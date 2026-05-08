xs
xsm
sm
md
lg

“นุ่น ดำดง” ประกาศข่าวดี ถูกแฟนหนุ่มพระเอกลิเกขอแต่งงานแล้ว ลือสินสอดสะพัด 10 ล้าน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำแม่ยกเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ “นุ่น เนตรชนก”หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ “นุ่น ดำดง”นางเอกลิเกดาวรุ่ง ประกาศข่าวดีผ่านโซเชียลส่วนตัว ถูกขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วอย่างเรียบง่าย ที่ร้านอาหารปิ้งย่างแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 69

โดยนุ่นได้ภาพโฉมหน้าว่าที่เจ้าบ่าว นั่นคือ พระเอกลิเก “นุ กฤษฏา บารมี” และเจ้าของคณะลิเก “รุ่งฟ้า กฤษฏา บารมี” โดยเจ้าตัว โพสต์ข้อความว่า “6/05/69 เหตุเกิด ที่ร้าน ยากินิกุ !! And I said YES!” ขณะที่ “นุ กฤษฎา” ว่าที่เจ้าบ่าวออกอาการเขินมาก พร้อมประกาศให้รอชมไลฟ์สดคืนนี้ พร้อมเผยกำหนดการคร่าวๆ ในวันวิวาห์

ด้านเฟซบุ๊กแฟนคลับของทั้งคู่ตื่นเต้นกับข่าวดีดังกล่าวมาก มีการเผยว่าสินสอดอาจมีมูลค่าสูงถึงหลัก 10 ล้านบาทเลยทีเดียว








“นุ่น ดำดง” ประกาศข่าวดี ถูกแฟนหนุ่มพระเอกลิเกขอแต่งงานแล้ว ลือสินสอดสะพัด 10 ล้าน!
“นุ่น ดำดง” ประกาศข่าวดี ถูกแฟนหนุ่มพระเอกลิเกขอแต่งงานแล้ว ลือสินสอดสะพัด 10 ล้าน!
“นุ่น ดำดง” ประกาศข่าวดี ถูกแฟนหนุ่มพระเอกลิเกขอแต่งงานแล้ว ลือสินสอดสะพัด 10 ล้าน!
“นุ่น ดำดง” ประกาศข่าวดี ถูกแฟนหนุ่มพระเอกลิเกขอแต่งงานแล้ว ลือสินสอดสะพัด 10 ล้าน!