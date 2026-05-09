หมดกันภาพนางเอก “เอสเธอร์” โชว์สกิลเป็นแมลงวัน ใช้นิ้วเท้าพิมพ์โทรศัพท์ ลั่นไม่เกี่ยงงานไม่ยากจน!

“เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา” เปิดตัวตนอีกมุมผ่านคอนเทนต์สุดฮา โชว์สกิลเล่นเป็นแมลงวัน-ใช้นิ้วเท้าพิมพ์โทรศัพท์ ลั่นไม่เกี่ยงงาน ไม่ยากจน คลิปไวรัลเริ่มส่งผลต่องานแสดง ย้ำชีวิตจริงเป็นคนเงียบและจริงจัง แต่เวลาเล่นก็เต็มที่ เผยยิ่งอ่านคอมเมนต์ยิ่งบ้าจี้อยากทำ มีความสุขได้สร้างรอยยิ้ม เล่า “เคน ภูภูมิ” ตอนแรกฝืน ตอนนี้ชวนเอง
กลายเป็นนางเอกสายคอนเทนต์ไปแล้ว สำหรับสาว “เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา”ที่สรรหาทำคลิปมาให้แฟนๆ ได้ฮากันไม่หยุด อย่างคลิปที่คัฟเวอร์เป็นแมลงวันก็ทำเอาตราตรึง โดยเอสเธอร์เผยว่าสนุกและมีความสุขมากเวลาได้อ่านคอมเมนต์จากทุกคน แถมยังทำให้บ้าจี้อยากทำอีกเรื่อยๆ ขนาดหวานใจอย่าง “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค”ที่แรกๆ ก็ฝืน แต่หลังๆ เป็นคนชวนเองแล้ว
“มันสนุกค่ะ มันสนุก มันเป็นแบบว่า ค้นหาตัวเองว่าตัวเอง ว่าภายภาคหน้าเผื่อเล่นเป็นอะไรได้บ้างอะไร เผื่อวันหลังรับบทเป็นแมลงวัน เป็นยุง เผื่อเล่นได้หลากหลายบทบาท (หัวเราะ)”
การทำคอนเทนต์ช่วยให้มีงานเข้ามา
“ตอนแรกก็ไม่รู้สึกค่ะ แต่พอช่วงหลังๆ ก็รู้สึกเหมือนเริ่มมีผลนะคะ สนใจว่าอยากให้มาบทนี้ ให้ไปรายการนี้ แต่เราก็จะเริ่มมีความกดดัน เพราะว่าหน้าติ๊กต๊อกเรา บางทีมันเป็นคนสนุกมาก คนก็จะเข้าใจว่าเราเป็นคนตลก เราเป็นคนร่าเริง แต่จริงๆ เราเป็นคนซีเรียส เราเป็นคนจริงจัง แต่ว่าเวลาโหมดที่เราเล่น เราก็รู้สึกว่าเออ มันสนุก เราได้ทำกิจกรรม มันเหมือนเป็นการผ่อนคลาย ได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนที่ดูเรา แต่เราว่าเราเป็นคนไม่ตลกนะ”
ไม่รู้การเล่นเป็นแมลงวัน จะต่อยอดอะไรได้บ้าง แต่ฝึกจริงจังมาก
“นั่นน่ะสิคะ หลังๆ คนก็จะทักบอกว่ายังไม่มีอะไรลบล้างบทที่เล่นเป็นแมลงวันได้เลย (ทำไมคิดมุกนี้ขึ้นมาได้?) ไม่ๆ คืออันนี้จริงๆ จะบอกว่า มันมีคนเล่น เราก็รู้สึกว่าอุ้ย ถ้าเขาทำได้ เราก็ลองดู เราอาจจะทำได้บ้าง แล้วเราก็เลยลองทำดู การทำเสียงหึ่งๆ มันก็ยากค่ะ (หัวเราะ)เพราะว่าตอนแรกที่จะทำ เราก็ต้องลองเสียงก่อน ว่าแบบไหนมันเหมือน ตอนแรกมันไม่เหมือน เราก็ต้องสองสามสี่เทค แล้วเราค้นพบว่ายิ่งทำไปเรื่อยๆ มันยิ่งเหมือน คือตอนที่หนูถ่าย คือหนูก็ถามพี่เคนว่าเหมือนยัง พี่เขาบอกยังไม่เหมือน น้องต้องทำเสียงแบบนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ป แล้วก็ทำให้เขาฟัง เขาก็ช่วยฟัง เหมือนช่วยกันเล่น ช่วยกันทำแบบให้มันเหมือนจริงที่สุด ก็เลยได้มาออกเป็นคลิปที่เห็น”
คนอึ้งคลิปใช้นิ้วเท้ากดโทรศัพท์ ไม่เคยเห็นเวอร์ชั่น “เอสเธอร์”
“ค้นพบว่ามันเป็นสกิลใหม่ค่ะ ที่สามารถใช้เท้าพิมพ์ได้ ตอนแรกก็ลองทำดูว่าเฮ้ย มันไม่น่าจะทำได้นะ อ้าว ทำได้เฉย แล้วนิ้วเท้าก็กดโทรศัพท์ได้ด้วย พิมพ์ได้จริงๆ ส่งได้จริงๆ ไม่ผิดเพี้ยนเลย เป็นสกิลใหม่ที่เราเพิ่งค้นพบ”
สร้างมาตรฐานนางเอกยุคใหม่ ไม่เกี่ยงงาน ไม่ยากจน
