“อั๋น โอกิ” แจงที่มาเงินร้อยล้านพันล้าน เครดิตนายทุน ไม่ใช่เงินสดของตัวเอง ขายซูเปอร์คาร์-รีสอร์ตเคลียร์หนี้ 400 ล้าน!

ทำเอาแฟนๆ รายการโหนกระแสหูผึ่ง ตาลุก หลังจากเซียนพระ “อั๋น โอกิ” และ “อุ๊ กรุงสยาม” มาเปิดสาเหตุ “โทน บางแค” เปิดศึกวิวาท “มาดามเก่ง” และ “บิ๊กเต่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว” เหตุในรายการ เซียนพระทั้งสองคน พูดเรื่องหนี้สินที่ค้างกันเป็นจำนวน 100 ล้าน 500 ล้าน พันล้าน โดยเฉพาะอั๋น โอกิ ที่ทำแฟนรายการสงสัยหนักว่ารวยจากอะไร ทำไมถึงมีเครดิตในวงการเซียนพระดีขนาดนั้น
งานนี้ อั๋น โอกิ ได้ชี้แจงเปิดใจ พร้อมยอมรับว่าตนเองก็เป็นหนี้มาดามเก่ง 400 กว่าล้าน แต่เคลียร์ไปหมดแล้ว โดยนำทรัพย์สิน ทั้งคอนโด รีสอร์ต รถซูเปอร์คาร์ ยันโรงงานไปขาย เอาเงินมาหักหนี้กัน
อั๋น : “ตอนแรกจากผมเป็นหนี้พี่เก่ง 400 กว่าล้าน รอบหลังเคลียร์กันจนเหลือ 100 กว่าล้าน แล้วมีประเด็นกันนิดหน่อย พี่เก่งก็มาหาผมที่บริษัท บอกว่าไม่เคยโกรธไม่เคยฟ้องร้องผม เป็นการเข้าใจผิดกัน วันนั้นผมก็เลยเคลียร์ยอดตัวเลข 100 กว่าล้าน จบหนี้สินทั้งหมดเลย เอารีสอร์ตที่เชียงใหม่ที่ซื้อพี่เก่งมา 130 ล้าน ผมก็ขายคืนกลับให้พี่เก่งไป 110 ล้าน ยอมขาดทุน 20 ล้าน อยากให้จบหนี้สิน ตอนนี้ไม่เหลือหนี้แล้วครับ จบแล้วครับ”
อุ๊ : “วันเดียวเคลียร์ร้อยกว่าล้าน โดยการคืนของที่ซื้อคืนเขาไป พี่เก่งก็ลดให้ เท่านั้นเอง อั๋นเคลียร์วันเดียวจบ ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย”
อั๋น : “แต่ผมเคลียร์เป็นทรัพย์สิน ผมขายซูเปอร์คาร์ทุกคันให้พี่เก่ง ลัมโบร์กินี่ ผมหักหนี้เลย คอนโดหลายห้องก็เซ็นสัญญาให้พี่เก่งเลย โรงงานซึ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่มีราคากลาง ผมก็ให้หมด ขายหมดใช้หนี้ รีสอร์ตก็จ่ายไปหมด แต่ที่เป็นประเด็นคือเรื่องราคาพระ ซึ่งราคาพระไม่ได้มีราคากลางตายตัว เหมือนพวกทรัพย์สินที่ดิน
มันไม่ใช่การซื้อขายระหว่างบุคคลสองคน เหมือนผมซื้อพระ 500 ล้าน ผมแบ่งกันไปคนละเจ้า ปรากฏว่าล้มทุกเจ้าพร้อมกันหมดเลย อย่างผม ผมเป็นคนกลาง ผมได้เครดิตจากผู้ใหญ่มาเยอะ ผมก็เอาพระทั้งหมดที่ผู้ใหญ่ให้มากระจายให้เซียนพระทุกคน พอเซียนพระทุกคนล้มหมด ผมก็ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมด คือสูญเงินตรงนั้นไปเกือบพันล้าน แล้วผมต้องมานั่งจ่ายผู้ใหญ่ ผมโดนสองเด้ง”
จ่ายวิธีอะไร?
อั๋น : “ทั้งจำนำพระ ทั้งกู้ ทั้งยืม ทั้งขายทรัพย์สินตัวเองที่มี ผมขายหมด ผมเสียดอกเบี้ยรวมๆ แล้วไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ผมเคลียร์หมดแล้ว”
เอาพระมาแล้วก็ขาย?
อั๋น : “ผมเหมือนยี่ปั๊วคนกลาง ได้เครดิตจากผู้ใหญ่มา เอาพระไปให้เซียนพระอีกที เอาพระไปกระจายให้พ่อค้า คนละ 50 ล้านๆ ส่วนใหญ่เป็นพระหลัก พระนิยม ตอนแรกล้มคนเดียว สักพักพอล้มคนแรก คนที่สองก็ล้มตาม คนที่สามก็ล้มตาม ทีนี้ก็ล้มตามกันทุกคน ผมรับหน้าเสื่อ ถ้าจะให้ผมไปบอกกับผู้ใหญ่ว่า ผมไม่ไหว เพราะทุกคนล้มหมดแล้ว ผมไม่มีปัญญาจ่าย ผมพูดไม่ได้
ยอดตัวเลขที่บอกว่าหลักร้อยล้านพันล้าน บางคนอาจเข้าใจว่าผมเอาเงินมาจากไหน จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เงินผม ผมไม่ได้มีเงินขนาดนั้น แต่ผมมีเครดิต จริงๆ ยอดหลายร้อยล้านพันล้าน มาจากพระของนายทุนทั้งหมดเลย มาจากผู้ใหญ่ทั้งหมดเลย ผมเป็นคนกลาง เอาพระเขามากระจายให้เซียน ตัวเลขทั้งหมดไม่ใช่เราเอาเงินไปซื้อนะ เรามีแค่เครดิตและความไว้ใจ
ผมก็ต้องไปเคลียร์ผู้ใหญ่ เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าอั๋น โอกิ มันทำอะไรวะ มาคุยเรื่องตัวเลขหลักร้อยล้านพันล้าน จริงๆ ไม่ใช่เงินผม เป็นเงินของนายทุน และนายทุนหลายคนที่ให้เครดิตมา แต่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดนะ ให้เป็นพระ เราก็เอาพระไปกระจายให้กับเซียน แค่นั้นเลย”