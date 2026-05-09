“ชมพู่ อารยา” เผยกฎเหล็กของการดูจอบ้าน “รังษีสิงห์พิพัฒน์” คือไม่ให้ดูคอนเทนต์แนวตั้ง ฮีลใจ “ต้าเหนิง” มองเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

“แม่ชม” เผย “พายุ” เลือกแม่แรง มีดีเอ็นเอนักแข่งในสายเลือด มองสิ่งที่ลูกได้จากการแข่งขันรถคือความมุ่งมั่น ทะเยอทะยาน เล่ากฎเหล็กของการดูจอบ้าน “รังษีสิงห์พิพัฒน์” คือไม่ให้ดูคอนเทนต์แนวตั้ง ฮีลใจ “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” ด้วยการเล่นกับ “แอบิเกล” มองเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต
ทำพี่เลี้ยงออนไลน์เอ็นดูไม่ไหว เมื่อ “มอส” เพื่อนซี้ “แอบิเกล” โพสต์คลิปแอบิเกลกำลังเล่าเรื่องพ่อ “น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” ขอ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” แต่งงาน ที่งาน Alpha Skills Summit & Expo 2026 แม่ชม และน้องเกล มาร่วมงาน จึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่า….
ชมพู่: “สำหรับไวรัลที่น้องเกลพูดถึงงานแต่งของชม ชมก็ไม่รู้ว่าไปดูมาตอนไหน ยังไม่เคยเปิดให้ดู ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่คิดว่าคงต้องมีคนลง เพราะมันเป็นช่วงวันครบรอบพอดี”
เกล: “(น้องดูจากไหน?) แม่”
ชมพู่ : “แม่เปิดเหรอ”
เกล : “ตอนกินโยเกิร์ต”
ชมพู่ : “วันนั้นเหรอ แม่ลืมไปแล้ว”
เกล : “ปะป๊าให้แหวน (วงใหญ่ไหม?) ใหญ่”
ชมพู่ : “คือแม่จำไม่ได้ เราเปิดให้ดูแบบผ่านๆ พอเขามาเฉลยว่าเราเปิดให้ดูตอนนั้นก็เพิ่งนึกขึ้นได้ ว่าเราไถแบบผ่านๆ บางทีชมทุกวันนี้ จะหาดูรูปตอนเด็กๆ พี่สายฟ้าพายุก็ชอบไปดูในติ๊กต๊อกมันก็จะชอบโผล่ขึ้นมา เราก็จะเรียกเขาเข้ามาดูว่าเธอจำวีรกรรมของเธอตอนเด็กๆ ได้ไหม
ลูกสาวเล่าเป็นฉากๆ ก็เอ็นดู คือเอ็นดูที่ว่าอยู่บ้านเดียวกันตั้งนานแต่ไม่รู้ว่าแต่งงานกัน ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เป็นอะไรกัน ไม่รู้สถานะ ซึ่งเขาไม่รู้ว่าแต่งแล้วหรือกำลังจะแต่ง (ในอนาคตจะเปิดให้เขาดูไหม?) คิดว่าไม่เปิดให้ดูเขาก็มีโอกาสได้เห็นแหละ เพราะดูทรงก็เป็นชาวเน็ตท่านหนึ่งเหมือนกัน อินเนอร์เขาได้ เหมือนเม้าธ์ กับเพื่อนสาว”
กฎเหล็กของการดูจอบ้าน “รังษีสิงห์พิพัฒน์” คือไม่ให้ดูคอนเทนต์แนวตั้ง
ชมพู่ : ”จริงๆ ถ้าสมมติว่าให้ดูจอนะ ก็จะเน้นเป็นคอนเทนต์แนวนอนมากกว่าอยู่แล้ว คอนเทนต์แบบแนวสไลด์แนวตั้งก็จะไม่ให้ ก็เป็นอันรู้กันว่าถ้าใครในบ้านเห็นใครดูเป็นสไลด์แนวตั้งก็จะฟ้อง ส่วนหนึ่งคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสมาธิด้วย ก็จะพยายามไม่ให้ดู ซึ่งเขาจะชอบเป็นพวกเพลง ดูเอ็มวี ก็พยายามจะเปิดให้ดูอะไรที่มันยาวๆ มากกว่า อย่างพวกนิทาน ครัวยายหนิง หรือทริปครอบครัว อย่างเพลงใหม่ๆ เขาก็ไม่ได้ว่ารู้จักทุกคน อะไรที่อยู่ในสารบบเขา เขาก็จะรู้ อย่างชมก็จะรู้ว่า BUS มีเพลงใหม่แล้วจากเขา ส่วนมากก็จะดูเป็นวงผู้ชาย เพลงที่แม่เคยร้องก็มีเปิดให้ดูบ้าง เขาก็จะบอกว่าแม่เปลี่ยน ไม่โดน”
“พายุ” มีดีเอ็นเอแม่อยู่ในสายเลือด มองสิ่งที่ลูกได้จากการแข่งขันรถคือความมุ่งมั่น ทะเยอทะยาน
ชมพู่ : “คุณแม่ไม่ได้ไปในวันที่เขาแข่ง เพราะว่ามาทำงานกับเกลนี่แหละค่ะ แต่คุณพ่อเขาจะไปทุกรายการอยู่แล้ว ทั้งเวลาไปซ้อมหรือว่าไปแข่ง เขาเล่นต่อเนื่องมาสักพักหนึ่งแล้ว จริงๆ ก็พาไปเล่นทั้งคู่ แต่ว่าพายุเขาชอบ ไม่แน่ใจว่าถึงปีดีหรือยัง
สิ่งที่เขาเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาได้ลองทำสิ่งนี้ดูก็น่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นนะ ชมว่า เขาจะมีความ…อย่างเวลาสนามมันจะมีเปลี่ยนแทร็กทุกเดือน เพื่อที่จะให้คนที่มาเล่นได้เจอชาเลนจ์ใหม่ทุกเดือน เขาก็จะมีการจัดอันดับเวลา ในกลุ่มนี้ๆ เขาก็จะมีความหิวชัยชนะเหมือนกันนะ มีความอยากทำให้ดีกว่านี้ อยากทำเวลาให้เร็วขึ้น ก็เห็นความมุ่งมั่นเห็นความเอเนอร์จี้ทะเยอทะยาน
รางวัลที่ให้ ก็อวยค่ะ อวยเท่านั้นที่ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องวัตถุ เขาไม่ค่อยขออะไรแปลกๆ เขาไม่ค่อยอยากได้อะไร ก็มีของเล่นไม่ได้มากอะไร พวกการ์ดโปเกมอน มีนิดๆ หน่อยๆ”
ฮีลใจ “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” ด้วยการเล่นกับ “แอบิเกล” มองเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต
ชมพู่ : “เราก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะ ก็อยู่ด้วยกันก็แค่นั้น เวลาน้องมาก็เล่นกับเด็ก ก็ให้เลี้ยงเกลไป เขาก็อยู่ด้วยกันมุ้งมิ้งกรุ๊งกริ๊ง เราก็ให้เขาอยู่ด้วยกัน ก็ไม่ได้ไปถามอะไร ไม่ได้ไปอะไรมาก ถ้าเขาอยากเล่าอะไรเดี๋ยวเขาก็มาเล่าเอง คือสไตล์ชม ชมไม่แนวซักใครอยู่แล้ว ก็เป็นห่วงในฐานะน้อง แต่ว่าสุดท้ายมันจะจบลงยังไง เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ มันเป็นพาร์ตหนึ่งในชีวิต และมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตค่ะ แค่นั้นเอง”