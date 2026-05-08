กรมบังคับคดีร่วมออกบูทนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน “MONEY EXPO 2026” ภายใต้ แนวคิด“LED SMART PARTNER” เปลี่ยนเรื่องหนี้ให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมช่วยลูกหนี้จบปัญหาครบวงจร

นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ MONEY EXPO 2026 BANGKOK ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 ณ บูธกรมบังคับคดี อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 - 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
“LED SMART PARTNER” พาร์ทเนอร์อัจฉริยะเพื่อประชาชน กรมบังคับคดีในปีนี้ มาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “LED SMART PARTNER : พาร์ทเนอร์อัจฉริยะ คู่คิดที่ทำให้เรื่องซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย” เพื่อตอกย้ำว่ากรมบังคับคดีคือ "จุดเริ่มต้นใหม่ของคุณ" ในทุกสถานการณ์หนี้ โดยเน้นการบริการ 3 ด้านหลัก:
ให้ความรู้: ไขข้อสงสัยกฎหมายบังคับคดีให้เข้าใจง่าย
คลี่คลายหนี้สิน: เปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อหาทางออกที่ยุติธรรม
ความมั่นคงระยะยาว: ช่วยวางแผนและปรับมุมมองการเงินเพื่อความยั่งยืน
เชิญชวนร่วมกิจกรรมสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านหนี้สิน หรือต้องการปรึกษากฎหมาย สามารถแวะมาที่บูธกรมบังคับคดีได้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคมนี้
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
"กรมบังคับคดี...โอกาสใหม่ในการเปลี่ยนมุมมองการเงินของคุณ"
สอบถามเพิ่มเติม: สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ www.led.go.th