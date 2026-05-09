M STUDIO ผนึกภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกระทรวงพาณิชย์ ประกาศศักดาหนังไทย! ส่ง "แบมแบม-กันต์พิมุกต์" เหินฟ้าสู่คานส์ ในฐานะตัวแทนภาพยนตร์ไทยและนักแสดงจาก "คำสารภาพของหมอผี"

M STUDIO ค่ายภาพยนตร์อันดับ 1 ของไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงพาณิชย์ สร้างปรากฏการณ์ความตื่นเต้นครั้งใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ด้วยการประกาศส่งศิลปินระดับโลก “แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ แบมแบม GOT7 เหินฟ้าสู่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อปรากฏตัวบนพรมแดงในงาน เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 79 (Cannes Film Festival 2026) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2026 ในฐานะตัวแทนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและนักแสดงรับเชิญคนพิเศษ (Cameo) จากภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปี "คำสารภาพของหมอผี" (Confessions of a Shaman)
การเดินทางสู่เมืองคานส์ในครั้งนี้ แบมแบมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อโปรโมทและยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการ โดยไฮไลต์สำคัญที่ทั่วโลกจับตามองคือการเข้ามามีส่วนร่วมของแบมแบมในบทบาท Cameo ปริศนา ซึ่งถูกเก็บเป็นความลับสุดยอด โดยทางค่ายแง้มเพียงว่าเป็นบทบาทสำคัญที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนและเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราว ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ฝีมือทางการแสดงครั้งสำคัญเพื่อพาซอฟต์พาวเวอร์ภาพยนตร์ไทยก้าวสู่มาตรฐานใหม่ในระดับโลก
นอกจากภารกิจการเป็นตัวแทนประเทศและวินาทีประวัติศาสตร์บนพรมแดงพาลส์ เดส์ เฟสติวาล (Palais des Festivals) แล้ว แฟนๆ ภาพยนตร์ยังสามารถติดตามเบื้องหลังสุด Exclusive ความยิ่งใหญ่และความทุ่มเทของนักแสดงจากโปรเจกต์ "คำสารภาพของหมอผี" ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ เมืองคานส์ครั้งนี้ได้ ผ่านคลิปซีรีส์ "The Journey to Cannes: Behind Confessions of a Shaman" ทางโซเชียลมีเดียหลักของ M STUDIO
เตรียมสัมผัสความระทึกขวัญ และร่วมลุ้นบทบาทสุดเซอร์ไพรส์ของแบมแบมในภาพยนตร์สยองขวัญที่ทั่วโลกตั้งตารอคอย "คำสารภาพของหมอผี" ร่วมด้วยทัพนักแสดงแถวหน้า อาทิ อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ, ชาคริต แย้มนาม และ เดนิส-เจลีลชา คัปปุน "คำสารภาพของหมอผี" มีกำหนดเข้าฉายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
