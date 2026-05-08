GDH จัดงาน “โกฮัง..พาเพื่อน Welcome Home by Pramy” สร้างปรากฏการณ์ความฮีลใจ ส่งมอบน้องหมาจรสู่บ้านที่อบอุ่น

หลังจากภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” สร้างปรากฏการณ์สุดฮีลใจ ขึ้นแท่นหนังไทยแห่งปี ที่กวาดรายได้ทะลุ 100 ล้านบาททั่วประเทศ ล่าสุด GDH ร่วมกับ อาหารสุนัข Pramy พร้อมต่อยอดความซึ้งจากจอภาพยนตร์ จัดงาน “โกฮัง..พาเพื่อน Welcome Home by Pramy” เนรมิตลาน Paw and Pal+ ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระรามเก้า ให้กลายเป็นพื้นที่สุดโฮมมี่ โดยเปิดโอกาสให้เหล่าผองเพื่อนโกฮัง สู่อ้อมกอดของครอบครัวใหม่ พร้อมด้วยกิจกรรมน้องหมาที่มาโชว์ตัวหาบ้านในงานนี้ ทำเอาเหล่าทาสหมาถึงกับใจละลายไปตาม ๆ กัน
เริ่มต้นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุข เปิดตัว 4 บ้านอุปการะจากแคมเปญ “โกฮัง..พาเพื่อนโกโฮม by Pramy” ได้แก่ มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา), หมากระสอบ, SOS Animal Thailand Foundation และ BKK Adopter ที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดัน จนสามารถส่งต่อหมาจรและแมวจรในแคมเปญ ได้พบครอบครัวที่อบอุ่น รวมทั้งสิ้น 45 บ้าน
งานนี้พิธีกรอารมณ์ดี โบ-ธนากร ชินกูล เปิดเวทีชวนพูดคุยกับโปรดิวเซอร์ วัน-วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, ผู้กำกับ อัตต้า อัตตา เหมวดี พร้อมด้วยนักแสดง เจ้านาย-จินเจษฎ์ วรรธนะสิน และ ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล ที่มาบอกเล่าถึงความประทับใจ และกล่าวขอบคุณแฟนหนังทั่วประเทศที่เป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้ “เจ้าโกฮัง” ก้าวขึ้นเป็นพระเอกร้อยล้านได้สำเร็จ โดยครอบครัวของ น้องโคริ (โกฮังวัยเด็ก) มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแล น้องโคริ ตั้งแต่น้องยังเป็นเบบี๋
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวรับน้องหมาจรเข้าสู่ครอบครัวใหม่
โดย สพ.ญ.วริษฐา โตศักดิ์สิทธิ์ ตัวแทนจาก โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการรับเลี้ยงหมาจร ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม เรื่องสุขภาพ,การฉีดวัคซีน ฯลฯ โดย คิตะ-ยาซูชิ คิตะจิมะ นักแสดงชาวญี่ปุ่น ร่วมบอกเล่าถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ กับช่วงเวลาที่ตัวละคร ฮิโระ รับ เจ้าโกฮัง มาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นลูกหมาตัวน้อย
จากนั้น คุณฐิติภัทร์ ยิ้มเศรษฐี CEO สินค้าอาหารแมวและสุนัข Pramy ขึ้นเวทีมาให้ความรู้ด้านโภชนาการของอาหารสุนัขที่เหมาะสมกับสายพันธุ์ ในแต่ละช่วงวัย เพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว
ซึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาใจฟูกันทั้งงาน คือช่วงเวลาของการส่งมอบน้องหมาจรจากแคมเปญ “โกฮัง..พาเพื่อนโกโฮม by Pramy” สู่อ้อมกอดของครอบครัวใหม่ โดยมีผู้บริหาร GDH นำโดย จินา โอสถศิลป์, จิระ มะลิกุล และวิชชพัชร์ โกจิ๋ว มาร่วม “Welcome Home” เพื่อแสดงความยินดีในก้าวแรกของชีวิตใหม่ของน้องๆ โดยมีพาร์ตเนอร์ใจดี อย่าง Pramy และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มอบ “Welcome Kits” ให้กับพ่อแม่น้องหมามือใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งเเละความประทับใจ
“โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ไม่ได้เป็นเพียงภาพยนตร์ที่สร้างรอยยิ้มและคราบน้ำตาแห่งความสุขบนจอเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจ ที่จุดประกายให้ทุกคนหันมาเห็นคุณค่าของทุกชีวิต และร่วมกันส่งต่อความหมายของคำว่า “บ้าน” ให้กับเหล่าหมาจร
