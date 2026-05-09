AF รีบแจง “น้องเฌนน์” ดรามาพูดอังกฤษ ถูกมองโชว์ออฟ สละสิทธิ์เอง หรือโดนกดดัน?

เพิ่งกลายเป็นประเด็นอยู่ไม่กี่วันที่ผ่านมา สำหรับหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน True Academy Fantasia 2026 อย่าง “น้องเฌนน์ (เชน)”ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นดรามากับ “ปอนด์ กฤษดา วิทยาขจรเดช” ในรอบ True AF 2026 Workshop & Final Audition กับคำถามที่เกี่ยวกับว่าทำไม? น้องสื่อสารแต่ภาษาอังกฤษ ทั้งๆ ที่เป็นคนไทย ซึ่งด้าน “น้องเฌนน์” เผยว่าที่บ้านก็คุยภาษาอังกฤษ เพราะคุณพ่อเป็นต่างชาติ อีกฝ่ายเลยบอกว่าอยากให้พูดภาษาไทยให้มากขึ้น เพราะเรากำลังสื่อสารกับคนไทย และถ้าพูดภาษาอังกฤษตลอดมันดูเหมือนการ “โชว์ออฟ” ซึ่งประโยคนี้จุดประเด็นสนั่นโซเซียล ว่าสรุปแล้ว “ใครกันแน่! ที่โชว์ออฟ”
ล่าสุดทางผู้จัด True Academy Fantasia 2026 ออกจดหมายว่า 4 ผู้เข้าแข่งขัน “วิน, นับทอง, มัลดีฟส์” รวมไปถึง “เฌนน์”ได้สละสิทธิ์ ออกจากการแข่งขัน ซึ่งก็ทำให้เหลือผู้เข้าแข่งขันจาก 100 คนเหลือ 96 คน โดยจะประกาศในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ว่าใครจะเป็น 12 คนสุดท้ายบนเวทีนักล่าฝัน
ซึ่งหลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไป แน่นอนว่าก็มีคนเข้ามาถามอย่างคับคั่งว่า สรุปแล้วน้องยินยอมออกเองหรือว่าโดนใครกดดัน รวมไปถึงมีคนเข้ามาถามว่า จริงๆ แล้วน้องไม่ยินยอมนี่ ด้านผู้จัดไม่รอช้า ตอบกลับทันที
“น้องได้แจ้งสละสิทธิ์กับทางรายการเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวัน ที่ 7 พ.ค. เวลา ประมาณ 3 ทุ่ม ทีมงานจึงทำการประกาศให้ทุกท่านทราบครับ”
และก็มีคอมเมนต์ใน X เข้ามาชี้แจงเพิ่มว่าครอบครัวของ “น้องเฌนน์ (เชน)” เขาสื่อสารภาษาอังกฤษจริงๆ และก็พยายามฝึกภาษาไทยอยู่
“เราผู้ซึ่งรู้จักกับครอบครัวน้องมา ตั้งแต่เด็กบ้านน้องเขาพูดภาษาอังกฤษกันจริงๆ ค่ะ ตอนนี้น้องเขาก็พยายามฝึกภาษาไทยอยู่ค่ะ น้องเป็นเด็กดีมาก และน้องร้องไห้อยู่ 3 วันจากเหตุการณ์นี้ ขอบคุณเจ้าของคลิปที่เข้าใจน้องนะคะ เดี๋ยวจะแชร์คลิปให้น้องดูนะคะ”