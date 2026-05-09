“อาเล็ก” ลั่นเป็นดาราไม่ง่าย! ลดหุ่นจนโทรมเพื่อถ่ายหนังและซีรีส์ ตื่นเต้นเตรียมร่วมเทศกาลหนังเมืองคานส์

“อาเล็ก ธีรเดช” ลั่นเป็นดาราไม่ง่าย ทุ่มลดน้ำหนักจนโทรมเพื่องานแสดง เตรียมกลับมาเพิ่มให้มีน้ำมีนวลขึ้น อยากมีหุ่นแบบนี้ไปนานๆ เพราะทำให้สุขภาพดีและมั่นใจขึ้น เผย “โบว์” เข้าใจต้องแบ่งเวลาไปยิมและต้องกินของเฮลตี้ ดีใจเริ่มคุมอาหารตามไปด้วย แต่หุ่นแบบไหนก็ชอบ ตื่นเต้นเตรียมบินร่วมเทศกาลหนังเมืองคานส์
เรียกว่าผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว สำหรับพระเอกหนุ่ม “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ล่าสุดอาเล็กเปิดใจถึงสาเหตุที่น้ำหนักลดลง ว่าเป็นเพราะทุ่มเทลดหุ่นเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์
“จริงๆ ที่ผอมลงก็มาจากทั้งเรื่องนี้ด้วย แล้วก็ในหนังเรื่องคำสารภาพของหมอผี ก็ลดเพิ่มไปอีกครับผม ก็คือทั้งสองเรื่องก็เรียกว่า เรียกว่าปีที่ผ่านมามันมีโปรเจกต์ที่ทำให้ต้องลดน้ำหนักเยอะ ผลที่ได้ก็โทรมครับผม แต่ว่าตอนนี้หลังจากเสร็จโปรเจกต์แล้ว ก็ค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักขึ้นมา เริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาบ้าง แต่กล้ามท้องยังคงอยู่ ของมันมีอยู่แล้ว ไม่อยากให้มันหายไป ตั้งใจจะให้มันอยู่กับเราก็จนกว่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่ต้องเพิ่มน้ำหนักครับผม เราก็อยากอยู่หุ่นนี้ มันเฮลตี้ด้วย เคลื่อนไหวร่างกายสะดวกด้วย เดินไปไหนก็ไม่มีขาบงขาเบียด
เมื่อก่อนมีจริงๆ นะ ไปทะเล เกลือบาด ทรายบาดเวลาเดิน จริงๆ ถามว่าเมื่อก่อนมันอึดอัดแค่ไหน ตอนร่างนั้น คือโมเมนต์นั้นมันไม่รู้สึกหรอก เพราะเราก็เคยชินกับร่างกายเรา แต่ว่าพอเราลดลงมา มันเห็นความแตกต่าง เราออกกำลังกายเล่นบาส เรารู้เลยว่าเราคล่องตัวขึ้น แต่งตัวก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้น บุคลิกภาพก็ดีมากขึ้น ปกติแบบเมื่อก่อนพอมีพุง เราก็จะเดินห่อเพราะต้องปิดพุง อันนี้ก็แบบอกผายไหล่ผึ่ง สง่าผ่าเผย แต่ตอนที่อ้วน ก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอ้วน คือเราอาจจะไม่ใช่คนอ้วน แต่อาจจะเป็นคนดูตัวใหญ่มากกว่า โครงใหญ่ แต่พอทุกวันนี้กลับไปดู ย้อนกลับไปดู อ๋อ อ้วน (หัวเราะ)”
เผยการลดหุ่นกับการรักษาหุ่น มันยากคนละแบบ
