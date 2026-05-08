ช็อก! “นาย ณภัทร” ประกาศตัดขาด “แม่หมู” ต่างคนต่างอยู่ ขอเลือกทางเดินชีวิตตัวเอง ยิ้มรับมีแฟนใหม่แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ช็อก! “นาย ณภัทร” เผยเสียงสั่นตัดขาด “แม่หมู” ต่างคนต่างใช้ชีวิต ไม่พูดจะหลอกหลอนไม่รู้จบ อยากมีความสุข เลือกเส้นทางเดินชีวิตตัวเอง ไม่หวั่นคนมองอกตัญญู ยิ้มรับมีแฟนใหม่แล้วเป็นคนนอกวงการ แต่ไม่ขอลงดีเทล มั่นใจเขาจะภูมิใจที่มีตนเป็นแฟน

ทำเอาแฟนๆ ต่างช็อกไปตามๆ กัน หลังจาก “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ตอบเรื่องความสัมพันธ์กับ “แม่หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ” ที่ไม่ได้คุยกันนานถึง 2 ปี พร้อมเผยว่าจะขอพูดครั้งนี้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย 

-วันเกิดเข้าเลข 3 แล้ว ผมรู้สึกว่าชีวิตเริ่มต้นความสนุก ต่อไปนี้ทุกอย่างมันจะดี เรามีแรง เรามีพลังมากกว่าเดิม ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคน

-วันเกิดนาย ทุกคนเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ตลอดว่า แล้วแม่หายไปไหน? โอเค ได้ ผมจะบอกว่า ผมจะขออนุญาตนะ ผมจะตอบเรื่องนี้วันนี้เป็นครั้งเดียว และเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเรื่องนี้ออกพับบลิก ผมเป็นคนตรงไปตรงมา ผมเป็นคนชัดเจน ผมเป็นคนไม่ชอบการโกหก เพราะฉะนั้นผมจะพูดทุกอย่างตรงไปตรงมา เพราะถ้าว่าผมไม่พูดอย่างตรงไปตรงมา เรื่องนี้มันจะตามหลอกหลอนผมไม่รู้จบ เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผมชี้แจงแล้ว วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ผมถือว่าผมพูดเคลียร์และชัดเจนวันนี้เรียบร้อยนะฮะ

- ตั้งแต่การสัมภาษณ์ การแถลงข่าวใหญ่รอบที่แล้ว ก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีก แล้วก็ผมมีชีวิตของผมเอง ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตนะครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนเคารพตรงนี้นะครับผม แล้วก็ตัวผมเองปีนี้ก็ 30 แล้ว ผมโตแล้ว ผมก็อยากมีความสุข แล้วก็ผมเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง ว่าในเส้นทางที่ทุกคนเห็นนั่นแหละ แล้วก็ผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง

- น่าจะประมาณนี้ คือถ้าผมไม่ตอบอย่างตรงไปตรงมา อย่างที่บอก เรื่องนี้มันจะตามมาหลอกหลอนผมไม่รู้จบ แล้วผมเป็นคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิต สุขภาพหัวใจของผมมาก ผมอยากมีความสุข แล้วผมก็เชื่อว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องมีความสุข แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเช่นกัน

-อย่างที่ผมชี้แจงไปครับผม จะเรียกว่ายังไงก็ได้ครับ แต่ว่าคือผมมีชีวิตของผมเอง แล้วก็ที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าคนรอบตัวของผม คนที่เข้ามามันไม่ใช่แค่ตัวผมที่เสียใจ ทุกคนเสียใจหมด เสียความรู้สึกกับเรื่องนี้มามากพอแล้ว มันพอแล้ว ผมไม่เอาอีกแล้ว มันพอแล้ว

-ความรู้สึกตอนนี้ ผมทำดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ครับ ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันรบกวนอะไรชีวิตผม แต่มันเป็นเรื่องที่คาใจนะ ผมเป็นเด็กคนนึง ก็มีอารมณ์ร่วมกับบางคอมเมนต์ แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้อะไร มันเป็นสิทธิ์ของเขา เรายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นกันหมด แต่ก็นั่นแหละ ผมอยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้ ผมอยากขอความร่วมมือจากทุกคน มันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจของผม แล้วผมทำงานกับมันมาอย่างดีในวันนี้แล้ว เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจ เพราะว่าผมเป็นคนเด็ดขาด แล้วก็ผมตัดสินใจเลือกแบบนี้ ผมก็อยากให้ทุกคนช่วยให้ความร่วมมือ แล้วก็การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากตัวผมเองคนเดียว ไม่ได้มีใครมาร่วมการตัดสินใจในครั้งนี้ นอกจากตัวของผมเอง

-ตัดสินใจยากไหม เพราะว่าด้วยความเพราะเขาก็คือแม่? ผมไม่ชี้แจงเรื่องนี้ดีกว่า เพราะมันผ่านมาแล้ว ทุกวันนี้ผมมีความสุข และผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง

