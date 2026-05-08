“โก้ ธีรศักดิ์” ส่งกำลังใจให้ “หมู พิมพ์ผกา” คนที่ยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อไปดูแลคนที่รักที่สุดให้ประสบความสำเร็จ

ทำเอาช็อกไปตามๆ กัน เมื่อ “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ออกมาเล่าอย่างตรงไปตรงมาถึงเรื่องที่ตามหลอกหลอนตนมาตลอด 2 ปีคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนกับแม่ “หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ” โดยนายเล่าชัดว่าตนกับแม่ต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเอง ไม่ได้ติดต่อกันอีกนับตั้งแต่มีเรื่องมีราวกัน พร้อมประกาศว่าตอนนี้คนมีแฟนใหม่แล้ว
หลังจากจบการสัมภาษณ์ของนาย “โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา” เพื่อนสนิทของ หมู พิมพ์ผกา ได้โพสต์รูปคู่กับหมู พร้อมข้อความว่า…
“เธอเป็นคนโคตรอึด ถึก ทน จ๊ะ พิมพ์ผกา ภรณ์ผกา ในฐานะที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันร่วม 30 ปีในวงการบันเทิง อยู่ตั้งแต่วันที่เธอเหนื่อยมากๆ หาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต วันที่เธอสำเร็จมากๆ ทางธุรกิจ วันที่เธอยอมทิ้งธุรกิจของตัวเองเพื่อหันไปดูแลลูกเพียงอย่างเดียว จนบางครั้งเรียกได้ว่ายอมทิ้งเพื่อนๆ ทิ้งสังคม ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการให้คนที่เธอรักที่สุดประสบความสำเร็จ
วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ด้วยหัวอกของคน เป็นแม่ วิถีกระสุนที่เธอวิ่งหลบรอดมาจากในอดีต มันไม่มีใครรู้หรอก เพราะมันเหนื่อยแล้วมันเจ็บแค่ไหน กว่าจะมาเป็นพี่หมู พิมพ์ผกาในวันนี้
ถ้าอยู่เขาใหญ่แล้วมันเหงา...ก็กลับมาหาเรา
ที่กรุงเทพฯได้นะเพื่อน love you“
นอกจากรูปและข้อความแล้ว โก้ ธีรศักดิ์ ยังใช้เพลง ค่าน้ำนม ประกอบคอนเทนต์ ในท่อนว่า… “ครวญคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน…”