“เป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยค่ะ (หัวเราะ) แต่ก็ขอบคุณสำหรับคำถาม (หัวเราะ) มันเป็นอะไรใหม่ๆ เราก็เพิ่งค้นพบว่าเราทำได้ แล้วเผื่อในอนาคตจะมีบทที่หลากหลาย บทที่ตลกบ้าง หรือบทที่ทำอะไรแปลกๆ เราก็สามารถทำได้ เปลี่ยนบทบาทตัวเองใหม่ ไม่เกี่ยงงาน ไม่ยากจนค่ะ สามารถรับได้ทุกบท คนก็ทักเยอะค่ะ บอกว่านี่เหรอนางเอกที่เราดูมาตั้งแต่เด็กๆ หนูติดตามพี่มาตั้งแต่เด็กๆ ไม่คิดว่าพี่จะเป็นแบบนี้ นี่ใช่ AI หรือเปล่า ก็ของจริงค่ะ ไม่ใช่ AI ค่ะบางคนก็บอกว่ามีคลิปเต็มๆ ไหมคะ เพราะในคลิปพี่ดูเหมือนไม่เต็ม (หัวเราะ) ที่หนูชอบที่สุดคือการที่ลงคลิปไป แล้วก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ สนุกมากค่ะ แล้วแต่ละคนน่ารัก”
ไม่ซีเรียสภาพความเป็นนางเอกหายไปแล้ว
“ไม่ซีเรียสค่ะ รู้สึกว่ามันกลายเป็นมีความสุข เหมือนเราสร้างความสุข สร้างสีสันให้คนที่ดู พออ่านคอมเมนต์แล้วคนชอบ เราก็รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้ เหมือนเราได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้น ได้ใกล้ชิดกับคนในโซเชียลที่ติดตามเรามากขึ้น”
คลิปช่วยต่อยอดในอาชีพการเป็นนักแสดง
“หลังๆ หนูก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะต่อยอดได้แล้วนะคะ แต่ว่าด้วยความที่เราเล่นแล้วเรามีความสุข มันคือพ้อยต์หลักของเราเลย แต่คนก็คิดว่าเหมือนในคลิป จริงๆ ตอนที่อยู่ที่กอง เวลาเข้าโหมดทำงานหนูก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบ เป็นคนที่โฟกัสกับงาน เป็นคนที่จริงจัง บางคนก็เลยยังมาทักว่าทำไมในติ๊กต๊อกเป็นคนดูตลก แต่ทำไมตัวจริงเป็นคนเงียบๆ จริงจัง ถ้าให้เล่นอะไรสนุกๆ เราก็เต็มที่ เราก็สนุก แต่ถ้าอาจจะด้วยพอทำงานปุ๊บ ก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่ง เราก็พยายามจะโฟกัสกับงานให้ได้มากที่สุด แต่ถ้าพูดถึงตัวตนจริงๆ ก็เป็นคนแบบนี้ค่ะ (หัวเราะ) หรือจริงๆ เราเป็นคนหลายบุคลิก แล้วแต่สถานการณ์ แล้วแต่ว่าวันนั้นเราไปทำอะไร ถ้าทำงานเราก็จะเป็นคนจริงจัง ตั้งใจทำงาน แต่ถ้าโหมดที่เล่นก็เล่นเต็มที่”
แรกๆ “เคน” เล่นด้วยก็ดูฝืน แต่ตอนนี้เริ่มสนุกและเป็นคนชวนเอง
“แรกๆ เขาฝืน เขาโดนบังคับ แต่เขาก็ไม่กล้าปฏิเสธ แต่หลังๆ เริ่มสนุก เขาก็จะเริ่ม อุ้ย น้องทำคลิปนี้กัน น้องๆ เดี๋ยวพี่ทำแบบนี้ เดี๋ยวน้องทำแบบนี้ตรงนี้นะ คลิปกัดปากกับพี่เคน อันนั้นน่ะ หลอกล่อให้มาเล่น ตอนแรกเขาก็ไม่อยากเล่น เพราะเขาเป็นคนแบบขี้เขิน แต่พอเล่นไป อันนั้นคือรีแอ็กชั่นจริงๆ ที่เกิดขึ้นในคลิป คือไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆ คือจะบอกว่าจริงๆ เขาเป็นคนขี้เล่นแหละ เล่นได้แต่เขาชอบเขิน แต่เขามีลิมิตอยู่ค่ะ ถ้าเขาคิดว่าเขาทำไม่ได้ เขาก็จะเดินออกไปเลย แบบทำได้แค่เท่านี้ เราก็ไม่บังคับ เพราะเรารู้อยู่แหละว่าเขาเขิน แต่เราก็บังคับให้เขาทำอยู่ดี (หัวเราะ) คลิปที่ลงไป ถ้าเป็นคลิปพวก ร้องเพลง เต้น เขาจะรู้ แต่ถ้าคลิปที่พวกแกล้ง พวกถามคำถาม มันเป็นรีแอ็กชั่นจริงหมดเลยเขาไม่รู้”
อ่านคอมเมนต์แล้วสนุก จนบ้าจี้อยากทำอีก
“สนุกนะ อย่างที่หนูบอกคือหนูชอบอ่านคอมเมนต์ คือมีความสุข อ่านแล้วก็ขำ ขำที่เขาคอมเมนต์เรา แล้วเราก็ยิ่งบ้าจี้ว่าอยากทำอีก อยากอ่านคอมเมนต์”
ดีใจทำให้คนชอบคู่คนมากขึ้น
“ก็รู้สึกดีค่ะ ดีใจที่เป็นหนึ่งในเสียงหัวเราะของใครหลายๆ คนค่ะ รักกันดีค่ะ ไม่เคยทะเลาะกันเพราะถ่ายคลิป เรารู้ลิมิตกันค่ะ”