-ที่ผ่านมาดูแลตัวเองด้วยการกินครับ กินอย่างเดียว มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคน เวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ผมเชื่อเลยว่ามันจะหนักแค่ไหน ผมอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังเจออยู่ตอนนี้ ทุกคนจะผ่านไปได้ ต้องอดทน ผมเคยให้สัมภาษณ์ในรายการพี่ท็อปว่า ผมสัมผัสถึงความแตกสลายของบุคคล แต่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าผมแตกสลายอีกรอบ วันหน้าผมจะกลับมายืนได้อีกรอบ และผมก็เชื่อว่าทุกคนก็จะเป็นเช่นนั้น แต่ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากนั้นไปได้ด้วยตัวเองครับผม

-มันตัดสินใจยากมากนะ ที่จะมาพูด ณ ตอนนี้ เรื่องนี้ ที่ผมบอกว่ามันจะต้องรีมายด์ความรู้สึกเก่าๆ กลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่วันนี้ผมเฮลตี้แล้ว ผมเลยรู้สึกว่าผมพร้อมแล้ว ขอบคุณที่ถามเรื่องนี้ แล้วก็อย่างที่บอกว่าผมจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ถือว่าผมขออนุญาตไม่พูด และมันจบ มันจบแล้ว

-ถามว่าบั่นทอนไหม มันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องอ่อนไหวของทุกคน และมันกระทบต่อสุขภาพจิตและหัวใจของผมมากๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลือกชีวิตของผมในเส้นทางของผม

-ผมไม่ได้รู้สึกปลดล็อก ผมไม่ได้รู้สึกอะไร ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมต้องชี้แจง เพราะผมเป็นคนตรงไปตรงมา และอย่างที่บอก ถ้าผมไม่ตรงไปตรงมากับเรื่องนี้ มันจะวนกลับมาไม่รู้จบ เพราะฉะนั้นวันนี้ครั้งเดียว จบ ผมไม่พูดอะไรอีกแล้ว

-เรื่องความเป็นห่วงเป็นใย ผมขอไม่ชี้แจงเรื่องนี้ (กลัวไหมข่าวออกไปแล้ว เดี๋ยวจะกลายเป็นดรามากลับมาอีก?) ผมพูดตามความรู้สึก อย่างที่บอกผมเป็นคนชัดเจนและเด็ดขาด แล้วผมก็เกลียดการที่จะโกหกคน มันคือเรื่องจริง ผมยอมรับ ผมยอมรับในส่วนที่มันเกิดขึ้น ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ผมเป็นเด็กคนหนึ่ง มีความรู้สึก มีหัวใจ มีความคิดเห็น เป็นเหมือนทุกคน อาชีพของผม ในวันนี้ผมเรียกว่านักแสดงตัวจริง แต่ว่าต้องอย่าลืมว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักแสดง หรือว่าทำอาชีพดารา หรือว่าได้มายืนสัมภาษณ์ตรงนี้ ทุกคนมีความรู้สึกหมด ทุกคนมีหัวใจ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสียใจ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมูฟออน ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะให้อภัย และผมผ่านทุกโพรเซสมาหมดแล้ว

-ถ้ามีคนใช้คำว่า อกตัญญู? ผมเชื่อว่าผมทำดีที่สุดแล้วในทุกๆ อย่าง ในพาร์ตหน้าที่ของผมที่ทำได้ ในสังคมไทยอาจจะมองเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ แต่สุดท้ายผมเลือกตัวเอง และผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง นั่นคือสุขภาพใจ และร่างกาย สุขภาพจิตของผมทุกอย่าง วันนี้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ ผมอยากขอความร่วมมือจากทุกคน ถ้าเจอผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้เรื่องนี้หน่อย แล้วก็ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกครับผม

-ส่วนอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองหรือทิศทางไหม ผมเป็นคนเด็ดขาดอย่างที่ผมแจ้งไป การตัดสินใจของผมถือเป็นที่เด็ดขาด แล้วก็…ไม่มีใครมาเปลี่ยนใจอะไรของผมได้

-จะไม่มีโอกาสกลับมาคุยกันแล้ว? ผมเป็นคนเด็ดขาด และผมจะไม่ชี้แจงเรื่องนี้ อย่างที่บอกตั้งแต่การสัมภาษณ์แถลงข่าวใหญ่รอบที่แล้ว ไม่ได้ติดต่อกันอีก

-หมายความว่าหลังจากนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่? ชีวิตเป็นของผมเองนะ อันนี้ผมจะพูดครั้งสุดท้ายจริงๆ แล้ว ชีวิตเป็นของผมเอง ผมมีชีวิตของผม ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิต

นอกจากนี้ นาย ประกาศว่าตนเอง sold out ไม่โสดแล้ว กำลังคบคนนอกวงการอยู่ แต่ขอไม่ลงดีเทล ให้ความเป็นส่วนตัวกับฝ่ายหญิง ให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ เชื่ออีกฝ่ายภูมิใจที่มีตนเป็นแฟน






