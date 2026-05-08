“นิกกี้ ณฉัตร” แจ้งความคนด่าแม่หน้าส้นตีx ขอเจอหน้าคนด่าและแม่ของเขา อยากรู้แม่สวยแค่ไหน!

“นิกกี้ ณฉัตร” รับไม่ได้แฟนลิเวอร์พูลลากแม่ตนมาด่าหน้าส้นตีx ส่วนพ่อเป็นไอ้ขยะ จากกรณีตนไปขิงแรงแมนยูฯ ชนะ เข้าแจงความหมิ่นประมาท ลั่นด่าตน ล้อกันในเกมกีฬาตนรับได้หมด แต่มาด่าพ่อแม่ไม่โอเค จากนี้ขอเจอหน้าคนด่าและแม่ของคนด่าด้วย
สายวันนี้ (8 พ.ค.69) ดาราและพิธีกรชื่อดัง “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” เดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือต่อ “นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์” ทนายความ พาเข้าพบร้องทุกข์ต่อ “พลตำรวจตรี วิวัฒน์ คำชำนาญ” รองผู้บัญชาการ สอทเพื่อเข้าแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับชาวเน็ตรายหนึ่งที่มาด่าพ่อแม่ตน เหตุจากตนไปขิงแรงในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูล ที่คราวนี้แมนยูฯ ชนะ นิกกี้จึงเข้าไปขิงใส่ สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับลิเวอร์พูลเป็นจำนวนนับแสน
แต่มีชาวเน็ตรายนึงด่าแรงถึงพ่อแม่นิกกี้ว่า แม่หน้าส้นตีx พ่อเป็นไอ้ขยะ ทำเจ้าตัวรับไม่ได้ขอเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
“ก็สบายใจแล้วได้มา มาด่าผม ผมไม่โกรธหรอกครับ ผมก็เป็นคนไปล้อเขาก่อนด้วย จุดเริ่มต้นก็คือผมไปที่โอลด์แทรฟฟอร์ด เขาสัมภาษณ์ผมว่าผมรู้สึกยังไงกับฟุตบอลแมตช์นี้ ผมเป็นแฟนแมนยูฯ อยู่แล้ว ผมไม่ได้เป็นกลาง ก็เข้าข้างแมนยูฯ มาโดยตลอด ก็พูดว่าลิเวอร์พูลโดนไม่ต่ำกว่า 3 เม็ด จบเกมก็โดนไป 3 ลูก ใช้คำว่าคาบ้าน มันก็คาบ้านจริงๆ ไงครับ
แล้วที่เขาโกรธกันมากๆ คือผมไปพูดว่าคนในโอลด์แทรฟฟอร์ด 75,000 กว่าคนมากินเมนูเดียวกัน ก็คือยำเป็ด อันนี้ผมก็ยอมรับ ถ้าเกิดผมไปล้อเขา แทงใจดำ ก็มาล้อผมกลับได้ ไอ้พิธีกรปากเบี้ยว ดาราติดอ่าง ไอ้เด็กบ้านนอก ไอ้แมนยูฯ ผมรับได้ ที่ผมรับไม่ได้คือมาด่าบุพการีผม มาด่าแม่ผมว่าหน้าเหมือนส้นตีx อันนี้ผมรับไม่ได้จริงๆ ผมรักแม่ผมแล้วแม่ผมสวยมากครับ แม่เสียใจเพราะแม่ผมทำหน้าบ่อยมาก ดึงหน้ามาแล้ว 3 ครั้ง แล้วมาด่าแม่ผมหน้าเหมือนส้นตีxแบบนี้ ถ้าเกิดเขาเห็นแล้วเขานอยด์ เขาไปดึงหน้าเพิ่มก็ซวยผมอีก ผมต้องจ่ายเงินทำหน้าให้แม่อีก
