัดสิน “มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026” ซึ่งเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้(10 พฤษภาคม 2569) ณ MCC Hall The Mall Lifestore งามวงศ์วาน โดยมี TPNGTERO เป็นผู้จัดการประกวด ภายใต้คอนเซปต์ ส่งต่อแรงบันดาลใจ และปลุกศักยภาพความคิดให้มีความหมาย เพื่อร่วมสร้างโลกที่ดีกว่าไปด้วยกัน วันนี้จึงเป็นวันที่ผู้เข้าประกวดทั้ง 21 คน ต้องปล่อยของทุกอย่างที่มีเอาชนะยากบนเวที และผ่านความกดดันทั้งหมดไปให้ได้ เพื่อพิชิตตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้มาครอง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก “จูเลีย มอร์ลีย์ (Julia Morley)” ประธานและซีอีโอองค์กรมิสเวิลด์ เดินทางมาชมการประกวดและร่วมเป็นสักขีพยานในการเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยด้วยตัวเอง นอกจากนี้ มิสเวิลด์คนปัจจุบัน “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 ได้มาอยู่ในโมเมนต์สำคัญนี้ด้วย เพื่อส่งต่อพลัง และแรงบันดาลใจ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ครอบครองมงกุฎคนใหม่ ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนโครงการ Beauty with a Purpose เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคมต่อไป
เวทีนี้ได้ชื่อว่าเป็นการประกวดของนักเรียนหญิงห้องคิง คือคัดระดับหัวกะทิมาชิงมงฯกัน แต่ปีนี้ “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ประธานกรรมการบริหาร จาก TPN Global ได้ประกาศเอาไว้ว่าทุกรอบทุกโชว์ แม้จะเป็นเด็กห้องคิงก็เฟียร์สได้ เปรี้ยวได้ และแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้ ไม่อ่อมไม่เฉาแน่นอน
บรรยากาศก่อนเริ่มงานเต็มไปด้วยสีสันจากกองทัพแฟนคลับนางงามที่มารอเชียร์สาวงามกันอย่างคึกคัก ก่อนจะเปิดเวทีด้วย Opening Show สุดปัง นำโดย “โอปอล สุชาตา” ร่วมกับสาวงามทั้ง 21 คน ในโชว์ที่ถ่ายทอดความมั่นใจและเปล่งประกายเจิดจรัสสะกดทุกสายตา
จากนั้นพิธีกรบนเวที “อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ” ทำหน้าที่แนะนำคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติที่มาร่วมให้คะแนนในรอบตัดสิน อาทิ โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ฐปนา กล้าตลุมบอน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ วี สแควร์ คลินิก, พชร ประพันธ์วัฒนะ กรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท แอสเซทไวส์จำกัด (มหาชน), รินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล Miss Thailand World 2015 ตัวแทนผู้บริหาร จาก อมร ภูเก็ตเพิร์ล, อโรชา กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่ L&E Beyond, ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, ศรัณย์ ทิพย์รักษ์ Lifestyle Influencer & Pageantry Expert, สมบัษร ถิระสาโรช (ป้าตือ) ดารา นักแสดง และพิธีกร, ภูมิพัฒน์ ธรรมพันธ์ (เต๋า TV Pool) พิธีกรรายการบันเทิง, ธรณ ชัชวาลวงศ์ Celebrity Fashion Designer, พันธ์สิริ สิริเวชพันธ์ ช่างภาพแฟชั่นอิสระ, อรนภา กฤษฎี Commentator ด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสาร, หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้จัดซีรีส์อิสระ, ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก รองประธานกรรมการบริหารด้านงานสร้างสรรค์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), สิรินยา บิชอพ (ซินดี้) Miss Thailand World 1996 นางแบบ นักแสดง และพิธีกรชื่อดัง, ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ (โทมัส), ศิลปิน นักแสดง สังกัด DOMUNDI TV ร่วมด้วย “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ประธานกรรมการบริหาร จาก TPN Global และ “ไบรอัน แอล มาร์การ์” Managing Director จาก TERO Entertainment ผู้บริหาร TPNGTERO ร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย
