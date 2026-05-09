“ฮาน่า” สุดทน เผยความจริง “หมู พิมพ์ผกา - นาย ณภัทร” ไม่คุยกัน 4 ปี! หมูเจอคอมเมนต์ด่าจนเข้า รพ. รักษา “ซึมเศร้า-แพนิก”

หลังจากมีภาพอัปเดตล่าสุด ที่ “หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ” กำลังใช้ชีวิตอยู่กับแก๊งเพื่อนๆ ที่เกาหลี และบินมาที่ฮ่องกง เจอ “นก ศิขรินธาร” พร้อมรอยยิ้ม ซึ่งใครจะรู้ว่าภายใต้รอยยิ้ม และสายตาที่ซ่อนอยู่หลังแว่นกันแดดนั้น แม่หมูจะรู้สึกอย่างไร? หลังจากที่ลูกชาย “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของแม่ลูก พร้อมทิ้งประโยคว่าได้ตัดขาดกันแล้ว
ล่าสุดหนึ่งในเพื่อนร่วมทริป “ฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์” ได้โพสต์ได้ยาวถึงความรู้สึกของเพื่อนอย่าง หมู พิมพ์ผกา พร้อมแจ้งว่าไม่ใช่ 2 งปีอย่างที่เป็นข่าว แต่ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อนเองต้องเผชิญกับคอมเม้นต์โดนด่า จนต้องเข้าโรงพยาบาล รักษาอาการซึมเศร้าและแพนิค
“กว่าที่จะชวนพี่หมูเที่ยวออกเดินทาง ตปท ได้ใช้เวลาเกือบ 6 ปี ก็มีข่าวที่น่าตกใจ
คนเป็นแม่เข่าแทบทรุด ในฐานะแม่และในฐานะเพื่อนพี่หมู ที่เห็นน้องนายมาตั้งแต่ 3 ขวบ ..
พี่หมูทำหน้าที่ 'แม่' อย่างดีที่สุดแล้ว..... ทุกข์ครั้งนี้เท่าที่ทราบเกือบ 4 ปีแล้ว ไม่ใช่แค่ 2 ปี ตามข่าว พี่หมูตัดสินใจไปหา ซื้อบ้านใหม่ ที่เขาใหญ่ เพื่อชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยว เพื่อปล่อยพื้นที่ให้ลูกได้เติบโต ทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูก พี่หมูถูกโยงเข้าไป ทำให้สภาพจิตใจของพี่หมูย่ำแย่มาก ขาดการติดต่อจากภายนอกจน 'เป็นโรคซึมเศร้า' และ 'แพนนิค' กินยามาได้ 2 ปีแล้ว ผลกระทบจากคอมเม้นท์ต่างๆ ที่โลกโซเชียล เขียนมาด่าทอคนเป็นแม่ โดยเข้าใจเพียงฝ่ายเดียว เค้ารับไม่ไหว หายใจไม่ออก ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง.....ไม่ได้ขอให้พวกคุณเข้าใจหรือรักพี่หมู
แต่....ถ้าพวกคุณรักนาย นายคงไม่มีความสุข ที่มีคนมาด่าว่าแม่ของเค้าอย่างสนุกปาก พวกคุณแค่สนุกกับการได้เขียนด่าด้วยความสะใจ ด่าเสร็จคุณก็หลับอย่างสบายใจ แต่คนที่ถูกกระทำ ถูกรุมทึ่ง
.... เค้าต้องเสียใจ ทุกข์แค่ไหน ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดในชีวิต อย่าซ้ำเติมพวกเขาอีกเลย นายก็เจ็บ แม่เจ็บยิ่งกว่า ปล่อยให้พวกเข้าได้ใช้ชีวิตตามที่น้องนายต้องการ เกือบ 4 ปีแล้ว ที่แม่ลูกไม่เคยได้คุยกันจริงๆ มันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะมากจริงๆ ที่ทุกคนไม่รู้ และพี่หมูในฐานะแม่ ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลย แต่สังคมตัดสินไปแล้ว
โปรดอย่าคาดเดา อย่าตัดสินด้านเดียวอีกเลย ....ให้พื้นที่ของแต่ละคนได้ใช้ชีวิตตามที่เค้าต้องการด้วยเถิด จากคนเป็นเพื่อน เป็นพี่ที่คอยให้กำลังใจทั้งคู่ และหวังว่าเค้าจะได้รับความเข้าใจและกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้ง“