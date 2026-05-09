ไม่รู้จะแทงซ้ำไปถึงไหน! “หมู พิมพ์ผกา” เคลื่อนไหว พร้อมข้อความกรีดใจครั้งแรก ลั่น 4 ปีแล้วที่ปล่อยเขาไปมีชีวิต!

กลายเป็นดรามาร้อนแรง กรณี “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ประกาศออกสื่อ ขอตัดขาด “แม่หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ”ต่างคนต่างไปใช้ชีวิต ขอเลือกเส้นทางชีวิตตัวเอง พร้อมยอมรับตอนนี้มีแฟนแล้วเป็นคนนอกวงการ จนทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ เสียงแตกเป็นสองฝั่งในสังคม
ล่าสุดเฟซบุ๊ก “คุณกุ้ง”เพื่อนสนิทแม่หมู ได้ออกมาโพสต์เผยความรักความผูกพันของสองแม่ลูก ที่รู้จักตั้งแต่นาย ณภัทรยังเด็ก จนวันที่เติบโตเป็นหนุ่มเพอร์เฟกต์ และเป็นที่หนึ่งในวงการบันเทิง อยากให้แม่ลูกได้ปรับความเข้าใจกัน
“ฉันรู้จักพี่หมูนานแล้ว
สมัยสาวๆ เปิดบริษัททำรายการทีวี
… บริษัทเล็กๆรายการเล็กๆ….ก็ประหยัดงบจนไส้กิ่ว อยากได้คนดัง คนมีชื่อเสียง ในราคา….ที่เขาจะเมตตาเรามาเป็นพิธีกรให้ โดยมีเพียงเพียงแค่การได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปทำรายการนอกสถานที่ เป็นสิ่งล่อตาล่อใจ ให้เขาได้สนใจในการเล็กๆ ของเราบ้าง
พี่หมูพิมพ์ผกา เสียงสมบุญ
ตอบรับ 🥰❤️ แค่มีข้อแม้ว่า
“พี่ขอพาลูกพี่ไปด้วยทุกทริปนะกุ้ง”
เราได้ทำรายการให้ความสนุกเราเรียนรู้จากกันและกัน พี่หมูเป็นคนจริงจังในงานมาก
บางครั้งมีเหวี่ยงบ้าง555 🥶เพราะงานไม่ได้ดั่งใจ
ก็พวกฉันทีมเล็กๆ ทำแม่xทุกอย่าง สากกะเบือยันเรือรบ ไหนจะประสานงาน ทั้งถ่าย ตัดต่อ
กองถ่ายแทบทุกครั้ง มีน้องนายไปออกกองถ่ายด้วย
น้องนายน่ารัก อวบอ้วน
พูดเพราะ เป็นเด็กมีเหตุมีผลอย่างไม่น่าเชื่อ
ตอนนั้นฉันยังไม่มีลูกไม่เคยรู้ว่าการเลี้ยงลูก การสอนคนๆ หนึ่ง ที่อายุไม่กี่ขวบ ให้นิ่งฟัง และเข้าใจในเรื่องที่อาจจะเกินวัยจะเข้าใจได้ ….มันยากแค่ไหนหนอ….
เวลาเขาสองคนมีปัญหากันแม่ลูก
พี่หมูจะเป็นคนอธิบายยาวมากกกกก ให้เวลากับการทำความเข้าใจกัน แม้น้องนายอาจจะมีแอบพยศบ้าง😂 แต่การตะล่อมด้วยวิธีการต่างๆ ในแบบแม่หมู
ก็เอาอยู่ ทำให้น้องนายสงบลงได้ทุกครั้ง
จนฉันรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมาก
ที่ไหนจะทำงานเหนื่อยกลับบ้านดึก
แล้วก็ที่บ้านหลังเล็กๆ แถวลำสาลี
บ้านที่มีแค่พี่หมู พี่เทียนพี่เลี้ยง แล้วก็น้องนาย
อ้อ…กับเจ้าหมาแจ้ครัสเซลที่กะโดดเป็นกระต่ายกินยาบ้าอีกตัวนึงด้วย 🤣🤣 ….เขามีกันแค่นั้นจริงๆ
แต่พี่หมูก็ทำได้ดีเสมอ
เคยเห็นน้องนายโกรธที่สุดก็คือภาพเด็กงอนๆ อ้วนๆ ผมหยิกๆ คนหนึ่งนั่งรถตู้ แล้วก็เอาไม้แขวนเสื้อที่แขวนชุดเสื้อผ้ามาบิดๆๆ แขนตึงๆ หน้าหงิกสุดๆ
นั่นคือที่สุดที่พี่กุ้งเห็นน้องนายโกรธแล้ว
รายการทำได้นานหลายปี
พี่หมูเริ่มขยับขยายการเรียนของน้องนาย
ย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนอินเตอร์
ถึงค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นแต่พี่หมูบอกว่าน้องนายจะได้มีสังคมที่ดี มีเพื่อนที่ดีในแบบที่พี่หมูไม่เคยมี