เรียกเสียงกรี๊ดฮอลล์แทบแตก เมื่อศิลปินสุดฮอต “ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว” และ “DMD TRAINEES” ปรากฎตัวบนเวที สร้างความร้อนแรงในรอบชุดว่ายน้ำ ร่วมกับสาวงามทั้ง 21 คน ที่โชว์ลีลาการเดินแบบสับๆ จนไฟลุกท่วมเวที จากนั้นสาวงามทั้งหมดปรากฏตัวอีกครั้งในชุดราตรียาว เดินอวดโฉมโชว์ความสง่างามเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการ บอกเลยแต่ละคนเหมือนองค์แม่ประทับ สวยตาแตกราวกับนางพญา
เข้าสู่ช่วงลุ้นระทึกกับการประกาศผลผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ซึ่งแบ่งเป็น 5 คนจากรอบ FAST TRACK ได้แก่ ความสามารถพิเศษ (Talent), ความสามารถด้านกีฬา (Sport), ทักษะด้านการเดินแบบ (Model), ความสามารถด้านการพูดในที่สาธารณะ (Head to Head Challenge) และทักษะด้านการสื่อสาร (Multimedia) พร้อมด้วย 2 รางวัลพิเศษ ได้แก่ Miss Popular Vote และ Miss E-Commerce และอีก 5 คนสุดท้ายจากการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ได้แก่ MWT 17 กานต์ กานต์ธิดา กานุวงษ์ Fast Track Sport,
MWT 19 คิมมี่ คิม โดเชคาโลวา Fast Track Model, MWT 04 มาย สุพิชชา ปิณฑะเกษตริน Fast Track Multimedia, MWT 10 เบนซ์ ปัณณิกา บุญศิริฐากร Fast Track Talent,
MWT 15 น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล Fast Track Head To Head Challenge, MWT 01 แนน ชาลิณี เพ็ชรไทย Popular vote, MWT 13 อติน่า คนธรสพรรณ วาสนาอาชาสกุล Top Commerce, MWT 12 มาลัย มาลัยกะ คาร, MWT 03 โน๊ต วรรณภา แย้มภู่, MWT 02 กวางตุ้ง อภิญญา กันสา, MWT 05 จูน บุษบงกช ลิ้นทอง, MWT 07 คิม จิราพัชร ดาทุมมา
หลังจากนั้น ผู้เข้ารอบทั้ง 12 คน ได้นำเสนอสปีช(Speech) ภายใต้แนวคิด “Beauty With A Purpose” เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ และพลังของผู้หญิงยุคใหม่
เรียกว่ายิ่งเข้ารอบลึก ยิ่งตื่นเต้นเหมือนหัวใจจะหลุดออกมา พิธีกรประกาศสาวงามที่เข้าไปยืน TOP5 ได้แก่ MWT 13 อติน่า คนธรสพรรณ วาสนาอาชาสกุล, MWT 12 มาลัย มาลัยกะ คาร, MWT 15 น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล, MWT 10 เบนซ์ ปัณณิกา บุญศิริฐากร และ MWT 07 คิม จิราพัชร ดาทุมมา งานนี้ตัวเต็งมากันครบ จากนั้นเข้าสู่รอบตอบคำถาม ทำเอาลุ้นกันอย่างระทึกว่าสาวงามคนใดจะได้ไปต่อ
นาทีหยุดโลกที่แท้ทรู! พิธีกรการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ TOP3 เพื่อเข้าไปตอบคำถามชิงมงกุฎ ใครตอบจึ้ง ไหวพริบดี สมองปังคนนั้นมง ซึ่งสาวงามที่ทะลุผ่านเข้ารอบนี้มาได้ ได้แก่ MWT 12 มาลัย มาลัยกะ คาร,
MWT 15 น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล และ MWT 07 คิม จิราพัชร ดาทุมมา
เบรกความตื่นเต้นให้แฟนนางงามได้หายใจหายคอจากการลุ้นผลว่ามงจะลงใคร ด้วยโมเมนต์บนเวทีที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งกับการอำลาตำแหน่งของ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2025 กับความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่สาวไทยสามารถคว้ามงกุฎมิสเวิลด์มาครองได้เป็นครั้งแรก นำความความภาคภูมิใจมาให้คนไทยทั้งประเทศ และสร้างความทรงจำล้ำค่าที่อธิบายเป็นคำพูดไม่หมด ซึ่งระหว่างที่โอปอลกล่าวอำลาตำแหน่ง และขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนที่ผลักดันให้เธอมายืนจุดนี้ได้ เจ้าตัวถึงกับเสียงสั่นน้ำตาคลอ เป็นคำพูดที่ออกมาจากใจ งดงาม รู้สึกตื้นตันกันทั้งฮอลล์
ทั้งฮอลล์แทบลืมหายใจ เพราะบนเวทีเข้าสู่วินาทีประวัติศาสตร์ พิธีกรประกาศชื่อสาวงามผู้ครองตำแหน่ง “มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026” ได้แก่ตัวเต็ง MWT 15 “น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล” รับมงกุฎ Ocean Empress พร้อมสิทธิ์เป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่ 73 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในเดือนกันยายนนี้
สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ MWT 12 มาลัย มาลัยกะ คาร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ MWT 07 คิม จิราพัชร ดาทุมมา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ MWT 13 อติน่า คนธรสพรรณ วาสนาอาชาสกุล
และรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ MWT 10 เบนซ์ ปัณณิกา บุญศิริฐากร