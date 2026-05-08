xs
xsm
sm
md
lg

“โก้ ธีรศักดิ์” ส่งกำลังใจให้ “หมู พิมพ์ผกา” คนที่ยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อไปดูแลคนที่รักที่สุดให้ประสบความสำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาช็อกไปตามๆ กัน เมื่อ “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ออกมาเล่าอย่างตรงไปตรงมาถึงเรื่องที่ตามหลอกหลอนตนมาตลอด 2 ปีคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนกับแม่ “หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ” โดยนายเล่าชัดว่าตนกับแม่ต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเอง ไม่ได้ติดต่อกันอีกนับตั้งแต่มีเรื่องมีราวกัน พร้อมประกาศว่าตอนนี้คนมีแฟนใหม่แล้ว

หลังจากจบการสัมภาษณ์ของนาย “โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา” เพื่อนสนิทของ หมู พิมพ์ผกา ได้โพสต์รูปคู่กับหมู พร้อมข้อความว่า…

“เธอเป็นคนโคตรอึด ถึก ทน จ๊ะ พิมพ์ผกา ภรณ์ผกา ในฐานะที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันร่วม 30 ปีในวงการบันเทิง อยู่ตั้งแต่วันที่เธอเหนื่อยมากๆ หาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต วันที่เธอสำเร็จมากๆ ทางธุรกิจ วันที่เธอยอมทิ้งธุรกิจของตัวเองเพื่อหันไปดูแลลูกเพียงอย่างเดียว จนบางครั้งเรียกได้ว่ายอมทิ้งเพื่อนๆ ทิ้งสังคม ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการให้คนที่เธอรักที่สุดประสบความสำเร็จ

วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ด้วยหัวอกของคน เป็นแม่ วิถีกระสุนที่เธอวิ่งหลบรอดมาจากในอดีต มันไม่มีใครรู้หรอก เพราะมันเหนื่อยแล้วมันเจ็บแค่ไหน กว่าจะมาเป็นพี่หมู พิมพ์ผกาในวันนี้

ถ้าอยู่เขาใหญ่แล้วมันเหงา...ก็กลับมาหาเรา
ที่กรุงเทพฯได้นะเพื่อน love you“

นอกจากรูปและข้อความแล้ว โก้ ธีรศักดิ์ ยังใช้เพลง ค่าน้ำนม ประกอบคอนเทนต์ ในท่อนว่า… “ครวญคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน…”






“โก้ ธีรศักดิ์” ส่งกำลังใจให้ “หมู พิมพ์ผกา” คนที่ยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อไปดูแลคนที่รักที่สุดให้ประสบความสำเร็จ
“โก้ ธีรศักดิ์” ส่งกำลังใจให้ “หมู พิมพ์ผกา” คนที่ยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อไปดูแลคนที่รักที่สุดให้ประสบความสำเร็จ
“โก้ ธีรศักดิ์” ส่งกำลังใจให้ “หมู พิมพ์ผกา” คนที่ยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อไปดูแลคนที่รักที่สุดให้ประสบความสำเร็จ