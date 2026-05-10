ภรรยา “แซม ยุรนันท์” เล่าถึงวันที่สามีพ้นคุก ใจแทบสลายรอความจริงปรากฎ

“มุก มาริษา” เปิดใจเผชิญมรสุมชีวิต ใจแทบสลายหลังอัยการสูงสุดชี้ขาดให้ฟ้อง “แซม ยุรนันท์” ยอมรับสิ่งที่กลัวที่สุดคือไม่ได้ประกันตัว
ท่ามกลางมรสุมชีวิตและคดีความที่เกิดขึ้นกับสามี ล่าสุด “มุก มาริษา ภมรมนตรี” ภรรยาของ “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” ได้ออกมาโพสต์เปิดใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเผยภาพครอบครัวในช่วงเวลาต่างๆ พร้อมเล่าช่วงเวลาสุดเจ็บปวดตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ที่ต้องเผชิญทั้งมรสุมข่าวใหญ่ ความทุกข์ของครอบครัว รวมถึงการสูญเสียคุณแม่ผู้เป็นเสาหลักของบ้าน ก่อนยอมรับว่าใจแทบสลาย หลังอัยการสูงสุดชี้ขาดให้ฟ้องแซม ตอนนี้ไม่พูดอะไร แต่ขอให้ความจริงปรากฎในที่สุด
“...ชีวิตที่ผ่านมา หลังจากเกิดเรื่องอย่างกระทันหัน กลายเป็นข่าวใหญ่โตชั่วข้ามคืนกินเวลานานเป็นเดือน
...วันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าอย่างเจ็บปวด ไม่ต้องพูดถึงความเสียใจ มันมากมายจนไม่สามารถจะอธิบายได้ ทำได้แค่สะกดจิตตัวเอง ให้เข้มแข็ง อดทนให้มากที่สุด ชีวิตมีซ้ำเติมความเจ็บปวดให้หนักขึ้นอีก เมื่อคุณแม่อาการทรุดลง และเพลียมาก ร่างกายเริ่มถดถอยไปเรื่อยๆ แม่บอกว่าแม่พร้อมไปแล้วนะ แม่เหนื่อย แม่ไม่ไหวแล้ว ..น้ำตาไหลในทันที บอกแม่ไปว่า มุกไม่ไหวแล้วจ้ะ มุกรับอะไรมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆ แม่ห้ามตายนะ แม่ต้องรอแซมออกมาก่อน ถ้าแม่ตาย มุกคงตายไปด้วยกัน ก้อตั้งศพไว้เคียงกันนะ แซมออกมาก้อไม่เหลือใครแล้ว แม่จะเอาแบบนั้นเหรอ??แม่เงียบและตอบว่า ได้ แม่จะรอแซม❤️
...ชีวิตผ่านไปอย่างช้าๆ เหมือนเดิม ไปหาทุกวัน เขียนจดหมายทุกวัน วันละหลายฉบับ มีการโทรไลน์ ได้เดือนละ2ครั้งตามกฎทำให้แม่/พี่ม่ำ/พี่ม่ง ได้คุย เห็นหน้ากันผ่านการโทร...จนถึงครบ84วัน อัยการสูงสุดประกาศ ไม่ฟ้อง คืนอิสรภาพให้ แน่นอน ดีใจที่สุด จำได้ขึ้นใจ วันที่ 8มกราคม68 กลับบ้านเรากัน❤️ วันรุ่งขึ้น ไปหาแม่ ไปกราบขอพร เพื่อสิริมงคล พ้นเคราะห์ซะทีนะ
...วันที่17กุมภา คุณแม่ได้จากไปท่ามกลางอ้อมกอดของลูกๆทั้ง3 ของแม่ ..แม่ทำตามสัญญา แม่จะรอแซม❤️
...1ปีที่ผ่านมา เราเก็บตัวเงียบ ไม่ออกข่าว ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ ไม่อยากพูดถึงเรื่องที่บาดใจ อยากลืมช่วงเวลาเลวร้าย พี่แซมนั่งสมาธิ สวดมนต์ สงบจิต จนบวชอีกครั้ง เงียบๆ ไม่มีใครรู้ นอกจากญาติพี่น้องและเพื่อนสนิท
..งาน50วันของแม่ บรรจุอัฐิแม่อยู่รวมกับพ่อ ณ ศาลาสุจริตกุล วัดราชาธิวาสวิหาร พี่แซมมาร่วมงานในฐานะพระภิกษุสงฆ์
..หลังจากลาสิกขาบท พี่แซมยังคงถือศีล สวดมนต์ทุกวัน ชีวิตเราอยู่กันแบบตัวติดกัน 24 ชม อยู่กท บ้าง อยู่บ้านเมืองกาญบ้าง
..จนถึงวันที่ อสส ชี้ขาดให้ฟ้อง แน่นอน ใจแทบสลาย แน่ล่ะ ใครๆก้อกลัวนะ แต่ใดๆ คือกลัวที่จะไม่ได้ประกันมากกว่า
... ตอนนี้เป็นเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อไป ไม่ขอพูดอะไรขอให้ความจริงปรากฎด้วยเทอญ 🙏”