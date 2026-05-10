“อั๋น ภูวนาท” วอนอย่าว่า “นาย ณภัทร” อกตัญญู ถ้ายังไม่รู้ว่าเจออะไรมาบ้าง

ท่ามกลางกระแสดรามาความสัมพันธ์ในครอบครัวของ “แม่หมู พิมพ์ผกา” และลูกชาย “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดวันนี้ (10 พ.ค. 69) พิธีกรชื่อดัง “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับน้องนาย ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมใส่แคปชั่นฝากถึงชาวเน็ต หลังมีหลายคนเข้าไปตัดสินเรื่องครอบครัวของคนอื่นเกินขอบเขต
“ทำไมถึงมีคนกล้าวิพากษ์วิจารณ์ ถึงขนาดใช้คำว่า “บังอาจตัดแม่” “เนรคุณ” แม้แต่ “อกตัญญู” กับเรื่องเหล่านี้ แบบนี้ทั้งที่ไม่ใช่แม่ของเรา ลูกของเรา และสำคัญที่สุดคือไม่ใช่เรื่องของเรา และเราไม่มีทางรู้รายละเอียดและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหัวใจตลอดการเดินทางของเค้าเหล่านี้เลย ถ้าจะมีคนที่บังอาจจริงๆ ก็คงจะเป็นคนที่บังอาจคิดว่าตัวเองสามารถไปเผือกตัดสินเรื่องแบบนี้ได้ ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของคุณ
ผมรู้จักและรักทั้งแม่หมู-น้องนาย และได้สัมผัสกับมุมที่น่ารักอบอุ่นของคนทั้งคู่ และคงทำได้แค่ปรารถนาอย่างเชื่อมั่นว่า…ทุกอย่างจะลงเอยด้วยดี เมื่อถึงวันและเวลาที่เหมาะสมของมัน #เข้าใจให้มากตัดสินให้น้อย แนะนำให้กลับไป ดูแลแม่ของตัวเอง ครอบครัวของตัวเอง และเรื่องตัวเองกันครับ ❤️”
ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก โดยมองว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ช่วยเตือนสติสังคมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว