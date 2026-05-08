คลอดแล้วจ้า! “ครูก้อย” คลอดลูกคนที่ 2 “น้องมีเมตตา” แก้มยุ้ยน่าฟัดสุดๆ พ่อเจมส์ปลื้มหนักมาก

ในที่สุดวันรอคอยมาถึงแล้ว ทำเอาแฟนๆ ร่วมยินดีกันล้นหลาม สำหรับครอบครัวของ “เจมส์” เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ และภรรยาคนเก่ง “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์“ ที่ล่าสุดได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้าน ลูกสาวคนที่ 2 “น้องมีเมตตา” ลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา
งานนี้คุณพ่อเจมส์ดูแลภรรยาไม่ห่าง คอยเฝ้าดูแลอยู่ข้างเตียงครูก้อยตลอด พร้อมอัปเดทว่า ครูก้อยออกจากห้องคลอดแล้วครับ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก หนูมีเมตตาเธอสมบูรณ์ และเเข็งแรงมากครับพร้อมอวดภาพแรกเกิดของ “น้องมีเมตตา” ให้แฟนๆ ได้ชื่นชม บอกเลยว่าแก้มยุ้ย ผิวไส น่าฟัดมาก ดูท่าทางจะร้องเก่งน่าดู
งานนี้แฟนๆ โดนตกกันถ้วนหน้า โดยเจมส์ได้โพสต์ผ่านโซเซียลมีเดียว่า “ในที่สุดวันรอคอยมาถึงแล้ว ภาพเเรกของลูกสาวผมครับ..ยินดีต้อนรับน้องเมตตา “ด.ญ.มีเมตตา ลอยชูศักดิ์ ” ลูกสาวคนเล็กของปะป๊าและเเม่ก้อย ฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนรักและเมตตาหนูด้วยนะครับ ขอหนูเติบโตท่ามกลางความรัก ความเมตตาและพลังดี ๆ จากทุกคนครับ
ขอบคุณ พญ Kamonlapat Wijuckhapan คุณหมอกล้วย และ Vichaiyut Hospital โรงพยาบาล วิชัยยุทธ ครับ
ทั้งนี้ บรรดาแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับครอบครัวลอยชูศักดิ์กันอย่างล้นหลาม