“น้องวันใหม่” ไม่กดดันเดินตามรอยพี่ชาย พร้อมลุยได้ทุกบทบาท เปิดใจข่าวจิ้น “หน่อง-ฟาง” ลั่นหนูได้หมด!

“น้องวันใหม่” เผย 3 เฮีย “บอย-หน่อง-ภัทร์” คอยซัปพอร์ตงานในวงการเต็มที่ ไม่เหนื่อยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ไม่กดดันพี่ๆ ทำไว้ดี ชอบงานด้านนี้อยากลองเล่นทุกบทบาท รู้ข่าวจิ้น “หน่อง - ฟาง” แต่ไม่รู้สเปกพี่ชาย ส่วนตัวยังไงก็ได้ ขอแค่ใจดี
ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยเฮียๆ แบบเต็มตัวแล้ว สำหรับ “น้องวันใหม่ ฉัตรบริรักษ์” ที่ตอนนี้เริ่มมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตามกันมากขึ้น ล่าสุดได้เจอน้องวันใหม่ในงานโปรโมตซีรีส์ “Crash Course in Romance คอร์ส(ลัด)สูตรโรแมนซ์” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจแบบฉายเดี่ยวกับสื่อ ถึงการทำงานในฐานะนักแสดง พร้อมเผยว่าเฮียทั้ง 3 คน ไม่ว่าจะเป็น บอย ปกรณ์, หน่อง ธนา และ ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ ต่างคอยช่วยซัปพอร์ตเต็มที่ ทั้งติวการแสดง ดูแลหน้าเซ็ต และให้กำลังใจอยู่ไม่ห่าง
“เฮียก็สนับสนุนเต็มที่นะคะ คอยช่วยเหลือค่ะ ตอนไปแคสต์ เฮียบอยก็มาติวให้ค่ะ เทคนิคในการจำบทของหนู ก็จำเป็นเรื่องค่ะ เขาพูดมาอย่างนี้ เราต่อด้วยอะไร ใช้เป็นคำของเราค่ะ เฮียทุกคนช่วยดูทั้งหมดเลยค่ะ ก็คือจะสลับกันมากองบ้าง บางทีเฮียบอยก็จะเป็นคนช่วยต่อบทบ้างค่ะ แล้วก็ช่วยเรื่องมู้ดตอนแสดงบ้าง ส่วนเฮียหน่องกับเฮียภัทร์ก็เหมือนกันเลยค่ะ จะไม่ได้มาช่วยเท่าเฮียบอย ก็จะแค่แบบมาดูที่กองบ่อย แต่คนที่มาคอยดูแลที่กองเยอะสุด น่าจะเฮียหน่องนะคะ เพราะเฮียบอยก็ติดงานไม่ค่อยได้มา เฮียภัทร์ก็มีร้านต้องไป แต่บางทีถ่ายเช้าเฮียภัทร์ก็มาก่อนไปทำงานค่ะ”
ยังไม่ได้ถามฟีดแบ็กเรื่องการแสดง
“ก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะ แต่เฮียก็บอกโอเค ยังไม่ได้ดูตอนออนแอร์ด้วยกันเลย แต่คือก็เฮียก็เห็นตอนที่ถ่ายอยู่ด้วยแหละค่ะ เฮียก็รู้สึกว่าโอเคเลยค่ะ”
ไม่กดดันพี่สามคนเป็นนักแสดงหมด ชอบด้านนี้ อยากลองเล่นทุกบทบาท
“ไม่กดดันค่ะ ก็รู้สึกว่าเราก็ชอบทางนี้อยู่แล้วด้วยค่ะ ได้ดูผลงานตัวเองแล้วก็พอใจนะคะ ก็ชอบค่ะ เพราะรู้สึกว่าก็สนุกดี เป็นตัวของเรา แล้วเราก็แบบรู้สึกว่าได้ Express มันออกมา ถ้าได้บทบาทที่ยากกว่านี้ก็ไหวค่ะ รู้สึกว่าท้าทายดีค่ะ ชอบ หนูเล่นได้หมดเลยแหละค่ะเอาจริงๆ ถ้าเลือกได้ก็น่าจะสดใสนี่แหละค่ะ รู้สึกว่าก็มีความตลกด้วยค่ะ ดรามาก็ได้นะคะ ก็ชอบเหมือนกันค่ะ ชอบอะไรที่ไม่ค่อยใช่ตัวเราค่ะ ก็รู้สึกเหมือนว่าได้เข้าถึงบทบาทคนอื่น”
เพื่อนไม่แซวเป็นดารา เพราะชินแล้ว