….พี่จะส่งให้ลูกเรียนดีๆ เท่าที่แรงพี่มีนะกุ้ง…
เราหายกันไปนานหลังจากที่ฉันเลิกจากงานห้องตัดต่อมามีชีวิตใหม่ กับการทำร้านอาหาร
ก็แทบไม่ได้ติดต่อกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการปรึกษากันเลี้ยงลูก การเลือกโรงเรียนให้ลูก
เวลาฉันมีปัญหากับลูก พี่หมูจะเป็นคนอธิบายให้เข้าใจ
สั่งสอนด้วยหลักธรรม ก็เป็นช่วงที่แม่หมูน้องนาย กำลังบูมมากๆ ในช่วงนั้น
ฉันน่ะเป็นปลื้ม อย่างน้อยฉันก็เคยได้รู้จักเจ้าหนุ่มสุดหล่อ ที่เคยเป็นเด็กตัวอ้วนในกองถ่ายเล็กๆ ในวันนั้น
วันเวลาผ่านไป เราต่างมีชีวิต ติดต่อกันห่างๆ
ตอนนี้
….ในช่วงเวลาแห่งการอยู่ในพายุของความทุกข์
ทั้งแม่และลูกที่ผ่านมา สิ่งที่ฉันตอบแทนความรักความหวังดีให้กับพี่หมูในฐานะพี่สาวที่เคารพรัก และในฐานะ “แม่คนหนึ่ง” ก็คือ หาโอกาสพาพี่หมูไปกินข้าว พาไปไหว้พระ ฉันรู้ว่าพี่หมูทุกข์มาก
….ทุกข์จริงๆ ….
ไม่ได้อยากไปคลุกวงในมาก เพราะพี่หมูเติบโตจนวัยนี้ จนมีทุกอย่างพรั่งพร้อมครบถ้วน ฉันรู้ว่าควรดูอยู่และห่วงอย่างห่างๆ ก็เพียงพอแล้ว ไม่ใกล้ชิดเกินควร
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ฉันมองว่ามันเป็นความทุกข์อย่างที่สุดแล้วของผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ ความรักนั้น ทำให้เกิดความทุกข์
แต่มันไม่ใช่ทุกข์แบบหญิงชาย แบบสามีภรรยา
มันคือ “ลูกที่รัก” และฟูมฟักมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์
มันอาจจะผิดพลาดพลั้งไปบ้าง
เพราะมนุษย์เรา ไม่เคยมีใครเพอร์เฟกต์เลยจริงๆ
เราก็ไม่เคยเป็นแม่มาก่อน มันยากนะ
เราก็ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อน
เราก็ไม่เคยอยู่ในยุคโซเชียลที่มีแต่ใครก็ไม่รู้ พร้อมมาร่วมถล่มด่าเรา ฉีกสับชีวิตของเรา เป็นชิ้นๆ แบบนี้มาก่อน
เราก็ไม่เคยรู้ว่าชีวิตดาราดาวรุ่งที่เขามีเรื่องผิดหวังแบบน้องนาย….เขาจะเจ็บ เขาทุกข์แค่ไหน
…..เพราะเรา ไม่ใช่เขา
เราทุกคนล้วนตกอยู่ในความรัก ความคาดหวัง ความเศร้า ความแก้ไขปัญหาได้อย่างแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละชีวิต
หากบุญที่ฉันมีในธรรมะในชีวิตนี้แบ่งปันไปได้
🙏🙏🙏 ขออนุโมทนาบุญนี้ส่งผ่านให้สองแม่ลูกได้หันกลับมาได้ทำความเข้าใจ
และส่งผ่านความรักให้แก่กันได้อีกสักครั้ง
ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าแม่ ทำหน้าที่เหมือนพ่อ
เหมือนผู้จัดการ เหมือนเจ้าชีวิต
ที่คอยชี้นำ จุกจิก จู้จี้ จนเป็นความกดดัน
เพียงเพื่อให้ลูกที่จะเติบโตขึ้นมา เพอร์เฟกต์ทุกเรื่อง เป็นที่หนึ่งในวงการ
…..มันอยู่บนความคาดหวังและหมิ่นเหม่ต่อการแตกสลายเป็นอย่างมากเหลือเกิน ….
“ความรักตัวเดียวเท่านั้นเอง”
กุ้ง ของพี่หมู
พี่กุ้ง ของน้องนาย”
ซึ่งใต้โพสต์ดังกล่าว “แม่หมู” ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ขอบคุณมากๆ นะกุ้ง พี่เริ่มไม่ไหว 4 ปีแล้วนะกุ้ง พี่ก็ปล่อยเขาไปมีชีวิตของเขาแล้ว ไม่รู้จะแทงพี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปถึงไหน”