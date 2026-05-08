จังหวัดระนอง ชวนช้อปฟิน กินฉ่ำ! ยกทัพของดีการันตีมาตรฐาน มผช. บุกกรุง ในงาน “RANONG THE NEXT STEP” 7-11 พ.ค. นี้ ณ พาราไดซ์ พาร์ค

จังหวัดระนอง โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมช้อปฟิน กินฉ่ำ ในงาน “RANONG The Next Steps: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ” มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และมาตรฐานอื่น ๆ จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการจังหวัดระนอง
ภายในงาน ท่านจะได้พบกับการยกทัพสินค้าคุณภาพกว่า 30 ร้านค้า ที่การันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง อาทิ กาแฟ GI ระนอง และผลิตภัณฑ์เด่นอีกมากมายที่คัดสรรมาไว้ในงานเดียว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ และตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าชุมชนของจังหวัดระนอง
ไฮไลต์สำคัญภายในงาน: ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 11.00 น. จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นางยุพิน พินิจศักดิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดพิเศษ “ระนอง อัญมณีแห่งอันดามัน...พลังแห่งวิถีชีวิต”
นอกจากสินค้าคุณภาพแล้ว ภายในงานยังจัดเต็มกับโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายสุดคุ้มมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม "สินค้านาทีทองนาทีถูก" กิจกรรม "แชะแชร์โชว์" เพื่อรับคูปองส่วนลด ซื้อสินค้าภายในงาน สนุกกับ "เกมส์ล้วงไหพาโชค" และร่วมลุ้นรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน พร้อมเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีโฟล์คซอง และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังที่มามอบความสุขตลอด 5 วันเต็ม ดังนี้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569: พบกับ ลีโอ ไมค์หมดหนี้
วันที่ 8 พฤษภาคม 2569: พบกับ แอ้ม ชลธิชา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2569: พบกับ ตรี ชัยณรงค์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2569: พบกับ ไรอัล กาจบัณฑิต
วันที่ 11 พฤษภาคม 2569: พบกับ ก้านตอง ทุ่งเงิน
พลาดไม่ได้! มาร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชนและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชาวระนองได้ในงาน “RANONG THE NEXT STEP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ” ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง โทร 077-821612