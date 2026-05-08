“หนุ่ม คงกระพัน” ไม่เสียดายยอดวิว ประกาศลบทิ้ง! คลิป “อ.แก้กรรม” เกลี้ยงช่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมาก เมื่อ “หนุ่ม คงกระพัน แสงสุริยะ” พิธีกรชื่อดังและเจ้าของช่อง YouTube “หนุ่มคงกะพัน OFFICIAL” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ประกาศลบคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ “อาจารย์แก้กรรม” ท่านหนึ่งออกจากช่องรายการทันที หลังจากที่อาจารย์รายดังกล่าวโดนแฉล่วงละเมิดทางเพศหนุ่มอายุ 32 ปี

โดยหนุ่ม คงกระพัน โพสต์ข้อความว่า “ช่องหนุ่มคงกะพัน OFFICIAL ขอลบคลิป อ.แก้กรรม ออกครับ...” พร้อมระบุเหตุผลในแคปชันว่า
 
“จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ของ อ.แก้กรรมท่านหนึ่ง

ผมขอนำคลิปที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่านนี้ ออกจากช่องหนุ่มคงกระพัน OFFICIAL ก่อนครับ จนกว่าจะมีผลการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงทางกฎหมาย และผมขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับ ..🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #หนุ่มคงกระพันofficial #หนุ่มคงกระพันfc”




