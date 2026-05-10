“จิ๊บ MWT2026” เผยเรื่องช็อก! ป่วยมะเร็ง เกือบไปทำการุณยฆาตที่ตปท. อยากเป็นคนไทยคนแรกที่หัวล้าน แล้วสวมมงกุฎ (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกือบไม่มี “จิ๊บ ไอริชธ์ชญา” ผู้ท้าชิงมงกุฎ “มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026” เผยเรื่องสุดช็อก! ป่วยมะเร็ง เกือบไปทำการุณยฆาต ที่สวิตเซอร์แลนด์ แต่โชคดีชีวิตเจอจุดพลิก เปลี่ยนใจไม่จบชีวิตตัวเอง ขอบคุณมะเร็งที่ปิดตัวตนเก่าของตน แล้วเปิดประตูบานใหม่ให้ เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น อยากเป็นคนไทยคนแรกที่หัวล้าน แล้วสวมมงกุฎ



ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องราวของ หมายเลข 11 “จิ๊บ ไอริชธ์ชญา แซ่ซุ่น” หนึ่งในผู้เข้าประกวด “มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026” ที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ระยะ 2 แต่ใจสู้มาก เธอหอบความมุ่งมั่นมาประกวดนางงาม เพื่อเติมเต็มความฝันให้กับตัวเอง ด้วยหวังเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ให้ผู้คนได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต ให้สู้ต่อไป และเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ซึ่งทีมข่าวได้นัดสัมภาษณ์ Exclusive จิ๊บ ถึงเส้นทางชีวิตที่ฉุดเธอออกมาจากความตาย และเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล

โดยจิ๊บเผยว่า เกือบไม่ได้มาประกวดนางงามแล้ว เพราะเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ในระหว่างที่กำลังรักษามะเร็ง เจ้าตัวเหลือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแค่ 2 แสน รู้สึกเครียด และไม่อยากทุกข์ทรมาน ไม่อยากให้พ่อ-แม่เดือดร้อนต้องขายที่ดินมารักษา จึงตัดสินใจร่ำลาพ่อแม่ เตรียมกำเงิน 2 แสนไปทำการุณยฆาต (การจบชีวิตของผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ตามความประสงค์ของผู้ป่วย) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะได้จากไปอย่างสงบสุข แต่โชคดีมีเหตุให้ชีวิตพลิก เปลี่ยนใจสู้ต่อ ตอนนี้โรคสงบแล้วแต่ยังต้องรักษาต่อเนื่อง พร้อมถือโอกาสแก้ข่าว หลังก่อนหน้านี้คนเข้าใจผิดว่าเธอเป็นมะเร็งระยะ 4

อยากขอบคุณมะเร็งที่ทำให้ตนเป็นคนใหม่ ปิดตัวตนเก่าของตน แล้วเปิดประตูบานใหม่ให้ เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น อยากเป็นคนไทยคนแรกที่หัวล้าน แล้วสวมมงกุฎ






















“จิ๊บ MWT2026” เผยเรื่องช็อก! ป่วยมะเร็ง เกือบไปทำการุณยฆาตที่ตปท. อยากเป็นคนไทยคนแรกที่หัวล้าน แล้วสวมมงกุฎ (ชมคลิป)
