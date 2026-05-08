xs
xsm
sm
md
lg

กรมบังคับคดีร่วมออกบูทนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน “MONEY EXPO 2026” ภายใต้ แนวคิด“LED SMART PARTNER” เปลี่ยนเรื่องหนี้ให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมช่วยลูกหนี้จบปัญหาครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ MONEY EXPO 2026 BANGKOK ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 ณ บูธกรมบังคับคดี อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 - 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“LED SMART PARTNER” พาร์ทเนอร์อัจฉริยะเพื่อประชาชน กรมบังคับคดีในปีนี้ มาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “LED SMART PARTNER : พาร์ทเนอร์อัจฉริยะ คู่คิดที่ทำให้เรื่องซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย” เพื่อตอกย้ำว่ากรมบังคับคดีคือ "จุดเริ่มต้นใหม่ของคุณ" ในทุกสถานการณ์หนี้ โดยเน้นการบริการ 3 ด้านหลัก:

ให้ความรู้: ไขข้อสงสัยกฎหมายบังคับคดีให้เข้าใจง่าย

คลี่คลายหนี้สิน: เปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อหาทางออกที่ยุติธรรม

ความมั่นคงระยะยาว: ช่วยวางแผนและปรับมุมมองการเงินเพื่อความยั่งยืน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านหนี้สิน หรือต้องการปรึกษากฎหมาย สามารถแวะมาที่บูธกรมบังคับคดีได้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคมนี้
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

"กรมบังคับคดี...โอกาสใหม่ในการเปลี่ยนมุมมองการเงินของคุณ"

สอบถามเพิ่มเติม: สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ www.led.go.th










กรมบังคับคดีร่วมออกบูทนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน “MONEY EXPO 2026” ภายใต้ แนวคิด“LED SMART PARTNER” เปลี่ยนเรื่องหนี้ให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมช่วยลูกหนี้จบปัญหาครบวงจร
กรมบังคับคดีร่วมออกบูทนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน “MONEY EXPO 2026” ภายใต้ แนวคิด“LED SMART PARTNER” เปลี่ยนเรื่องหนี้ให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมช่วยลูกหนี้จบปัญหาครบวงจร
กรมบังคับคดีร่วมออกบูทนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน “MONEY EXPO 2026” ภายใต้ แนวคิด“LED SMART PARTNER” เปลี่ยนเรื่องหนี้ให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมช่วยลูกหนี้จบปัญหาครบวงจร
กรมบังคับคดีร่วมออกบูทนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน “MONEY EXPO 2026” ภายใต้ แนวคิด“LED SMART PARTNER” เปลี่ยนเรื่องหนี้ให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมช่วยลูกหนี้จบปัญหาครบวงจร
กรมบังคับคดีร่วมออกบูทนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน “MONEY EXPO 2026” ภายใต้ แนวคิด“LED SMART PARTNER” เปลี่ยนเรื่องหนี้ให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมช่วยลูกหนี้จบปัญหาครบวงจร