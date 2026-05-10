น้องใหม่แต่ใจถึง! “จ๋า พราวเพชร” เดินหน้าสะสมประสบการณ์กับบททดสอบสุดหินร้องคู่ 7 แชมป์ตัวจริงเสียงจริง

เรียกว่าเป็นนักร้องน้องใหม่ที่มาแรง แต่สะเทือนวงการไม่น้อย สำหรับ "จ๋า พราวเพชร" ที่ช่วงนี้เดินหน้าปล่อยโปรเจกต์คัพเวอร์เพลงฮิตในความทรงจำแบบรัว ๆ แถมไม่ได้มาเล่น ๆ เพราะแต่ละเพลงที่หยิบมาร้อง เจ้าตัวเลือก “ชนแชมป์” เวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศแบบไม่มีแผ่ว!
งานนี้จ๋าขอพิสูจน์ตัวเองแบบก้าวต่อก้าว ด้วยการร่วมร้องคัพเวอร์กับแชมป์ตัวจริงเสียงจริงถึง 7 คน จาก 4 เวทีดัง เริ่มตั้งแต่สายเดอะสตาร์ ทั้ง "กัน นภัทร" แชมป์รายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 6, "บูม สหรัฐ" แชมป์เดอะสตาร์ ไอดอล และ "เจมส์ เจตพล" แชมป์เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 10
ต่อด้วยสายลูกกรุงและเพลงเพราะจากเวที The Golden Song เวทีเพลงเพราะ อย่างอย่าง "วิน วศิน" แชมป์ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 3 และ "เบลโลล่า กนิษฐา" แชมป์ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 5 ขณะที่สายลูกคอคุณภาพก็ได้ "ธัช กิตติธัช" แชมป์เพลงเอก ซีซั่น 1 มาร่วมพิสูจน์ฝีมือ และล่าสุดที่แฟน ๆ ว้าวหนักมาก คือการคัพเวอร์เพลง “ไม่อยากให้เธอรู้” ของ ใหม่ เจริญปุระ ร่วมกับ "เอม สาธิดา" แชมป์ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่น 11 (AF11) ที่เคมีเข้ากันเกินต้าน จนหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งคัพเวอร์ที่ลงตัวสุด ๆ ของจ๋าในตอนนี้
ที่น่าจับตาคือ แม้ต้องร้องร่วมกับแชมป์ตัวท็อปที่มีสไตล์แตกต่างกันสุดขั้ว แต่จ๋ากลับเอาอยู่ทุกแนว ทั้งเพลงหวาน เพลงพลังเสียง หรือเพลงอารมณ์ลึก งานนี้เลยไม่แปลกที่หลายคนเริ่มจับตาว่า นักร้องสาวคนนี้อาจกำลังค่อย ๆ สะสมประสบการณ์ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ศิลปินคุณภาพ” ในอนาคต
