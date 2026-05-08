“นุ่น ดำดง” ประกาศข่าวดี ถูกแฟนหนุ่มพระเอกลิเกขอแต่งงานแล้ว ลือสินสอดสะพัด 10 ล้าน!

ทำแม่ยกเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ “นุ่น เนตรชนก”หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ “นุ่น ดำดง”นางเอกลิเกดาวรุ่ง ประกาศข่าวดีผ่านโซเชียลส่วนตัว ถูกขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วอย่างเรียบง่าย ที่ร้านอาหารปิ้งย่างแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 69
โดยนุ่นได้ภาพโฉมหน้าว่าที่เจ้าบ่าว นั่นคือ พระเอกลิเก “นุ กฤษฏา บารมี” และเจ้าของคณะลิเก “รุ่งฟ้า กฤษฏา บารมี” โดยเจ้าตัว โพสต์ข้อความว่า “6/05/69 เหตุเกิด ที่ร้าน ยากินิกุ !! And I said YES!” ขณะที่ “นุ กฤษฎา” ว่าที่เจ้าบ่าวออกอาการเขินมาก พร้อมประกาศให้รอชมไลฟ์สดคืนนี้ พร้อมเผยกำหนดการคร่าวๆ ในวันวิวาห์
ด้านเฟซบุ๊กแฟนคลับของทั้งคู่ตื่นเต้นกับข่าวดีดังกล่าวมาก มีการเผยว่าสินสอดอาจมีมูลค่าสูงถึงหลัก 10 ล้านบาทเลยทีเดียว