“มันยากคนละแบบครับผม เพราะตอนที่พยายามลด มันเหมือนเรามีเป้าที่ชัดเจนเรา ก็จะรู้สึกว่าเราจะทำมันให้ได้ แต่พอมันได้ปุ๊บ แล้วเราจะเมนเทนมัน จะทำให้มันคงอยู่ มันจะรู้สึกว่ามื้อนี้หลุดบ้างไม่เป็นไรหรอก ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆ มันจะทำให้อ้วนขึ้นได้ ก็แน่นอนว่าเป็นแบบนั้น ไม่ ช่วงที่ผ่านมาไปต่างประเทศ ไปเที่ยวบ่อย ก็เลยมีรีแลกซ์บ้าง แต่ก็ยังคอยเมนเทนครับ ผมก็ยังออกกำลังกายเยอะเหมือนเดิม มันก็ขึ้นมานิดๆ หน่อยๆ”
เอ็นจอยกับของอร่อยเหมือนเดิม แค่บาลานซ์ชีวิตให้ดี
“กินอยู่เหมือนเดิมเลย แต่ว่าเราก็เหมือนบาลานซ์มันครับ บาลานซ์ชีวิต ช่วงที่ตั้งใจลด มันก็ไม่ดีกับสุขภาพหรอก มันสตริกเกินไป เรากินแทบไม่มีไขมันเลย มันก็ต้องน้ำหนักลดอยู่แล้ว แต่ว่าถามเรื่องสุขภาพมันดีไหม มันไม่ดีกับสุขภาพ มันทำตลอดชีวิตไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าทำให้สุขภาพจิตเสีย แต่แค่รู้สึกว่าไม่มีแรง วันๆ ไม่ได้อยากทำอะไร อยากนั่งเฉยๆ ออกกำลังเสร็จแล้วก็ขอนั่งเฉยๆ ได้ไหม ไม่อยากคุยกับใคร ไม่อยากใช้พลัง”
ลั่นเป็นดาราไม่ง่าย
“เราก็ต้องกำหนดครับ ว่าอาทิตย์นี้กินได้วันไหน หลุดได้วันไหน ปล่อยได้วันไหน วันที่ถ่ายรายการก็เอามานับเป็นวัน Cheat day ไป ก็ต้องแบ่งหลายอย่าง เป็นดาราไม่ง่าย เอาจริงๆ ยิ่งเป็นคนคนอ้วนง่าย เป็นดารายิ่งไม่ง่าย หลายคนถามว่าได้พรีเซ็นเตอร์ยาลดน้ำหนักหรือเปล่า ไม่มี แต่ว่าก็คนก็ถามเยอะ ว่าวิธีใช้วิธีไหน เล็กก็บอกว่าของเล็กคือนับแคลอรีเอา มีหลายวิธีมากในการลดน้ำหนัก แต่ว่ามันก็บังเอิญว่าวิธีนี้มันมันถูกกับตัวเล็ก รู้สึกว่าเล็กใช้ใช้วิธีนี้ได้ผล
คือเรียกว่ามันเป็นเรื่องวินัยมากกว่า มันทุกๆ เรื่องครับผม ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ก็ต้องมีวินัย การดูแลตัวเองก็ต้องมีวินัยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ดูตัวอย่างอาเล็กเอาไว้ครับผม ล้อเล่นๆ (หัวเราะ) แต่มันก็ถือว่าเป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกัน ในฐานะที่เล็กเองเป็นนักแสดงด้วย แล้วเป็นเป็นยูทูบเบอร์ด้านอาหารด้วย และเป็นคนชอบกินอยู่แล้วด้วย พอเรามีโปรเจกต์ที่แบบต้องผอมลงเยอะๆ ต้องซูบลงไปเยอะๆ มันก็ถือว่าเป็นความท้าทายอีกแบบ”
หวานใจ “โบว์ เมลดา สุศรี” แฮปปี้กับร่างทอง
“เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนหนูไม่เคยมองว่าพี่อ้วนนะ แต่พอพี่ผอมแล้วหนูถึงรู้ ว่าเมื่อก่อนพี่อ้วน (หัวเราะ) เขาเองก็ดูแลเรื่องการกินเยอะขึ้นครับผม ก็ดี คือมันไม่ได้แค่รูปลักษณ์ภายนอก มันก็เป็นเรื่องสุขภาพด้วย เล็กจะคอนเซิร์นเรื่องนี้เป็นพิเศษ เรื่องสุขภาพ เพราะว่าน้องอาจจะไม่ได้ชอบออกกำลัง หรือชอบกินอาหารที่แบบเฮลตี้เหมือนเรา แต่หลังๆ มาเขาก็เริ่มคุมปริมาณอาหารให้ดีมากขึ้น เราก็รู้สึกว่าสุขภาพมันก็ดีขึ้น ก็ดีใจตรงนี้”
