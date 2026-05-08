ชาวเน็ตจีนเรื่องเยอะ! ปลุกระดมแบน “ลิซ่า - หนิงหนิง Aespa”

เป็นดรามาร้อนแรงอีกครั้งสำหรับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ที่ล่าสุดในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ Met Gala ต้องกลายมาเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตจีนจับผิดเล่นงานเธออีกครั้ง โดยครั้งนี้ ”หนิงหนิง“ สมาชิกชาวจีนจากวง Aespa ก็โดนด้วย
เรื่องราวของงาน Met Gala ยังคงมีมาให้พูดถึงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ลิซ่า BlackPink กับ หนิงหนิง Aespa ก็ต้องกลายมาเป็นดรามาจากงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ เมื่อทั้งคู่สนิทกันและเต้นด้วยกันตลอด แม้งานนี้จะมี คารินะ เพื่อนร่วมวง Aespa ไปด้วยก็ตาม
ปาร์ตี้ดังกล่าวจัดขึ้นที่ The Box สถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงที่วาบหวิวและแหวกแนว รวมถึงการแสดงเบอร์เลสและแดร็กโชว์
เนื่องจากภาพที่อ้างว่าเป็นภาพจากงานปาร์ตี้หลังงานหลักนั้นมี “การเปิดเผย” มากกว่าที่คาดไว้ เป็นภาพของ ลิซ่า และ หนิงหนิง เต้นอยู่ด้วยกัน โดยมีนางโชว์แสดงอยู่บนเวที
ทำให้บางคนกล่าวว่างานดังกล่าวมี “การเต้นระบำเปลื้องผ้า” ซึ่งนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียของจีนแผ่นดินใหญ่ ที่เหล่าคนดังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงกฎที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่างๆ
ในกฏระเบียบของสมาคมศิลปะการแสดงแห่งประเทศจีน นักแสดงถูกห้ามไม่ให้กระทำการดังต่อไปนี้:…
“4. จัด ดำเนินการ หรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามกอนาจาร…”
จึงถูกมองว่า ลิซ่า และ หนิงหนิง ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ เหล่าคนดังที่เข้าร่วมชมการแสดงของ ลิซ่า ที่ Crazy Horse เคยถูกแบนมาแล้ว และในกรณีนี้ บางคนเรียกร้องให้ ลิซ่า แล ะหนิงหนิง ต้องเจอแบบเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ในรายละเอียดของงานที่เคท มอสส์ และ เทยาน่า เทย์เลอร์ เป็นเจ้าภาพนั้น ไม่ได้ระบุถึงการแสดงเปลือยกายใดๆ และการเรียกร้องให้แบนนั้นเป็นการตอบสนองที่รุนแรงและเกินกว่าเหตุ