มาด่าพ่อผมว่าเป็นไอ้ขยะ เมื่อไหร่จะออกจากคุกวะ อันนี้ผมยอมรับว่าพ่อผมอยู่ในคุกจริง เพราะเขาเคยทำผิดกฎหมาย เขาก็ติดคุกอยู่ ผมไม่เคยไปช่วยอะไรพ่อเลย พ่อก็ติดมา 5 ปี ผมก็รับไม่ได้ที่เขามาด่าพ่อผมเป็นไอ้ขยะ แม่ผมหน้าเหมือนส้นตีx ผมรับไม่ได้ ถ้าด่าผมในเกมกีฬาผมยอมรับได้ มาล้อผมแมนยูฯ เช่น ไอ้แมนยูฯ ใต้ตีx ผมยอมรับได้ ผมเป็นกองเชียร์ครับ ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของแมนยูฯ อันนี้คือนอกเกมกีฬา ผมไม่ยอมครับ”
คนด่าเยอะเป็นแสนคอมเมนต์รับได้ มีเพียงคอมเมนต์เดียวที่ตนไม่ยอมเพราะมาด่าพ่อแม่ตน
“คนเข้ามาด่าเยอะมาก เป็นแสนคอมเมนต์ แต่ผมเฉยๆ มาด่าผม ด่าแมนยูฯ ผมเฉยๆ ไม่แจ้งความใครเลย แต่มาด่าบุพการีผมไม่ยอม คนที่ด่าแบบนี้มีคนเดียว มาด่าแม่ผมหน้าเหมือนส้นตีx เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรม ดีเอ็มส่วนตัว ว่าผมเป็นเด็กบ้านนอก ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ แม่หน้าเหมือนส้นตีx พ่อมึงเป็นขยะเมื่อไหร่จะออกจากคุกวะ กูรอมึงอยู่นะ ได้แค่นี้เองเหรอ ผมก็พิมพ์กลับไปว่า อิอิ จุ๊บๆ มันก็บอก อิอิ พ่อมึงเหรอ เคสนี้ไม่ยอมความครับ อยากเจอเขาด้วย
ผมก็อาจจะขิงแรงไปหน่อยเขาอาจจะโมโห โดนตีเสมอ 2-2 อาจจะมีรอยยิ้ม โดน 3-2 ไปทีก็อาจจะลงลิเวอร์พูลไปเยอะด้วยเลยโมโหแล้วมาลงที่ผม เข้าใจว่ามันเป็นปมของเด็กผีด้วย จบยุคของ เซอร์ อเล็กซ์เฟอร์กูสัน เด็กผีโดนมาตลอดเป็น 10 ปี เราไม่เคยได้โผล่หัวมาเลย ก็ให้เราชนะบ้างเถอะ แค่ชนะปีเดียวจะอะไรหนักหนา ก็แบ่งกันสิ แล้วแมนยูฯ ไม่ได้ชนะลิเวอร์พูลทุกปีอยู่แล้ว เดี๋ยวปีหน้าชนะกลับก็มาล้อกันสิ ทำไมถึงต้องมาด่าถึงพ่อแม่”
ไปสืบมาแล้วว่าคนที่ด่าพ่อแม่ตนมีตัวตนจริง อยากเจอหน้าคนด่าและหน้าแม่เขาด้วย
“เขาดีเอ็มมาด่าผม แล้วเขามีมูเชียลเฟรนด์ที่เป็นเพื่อนร่วมกัน ผมไปถามเพื่อนเขาก็เลยรู้ว่าเขาเป็นเด็กที่มีตัวตนอยู่ ผมให้เอฟซีช่วยตามหาหน้าว่าคนที่มาด่าพ่อแม่ผมหน้าตาเป็นยังไง ผมไม่ได้จะไปข่มขู่ ผมแค่อยากรู้ว่าคนไหนที่มาด่าพ่อแม่ผม ผมอยากจะเห็นหน้าแม่เขาเหมือนกันที่มาด่าแม่ผมหน้าเหมือนส้นตีx ผมอยากรู้ว่าแม่เขาสวยแค่ไหน อยากเจอ
สำหรับแฟนๆ ลิเวอร์พูลดีๆ ก็มีเยอะ ที่เขาน่ารักกับผมมีเยอะนะ ถ้าล้อกันเรื่องฟุตบอลผมไม่เคยโกรธเลย มาด่าผม ผมก็ไม่เคยโกรธ แต่อย่ามาด่าพ่อแม่ผม พ่อแม่ผมไม่เกี่ยว”