“จ้าวลู่ซือ” เปล่งประกายงดงาม เปิดม่านความหวานซึ้ง พาแฟนชาวไทยดื่มด่ำบรรยากาศ “โรแมนติก” ผ่านคอนเสิร์ต “Rosy Zhao 'Stay Romantic' Concert in Bangkok 2026”

ยกให้เป็นค่ำคืนที่เปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังและจิตวิญาณความโรแมนติก สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในต่างประเทศของ ซูเปอร์สตาร์สาวแถวหน้าของจีน “จ้าวลู่ซือ” (Zhao Lusi) โดยประเดิมปักหมุดประเทศไทย ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ อิมแพค อารีน่า ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
ท่ามกลางค่ำคืนสุดโรแมนติกของกรุงเทพฯ “จ้าวลู่ซือ” ปรากฏตัวอย่างเปล่งประกายด้วยเสน่ห์และความงดงามในแบบของเธอที่ทำให้แฟนๆ ในฮอลล์ตกหลุมรัก พร้อมออกเดินทางไปกับความสุขที่เธอตั้งใจนำมามอบให้กับแฟนๆ เพื่อทลายกรอบการแสดงในแบบเดิมๆ กับเวทีการแสดงที่ออกแบบให้เต็มไปด้วยมนต์ขลัง และเชื่อมโยงจิตวิญญาณของเธอและผู้ชมเข้าด้วยกัน
การแสดงที่ผสมผสานโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่จัดเต็ม เข้ากับศิลปะแสง สี เสียง ที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมแบบสมจริง (Immersive Experience) ที่แฟนๆ ของเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมหรือผู้ฟังในคอนเสิร์ตนี้เท่านั้น “จ้าวลู่ซือ” ยังเปรียบให้พวกเขาเป็น “เพื่อนร่วมทางที่โรแมนติก” ที่มีส่วนร่วมทำให้คอนเสิร์ต “Rosy Zhao 'Stay Romantic' Concert in Bangkok 2026” สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
โดยไฮไลต์สำคัญที่สร้างเซอร์ไพรส์และเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ คือช่วงเวลาสุดพิเศษที่ “จ้าวลู่ซือ”ตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้แก่แฟนชาวไทยโดยเฉพาะ ด้วยการโชว์ร้องเพลงภาษาไทยที่เธอซุ่มฝึกซ้อมมาอย่างหนัก ทันทีที่บทเพลงไทยดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องที่หวานละมุนและชัดเจน ก็สามารถสะกดหัวใจคนฟังได้ทั้งฮอลล์ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความรักที่เธอมีต่อแฟนๆ ชาวไทยอย่างลึกซึ้ง เพิ่มดีกรีความอบอุ่นให้กับค่ำคืนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยทุกเพลงในคอนเสิร์ตที่ “จ้าวลู่ซือ” เลือกมามอบให้กับแฟนๆ ด้วยการเรียงร้อยเรื่องราวทางอารมณ์และดนตรีหลากหลายรูปแบบ ผ่านการร้องเพลง การเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวที ไปกับเพลงที่เยียวยาจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลาย ไปจนถึงเพลงที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานความสุขและความสดใส เสมือนผู้ชมได้มาที่นี่เพื่อรับพลังงานที่ดีจากการแสดงของเธอกลับไป
ซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นของ “จ้าวลู่ซือ” ที่ไม่ได้วางให้คอนเสิร์ต “Rosy Zhao 'Stay Romantic' Concert in Bangkok 2026” เป็นแค่ความหวานชื่นที่ฉาบฉวย แต่เธอยังหวังว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะช่วยให้ทุกคนเอ็นจอยไปกับทุกช่วงเวลา เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนแห่งที่เต็มไปด้วยความประทับใจ กับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของ “จ้าวลู่ซือ” เธอเปล่งประกายด้วยความจริงใจที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆ ดังนั้นคอนเสิร์ต “Rosy Zhao 'Stay Romantic' Concert in Bangkok 2026” จึงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงดนตรี แต่เป็นการช่วยให้ผู้ชมของเธอค้นพบความสามารถในการสร้างสรรค์ความงามของชีวิตขึ้นมาใหม่ เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตของปีที่ได้มอบพลังบวกให้กับแฟนๆ ชาวไทย