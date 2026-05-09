ย้อนรอยร้าว “แม่หมู - นาย ณภัทร” ก่อนลูกตัดขาดแม่

ดรามาความสัมพันธ์ระหว่าง “แม่หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ” และลูกชาย “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” เป็นประเด็นที่สร้างความตกใจให้กับวงการบันเทิงอย่างมาก เนื่องจากทั้งคู่เป็นคู่แม่ลูกที่สนิทสนมกันมากมาโดยตลอด แม่หมูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทุ่มเทชีวิตให้ลูก ส่วนลูกก็กตัญญูต่อแม่เสมอมา วันนี้เราพาย้อนจุดเริ่มต้นรอยร้าวของทั้งคู่ ก่อนแตกหักลูกขอตัดขาดแม่
“อันฟอลโลว์” และบล็อกไอจี
ช่วงกลางปี 2566 เริ่มมีคนสังเกตเห็นว่าอินสตาแกรมของแม่หมูได้กดยกเลิกการติดตามทั้ง นาย ณภัทร และ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก (แฟนสาวในขณะนั้น) รวมถึงมีการลบรูปที่มีใบเฟิร์นออก ซึ่งในตอนแรกแม่หมูออกมาปฏิเสธว่าอาจเป็นที่ระบบรวน หรือตนเองอาจจะมือลั่นไปเอง
การยอมรับว่ามีปัญหาสุขภาพจิตและ “เหงา”
ต่อมาแม่หมูได้ยอมรับผ่านโซเชียลว่า ช่วงนั้นตนเองมีความรู้สึกเหงาและกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกชายเริ่มมีความรักและมีเวลาให้แม่น้อยลง รวมถึงการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ลูกมานาน เมื่อถึงจุดที่ลูกเติบโตและดูแลตัวเองได้ ทำให้บทบาทของแม่เปลี่ยนไปจนเกิดความไม่ชิน
นาย ณภัทร ออกมาชี้แจงเรื่องการจัดสรรเวลา
นาย ณภัทร ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ามีปัญหากันภายในครอบครัวจริง โดยพยายามหาทางออกด้วยการปรึกษาคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมยืนยันว่าพยายามทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด และแบ่งเวลาให้กับทั้งแม่และแฟนอย่างเหมาะสม แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
การแยกตัวออกมาใช้ชีวิตลำพัง
สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อมีข่าวว่า นาย ณภัทร ได้ย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่กับแม่มาซื้อบ้านของตัวเอง และเริ่มใช้ชีวิตเป็นอิสระมากขึ้น ในขณะที่แม่หมูโพสต์ภาพการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสวนในต่างจังหวัดคนเดียว พร้อมข้อความเชิงตัดพ้อบ่อยครั้ง
จุดแตกหักและการจบความสัมพันธ์กับใบเฟิร์น
ดรามานี้ลุกลามจนนำไปสู่การที่ นาย ณภัทร ออกมาแถลงข่าวด้วยน้ำตาเมื่อช่วงกลางปี 2567 ยอมรับว่าได้เลิกรากับใบเฟิร์น โดยให้เหตุผลว่าตนเองยังจัดการหน้าที่การเป็น “ลูก” ได้ไม่ดีพอ และไม่อยากให้ฝ่ายหญิงต้องมาเจอกับความกดดันในสถานการณ์นี้ รวมทั้งได้ลดบทบาทแม่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัว
ความจริง 4 ปีก่อนถูกตัดขาด
ภายหลังข่าวช็อก นาย ณภัทร ประกาศตัดขาดแม่ ขอเลือกเส้นทางเดินของตัวเอง เพื่อนรักอย่าง “ฮาน่า ทัศนาวลัย” ได้เผยความจริงว่าที่ผ่านมาตลอด 4 ปี แม่หมู โดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์ทำร้ายจิตใจจนเกิดภาวะซึมเศร้า แพนิก เข้ารพ.หลายครั้ง ใช้ชีวิตอยู่เขาใหญ่อย่างโดดเดี่ยว เพื่อให้ลูกได้มีชีวิตของตัวเอง ขออย่ารุมทึ้งแม่หมู ให้ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตของตัวเอง
ช่องว่างทางความรู้สึกสู่ความขัดแย้ง
นักวิเคราะห์ข่าวบันเทิงและสังคมมองว่า ปัญหานี้เกิดจากการที่ลูกชายที่เป็นโลกทั้งใบของแม่เริ่มมีชีวิตของตัวเอง มีความรัก และแยกตัวออกไป ทำให้เกิดช่องว่างทางความรู้สึกจนกลายเป็นความขัดแย้งในที่สุด
เรื่องราวที่เกิดขึ้น ถือว่าน่าเห็นใจทั้งสองฝ่าย เชื่อว่าสักวันหนึ่งแม่ลูกจะได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันอีกครั้ง