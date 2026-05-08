“หม่ำ-มิกซ์-เอ็ม” พ่อ–ลูกไม่พูดกัน4 ปี พร้อมเปิดปมในใจ “ลูกหม่ำ”

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” บุกบ้านครอบครัวอารมณ์ดีของ “พี่หม่ำ จ๊กมก” เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ “มิกซ์” ลูกชายคนเล็ก ที่เพิ่งคุกเข่าขอแฟนสาว “อาย” แต่งงาน 💍✨ แต่กว่าจะมาถึงวันแห่งรอยยิ้ม… บ้านนี้ก็เคยมี “กำแพง” ระหว่างพ่อกับลูก ที่วันนี้ยอมเปิดครั้งแรกกับเรื่องจริงของ “มิกซ์” ลูกชายที่เลือกเดินเส้นทางดนตรี
ทั้งที่พ่อไม่อยากให้เรียนสายฟิล์ม หรือเลือกเรียนในสายบันเทิง แต่ไม่ยอมบอกเหตุผลจากความไม่เข้าใจ สู่ความเงียบ…ที่ยาวนานถึง 4 ปี พ่อไม่พูด ลูกก็ไม่พูด ความปากแข็ง ดื้อเงียบของสมาชิกบ้านนี้ กลายเป็นแผลในใจเงียบๆ
“พี่หม่ำ” เปิดใจถึงบทบาทความเป็นพ่อ ที่ไม่เคยชมลูกออกปาก เพราะเชื่อว่า “ให้ลูกคิดเอง โตเอง” แต่คอยมองอยู่
พร้อมเปิด “โซนลับ” ในบ้านตัว M ครั้งแรกที่นี้ใน ”ตีท้ายครัว“ เปิดมุมส่วนตัวที่ไม่เคยให้ใครเห็นมาก่อน รวมถึงเรื่องวีรกรรมสุดแสบของ “มิกซ์” ถึงขั้นปีนหน้าต่างหนีออกจากบ้านไปเที่ยวเพราะติดเพื่อน และการประชดพ่อครั้งใหญ่ ด้วยการไปทำวงดนตรี BKL เพื่อพิสูจน์ตัวเองในชื่อที่ไม่ใช่แค่ “ลูกหม่ำ”
อีกหนึ่งมุมสุดซึ้ง เมื่อ “มิกซ์” ยอมรับว่าช่วงโควิดที่ไม่มีรายได้ เคยบอกแฟนสาวว่า “ไปเจอคนที่ดีกว่าได้เลย” แต่ “อาย” กลับตอบเพียงว่า ”ไม่เป็นไร เดี๋ยวดูแลเอง” และฟังจากปากว่าที่เจ้าสาว ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเป็น “คนที่ใช่” พร้อมอีกหนึ่งแขกรับเชิญคนสำคัญ “เอ็ม” พี่สาวคนโตของบ้าน ที่มาเมาท์ความเจ้าชู้จาก “พ่อสู่ลูก” ว่าเรื่องนี้จริงแค่ไหน! และบทสรุปของครอบครัวตัว M ที่วันนี้ “พ่อ–แม่” ดีใจที่สุด เพราะลูกเริ่มเข้าใจแล้วว่า ทุกอย่างที่พ่อทำมาตลอด คือ “ความรัก”
ติดตามทุกโมเมนต์ ทั้งฮา ทั้งซาบซึ้ง และความอบอุ่นของบ้าน “หม่ำ-มด-เอ็ม-มิกซ์“ ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” อาทิตย์นี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33