คอมเมนต์ลบกับเรื่องหุ่นไม่มีผลกับ “โบว์”
“จริงๆ เล็กว่าไม่มีผลกับการใช้ชีวิตโบว์เลยนะ โบว์เหมือนดาราฮอลลีวูด คือเหมือนช่วงที่ต้องถ่าย เขารู้ตัวว่าจะมีถ่ายละคร มีถ่ายหนัง เขาจะค่อยๆ ลดของเขา ช่วงไหนเขาพัก เขาก็เอ็นจอยชีวิต เขามีวินัย แล้วที่สำคัญก็คือแม่น้องก็ค่อนข้างที่จะคอยดูเรื่องอาหารการกินให้อยู่แล้วด้วย ก็เลยดีตรงนี้ แต่เป็นกำลังใจให้กันอยู่แล้ว เล็กตอนลดน้ำหนัก น้องก็จะเข้าใจ สมมติว่าว่าง ปกติจะเจอกัน แต่ว่าพี่เล็กต้องไปออกกำลังกาย หรือว่าไปกินข้าวกัน พี่เล็กก็ต้องเลือกกินของร้านที่มันอาจจะไม่มีอาหารที่ไม่อ้วนให้กินหน่อย น้องก็จะเข้าใจหมด เขาก็กินด้วย เขาเป็นคนกินอะไรก็ได้อยู่แล้วครับ”
หุ่นแบบไหนก็ชอบหมด เพราะว่าชอบ “โบว์”
“มันดีคนละแบบนะ คือเราก็ชอบหมด อย่างที่บอกว่าขอสุขภาพดีก็พอ ไม่ได้ชอบหุ่นไหน ชอบโบว์เฉยๆ เนาะ (หัวเราะ)”
ตื่นเต้นเตรียมบินไปร่วมเทศกาลหนังเมืองคานส์
“ตื่นเต้นๆ แต่เล็กไม่รู้ว่าเล็กไปในพาร์ตไหนบ้าง แต่ว่าหลักๆ ก็คือไปเป็นพาร์ตที่โปรโมตหนัง คำสารภาพของหมอผี ไปกับทาง M Studio ครับ ก็ดีใจ มันเป็นเทศกาลหนังระดับโลก แล้วเรามีโอกาสได้ไป ก็ตื่นเต้น อยากไปเห็นบรรยากาศ อยากไปดูโน่นดูนี่ ก็มีดูๆ ชุดไว้บ้างครับผม ก็ต้องหล่อแหละ เดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวจะไปฟิตติ้งชุดครับ”
ยอมรับมีความกังวล หวังว่าผลงานจะประสบความสำเร็จ
“กังวลทุกตรงเลย คือเราเองก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์ที่มันใหญ่แบบนี้ ก็ตื่นเต้น เล็กรู้สึกภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆ ครับผม แล้วก็ดีใจที่ทาง M Studio ก็เอาหนังเรื่องนี้ไปขายต่างประเทศด้วย เราเองก็ตื่นเต้น หวังว่าผลงานของเราที่เราตั้งใจทำมากันมันจะประสบความสำเร็จ”
พ่อแม่ถึงกับกรี๊ดที่ลูกชายจะไปคานส์
“กรี๊ดเลย วางสายเสร็จปุ๊บ ป๊าม๊ามีอะไรจะบอก คือมันก็แบบ ห๊ะ จริงเหรอ ตื่นเต้นมาก พ่อแม่อยู่ข้างๆ พอดีตอนนั้น บอกว่าจะได้ไปคานส์ ม๊าก็ถาม คานส์ที่ไหน แล้วก็โทร.ไปบอกโบว์ น้องก็บอก หูย ดีใจด้วย ก็ไปวันจันทร์นี้แล้วครับ ไปประมาณ 5 วันมั้งครับ เหมือนจะได้พักผ่อนวันเดียวครับ ที่เหลือทำงาน ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ทั้งตัวผมแล้วก็ทั้งคำสารภาพของหมอผี ที่เป็นหนังไทยที่จะได้ไปต่างประเทศครับผม ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ”