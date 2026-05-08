POP MART ฉลองครบรอบ 9 ปี DIMOO สุดยิ่งใหญ่ DIMOO HAPPY 9TH ANNIVERSARY เปิดโลก DREAMLAND FOREST ดินแดนแห่งความฝัน พร้อมสินค้าดีไซน์พิเศษ DIMOO THAILAND LIMITED EDITION ณ สยามเซ็นเตอร์

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารของ POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปีของคาแรคเตอร์ยอดนิยมระดับโลกอย่าง DIMOO ผ่านอีเวนต์สุดพิเศษ “DIMOO HAPPY 9TH ANNIVERSARY” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สยามเซ็นเตอร์
ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2569 เนรมิตพื้นที่ Atrium 1 และ Atrium 2 ให้กลายเป็น “Dreamland Forest : ป่าแห่งดินแดนความฝัน” ถ่ายทอดโลกจินตนาการอันเป็นเอกลักษณ์ของ DIMOO พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัวสินค้าดีไซน์พิเศษ DIMOO THAILAND LIMITED EDITION ที่มีที่เดียวในโลก
อีเว้นต์ครั้งนี้ถ่ายทอดการเดินทางตลอด 9 ปีของ DIMOO ตั้งแต่จุดเริ่มต้นสู่การเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล ผ่านประสบการณ์งานศิลปะ ดีไซน์ และ storytelling เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
โดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา DIMOO เป็นทั้งคาแรกเตอร์ที่น่ารัก แต่เป็นตัวแทนของ “ความรู้สึก” ที่เติบโตไปพร้อมกับผู้คนทั่วโลก โดยในปีนี้ DIMOO ได้เติบโตขึ้นสู่การเป็น “The Protector” หรือผู้ปกป้องความฝันและความรู้สึก สะท้อนผ่าน 4 แกนสำคัญ ได้แก่ Connection, Comforting, Dreamscape และ Always By Your Side
ไฮไลต์ของงาน คือการเปิดตัว DIMOO Thailand Limited Edition คอลเลกชันพิเศษอย่าง DIMOO PUPPY TOTO ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “สุนัขไทยหลังอาน” สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ และการปกป้อง ด้วยเอกลักษณ์ขนที่ย้อนแนวบนแผ่นหลัง ถูกนำมาตีความใหม่เป็นดีไซน์ที่โดดเด่น รวมไปถึง Pop-up Limited อย่าง DIMOO ELEPHANT MOMO ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมคลาสสิก The Story of Babar เรื่องราวของลูกช้างตัวน้อยที่ออกเดินทาง เรียนรู้โลก เติบโต และค้นหาตัวตนของตัวเอง สะท้อนอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของ DIMOO จากโลกแห่งจินตนาการ สู่ความเข้าใจในโลกความจริง ผ่านภาพลักษณ์ที่อบอุ่น เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความหมาย และยังมีอีกหนึ่งสินค้าใหม่คือ DIMOO Guardian of Love Figurine มาในดีไซน์ DIMOO ที่กำลังอุ้มลูกสุนัขตัวเล็กที่โดดเดี่ยวมากอดไว้แน่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เล็ก ๆ ของการปกป้องอย่างอ่อนโยน
โดยภายในงาน ได้เนรมิตพื้นที่การจัดงานเป็น “Dreamland Forest” หรือป่าแห่งดินแดนความฝัน พื้นที่แห่งการผจญภัยของ DIMOO และผองเพื่อน ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของความฝันและความปรารถนาของทุกคน โดยมี DIMOO ทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องความฝันเหล่านั้น “Dreamland Forest เปรียบเสมือนบ้านที่ปลอดภัยสำหรับความฝันของทุกคน ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ฉันได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ DIMOO ในฐานะผู้ดูแลและมอบความรักให้กับทุกสรรพสิ่ง ทั้งในโลกแห่งความฝันและโลกความจริง แต่ในปีนี้ ฉันอยากนำเสนอความรักในอีกมิติหนึ่ง ความรักในรูปแบบของการปกป้อง ซึ่งเป็นการปกป้องทั้งความฝันและความรัก จากเดิมที่ DIMOO ถูกมองว่าเป็นเด็กชายผู้เงียบขรึมและอ่อนไหว ในปีที่ 9 นี้ DIMOO ได้เติบโตขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Protector’ เพื่อส่งต่อความรักดูแล และปกป้องทุกคน” คุณอาเยียน เติ้ง (AYAN DENG) ศิลปินเจ้าของคาแรคเตอร์ DIMOO กล่าว
อีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาด คือการปรากฏตัวของคุณอาเยียน เติ้ง (AYAN DENG) ศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ DIMOO ที่จะเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยตนเอง เพื่อพบปะ พูดคุย และแบ่งปันแรงบันดาลใจในการออกแบบคาแรคเตอร์ พร้อมร่วมสร้างโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแฟน ๆ ในวันที่ 7 พ.ค. 69 นี้ รวมไปถึงกิจกรรม Fansign ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 - 9 พ.ค. 69 นี้
ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 โซนหลัก โดยเริ่มต้นที่พื้นที่กิจกรรม ณ ลานอีเว้นต์ Atrium 2 ซึ่งโดดเด่นสะดุดตาด้วย
DIMOO PUPPY TOTO BIG BALLOON ซึ่งเป็นงานดีไซน์เดียวกับ Thailand Limited Collection ที่มีขนาดสูงกว่า 7 เมตร พร้อมดีเทลขนฟูสุดน่ารักที่เติมเต็มบรรยากาศให้มีชีวิตชีวา รายล้อมด้วย DIMOO Big Figure Installation ที่จัดวางกระจายทั่วพื้นที่ สร้างมุมถ่ายภาพสุดน่ารัก อีกหนึ่งไฮไลต์คือกิจกรรม DIMOO HAPPY 9TH ANNIVERSARY MESSAGE BOARD ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อความรู้สึกดี ๆ รวมถึงโซนช้อปปิ้ง ณ ลานอีเว้นต์ Atrium 1 ซึ่งเปรียบเสมือนหมุดหมายสำคัญของเหล่านักสะสมและแฟน DIMOO กับการจัดเต็มสินค้าหลากหลายคอลเลกชันเฉพาะภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น Thailand Limited Collection, Pop-up Limited Collection, New Collection และ Hot Items รวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์สุดฮิตที่ทุกคนรอคอย และตามหา
“การจัดงาน DIMOO HAPPY 9TH ANNIVERSARY ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองหมุดหมายสำคัญของคาแรคเตอร์ DIMOO แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของ POP MART ในการสร้าง platform ที่เชื่อมโยงศิลปะ ดีไซน์ และผู้คนจากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านประสบการณ์ที่มีความหมายและสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากศิลปิน
คุณอาเยียน เติ้ง ในการเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้อีกด้วย”
คุณศิริพร แผลงจันทึก Head of the Southeast Asia บริษัท ป๊อป มาร์ท กล่าว
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกและแรงบันดาลใจ งานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้และ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ บอส-ชัยกมล, พิ้งค์พลอย-ปภาวดี, เฟ-กัญญาพัชร และ เมษ์-ญดา มาร่วมสร้างสีสันและเฉลิมฉลองโมเมนต์พิเศษของการเปิดพื้นที่ใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของแฟน ๆ ชาวป๊อปที่มาร่วมแบ่งปันความสุขอย่างอบอุ่นตลอดทั้งงาน
