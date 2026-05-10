“จิ๊บ MWT2026” เผยเรื่องช็อก! ป่วยมะเร็ง เกือบไปทำการุณยฆาตที่ตปท. อยากเป็นคนไทยคนแรกที่หัวล้าน แล้วสวมมงกุฎ (ชมคลิป)

เกือบไม่มี “จิ๊บ ไอริชธ์ชญา” ผู้ท้าชิงมงกุฎ “มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026” เผยเรื่องสุดช็อก! ป่วยมะเร็ง เกือบไปทำการุณยฆาต ที่สวิตเซอร์แลนด์ แต่โชคดีชีวิตเจอจุดพลิก เปลี่ยนใจไม่จบชีวิตตัวเอง ขอบคุณมะเร็งที่ปิดตัวตนเก่าของตน แล้วเปิดประตูบานใหม่ให้ เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น อยากเป็นคนไทยคนแรกที่หัวล้าน แล้วสวมมงกุฎ
ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องราวของ หมายเลข 11 “จิ๊บ ไอริชธ์ชญา แซ่ซุ่น” หนึ่งในผู้เข้าประกวด “มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026” ที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ระยะ 2 แต่ใจสู้มาก เธอหอบความมุ่งมั่นมาประกวดนางงาม เพื่อเติมเต็มความฝันให้กับตัวเอง ด้วยหวังเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ให้ผู้คนได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต ให้สู้ต่อไป และเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ซึ่งทีมข่าวได้นัดสัมภาษณ์ Exclusive จิ๊บ ถึงเส้นทางชีวิตที่ฉุดเธอออกมาจากความตาย และเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
โดยจิ๊บเผยว่า เกือบไม่ได้มาประกวดนางงามแล้ว เพราะเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ในระหว่างที่กำลังรักษามะเร็ง เจ้าตัวเหลือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแค่ 2 แสน รู้สึกเครียด และไม่อยากทุกข์ทรมาน ไม่อยากให้พ่อ-แม่เดือดร้อนต้องขายที่ดินมารักษา จึงตัดสินใจร่ำลาพ่อแม่ เตรียมกำเงิน 2 แสนไปทำการุณยฆาต (การจบชีวิตของผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ตามความประสงค์ของผู้ป่วย) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะได้จากไปอย่างสงบสุข แต่โชคดีมีเหตุให้ชีวิตพลิก เปลี่ยนใจสู้ต่อ ตอนนี้โรคสงบแล้วแต่ยังต้องรักษาต่อเนื่อง พร้อมถือโอกาสแก้ข่าว หลังก่อนหน้านี้คนเข้าใจผิดว่าเธอเป็นมะเร็งระยะ 4
อยากขอบคุณมะเร็งที่ทำให้ตนเป็นคนใหม่ ปิดตัวตนเก่าของตน แล้วเปิดประตูบานใหม่ให้ เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น อยากเป็นคนไทยคนแรกที่หัวล้าน แล้วสวมมงกุฎ