“ก็ไม่ค่อยค่ะ เพื่อนก็อยู่กับหนูจนชินแล้วแหละค่ะ ก็เลยไม่แซวกัน”
ไม่เหนื่อยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
“หนูยังไม่ได้ปิดเทอมเลยค่ะ ของอินเตอร์ แต่ก็บางทีก็ลาเรียนค่ะ แต่ก็ตามงานจากเพื่อนๆ ด้วย ไม่เหนื่อยค่ะ ก็รู้สึกว่าสนุกค่ะ ทำไปด้วยกัน”
ไม่รู้เรื่องค่าตัว ให้เฮียเก็บหมด
“ค่าตัวหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะ เวลามีอะไรก็ให้เฮีย ให้เฮียเก็บไว้ก่อนค่ะ”
เผย “เฮียหน่อง” เป็นผู้จัดการส่วนตัว
“ก็น่าจะเฮียหน่องนะคะ ที่ช่วยดูแลเรื่องนี้”
เอาเงินเก็บไปซื้อเค้กวันเกิดให้ “เฮียภัทร์” เพราะอยากให้ความรักกับเฮียๆ บ้าง
“ก็คือใกล้เกิดเฮียภัทร์แล้วค่ะ ก็เลยอยากซื้อเค้กให้เป็นของขวัญวันเกิด แล้วก็บอกเฮียบอย แล้วก็รู้ว่าเฮียภัทร์ชอบกินเค้กมะพร้าว แต่ว่าเงินไม่พอ (หัวเราะ) ราคา 700 ค่ะ แล้วหนูมีอยู่ 650 ประมาณ อีกวันหนึ่งไปโรงเรียนก็ได้ค่าขนมมา ก็เลยเก็บแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้เฮียหน่องค่ะ คิดว่าเฮียภัทร์ก็น่าจะแปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะหนูว่า เพราะว่าก็ไม่เคยซื้อเค้กให้ใครเหมือนกันค่ะ แต่รู้สึกว่าอยากทำอะไรดีๆ บ้าง ให้ความรักกับเฮียๆ มากขึ้น ก็บอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะ ขอให้มีความสุข แล้วก็ที่ร้านก็ขอให้ขายดีๆ”
เฮียๆ แอบเป็นห่วง โตแล้วติดเพื่อน
“ติดที่บ้านเหมือนกันนะคะ (หัวเราะ) จะเป็นเด็กดีค่ะ”
เห็นข่าวคนจิ้น “เฮียหน่อง” กับ “ฟาง ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์” แต่ส่วนตัวไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร
“ก็เห็นค่ะ แต่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรค่ะ ก็คือรู้ว่ามีข่าวค่ะ รู้ว่าทุกคนจับจิ้น แต่หนูไม่ค่อยรู้ว่าเป็นยังไง (พอมีข่าวปุ๊บ เราได้สังเกตไหม?) ก็ไม่ค่ะ ก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้ (เคมีดีไหมคะ?) ไม่รู้ค่ะ (หัวเราะ) เพราะหนูก็ไม่ค่อยอยู่กับพี่เฟย์ (พรปวีณ์ นีระสิงห์) เยอะกว่า แต่เวลาไปเที่ยวก็อยู่ด้วยกันหมดค่ะ อยู่ด้วยกันทุกคน เห็นเขาชอบทำคอนเทนต์ด้วยกัน ก็ตลกดีค่ะ กดไลก์หมดค่ะ ส่วนมีลุ้นไหม แล้วแต่พี่เลยค่ะ หนูได้หมดค่ะ (หัวเราะ)”
ส่วนตัวไม่รู้สเปก “เฮียหน่อง”
“ไม่รู้เลยค่ะ ไม่เคยรู้ว่าสเปกเป็นยังไง (เราอยากได้แบบไหน?) ไม่มีค่ะ ใจดีก็โอเคแล้วค่ะ พี่ฟางก็ใจดีค่ะ ทุกคนก็สนุกดีค่ะ อยู่ด้วยกันตลอด”
เฮียๆ ไม่ได้เทรนการตอบคำถาม แต่ดูสัมภาษณ์ของ “เฮียบอย” บ่อย เลยซึมซับ
“เฮียไม่ได้เทรนค่ะ แต่ก็ดูเฮียสัมภาษณ์ตั้งแต่เด็กบ่อยค่ะ (หัวเราะ) ดูเฮียบอยค่ะ น่าจะเห็นเฮียบอยบ่อยสุด”