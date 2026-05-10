เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม! เมื่อ เคนโตะ นากาจิมะ หรือ “KENTY” ประกาศเอเชียทัวร์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ปักหมุดประเทศไทยในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2026 นี้

ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญแห่งปีที่สร้างความตื่นเต้นให้กับ “U:nity” ชาวไทยอย่างล้นหลาม เมื่อศิลปินหนุ่มสุดฮอตจากญี่ปุ่น KENTY เปิดตัวเอเชียทัวร์อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิต ภายใต้ชื่อ “IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026 พร้อมปักหมุด กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในจุดหมายหลักของทัวร์ครั้งประวัติศาสตร์ โดยมีกำหนดจัดการแสดงถึง 2 รอบเต็มอิ่ม การันตีความยิ่งใหญ่โดยผู้จัดมากประสบการณ์อย่าง AVALON LIVE
หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามในฐานะศิลปินเดี่ยว KENTY พร้อมถ่ายทอดตัวตนของคำว่า “ไอดอล” ในรูปแบบที่ชัดเจนและเติบโตยิ่งขึ้นผ่านโชว์ครั้งนี้ โดยเอเชียทัวร์ดังกล่าวถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าคอนเสิร์ตทั่วไป แต่คือ “Special Stage” ที่เน้นการสื่อสารและสร้างความผูกพันอย่างใกล้ชิดระหว่างศิลปินและแฟนๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดในทุกโมเมนต์
ภายหลังการประกาศจบการศึกษาจากวงในช่วงต้นปี 2024 KENTY ได้ก้าวสู่เส้นทางศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัว พร้อมนำเสนอผลงานที่มีเอกลักษณ์และร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ผ่านเพลงฮิตที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดี อาทิ “CANDY”สะท้อนสีสันทางดนตรีในระดับสากล
นอกเหนือจากบทบาทในฐานะศิลปิน KENTY ยังประสบความสำเร็จในสายการแสดงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสามารถในการถ่ายทอดหลากหลายบทบาทอย่างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Kanojo wa Kirei datta ที่สร้างกระแสฟีเวอร์อย่างกว้างขวาง ภาพยนตร์ Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai ที่เผยเสน่ห์ในบทบาทเจ้าชายสายดาร์ก รวมถึง Love Like the Falling Petals ภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมทั่วโลก
ขณะเดียวกัน เขายังได้รับคำชื่นชมจากผลงาน Fragments of the Last Will ที่สะท้อนความทุ่มเทในฐานะนักแสดง และ Confess to Your Crimes ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญที่ตอกย้ำศักยภาพทางการแสดงได้อย่างน่าจับตามอง
ในระดับนานาชาติ KENTY ยังได้ก้าวสู่เวทีโลกผ่านซีรีส์ Concordia ซึ่งกำกับโดย Frank Doelger ผู้ชนะรางวัล Emmy Award นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับแบรนด์ลักชัวรีระดับโลกอย่าง BVLGARI ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์
สำหรับการแสดงในประเทศไทยครั้งนี้ เขาได้เลือกจัดขึ้น ณ SiamPic Hall โรงละครคุณภาพใจกลางสยามสแควร์ เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่ใกล้ชิดทุกมิติ ทั้งภาพ แสง เสียง และรายละเอียดบนเวทีในทุกที่นั่ง พร้อมโปรดักชันระดับพรีเมียมและเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่เตรียมมาเพื่อแฟนชาวไทยโดยเฉพาะ
บัตร VIP จำนวนจำกัดราคา 5,500 บาท บัตรปกติราคา 4,500 บาท 3,800 บาท และ 2,500 บาท ตามลำดับ สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ และความเคลื่อนไหวได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ AVALON LIVE ทุกช่องทาง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีกก้าวสำคัญในเส้นทางศิลปินเดี่ยวของ KENTY และสัมผัสนิยามของคำว่า “Love” ผ่านโชว์ที่พร้อมสร้างความประทับใจและการจดจำในทุกวินาทีของการแสดงครั้งนี้