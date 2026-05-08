“เที่ยงบันเทิง ทอล์ก” เปิดตัวสุดแรง  แฟนกรี๊ดสนั่นโซเชียล “แชมป์-แป๋ว”  คว้า “ฟรีน-เบ็คกี้” แขกรับเชิญคู่แรก เคลียร์ทุกประเด็นร้อน

“เที่ยงบันเทิง ทอล์ก” เปิดบ้านวันแรก ด้วยคู่ฮอตระดับโกลบอล “ฟรีน-เบค” ล้วงลึกทุกเรื่องราว ทั้งบทบาท CEO สาวคนเก่ง รวมถึงเคลียร์ประเด็นข่าวลือแยกย้ายกันทำงานจริงไหม? พร้อมชวนดูผลงานล่าสุด “เสน่หาวาโย” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช”
ประเดิมความปังตั้งแต่เริ่ม สำหรับรายการใหม่แกะกล่อง “เที่ยงบันเทิง ทอล์ก” ที่ได้ 2 พิธีกรต่างสไตล์ “แชมป์-ศรัณภัสร์ ตั้งไพศาลธนกุล” ผู้ประกาศข่าวหนุ่มสุดฮอต กับ กูรูบันเทิงตัวจริง “แป๋ว-ดวงใจ สอาดจิตต์” มารับหน้าที่พาแฟน ๆ ไปเจาะลึกทุกเรื่องราวคนดังแบบเข้มข้น โดยเปิดบ้านต้อนรับคู่ฮอตระดับโลก “ฟรีน-สโรชา” และ “เบ็คกี้-รีเบคก้า” มาร่วมพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเปิดใจทุกประเด็นที่แฟน ๆ อยากรู้
งานนี้ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับ “ฟรีน-เบค” อย่างมากมาย โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ที่ต่างโพสต์ถึงเรื่องราวในรายการ และชื่นชมกับความน่ารักของทั้งคู่
บรรยากาศการพูดคุยเต็มไปด้วยความสดใสและเป็นกันเอง โดยทั้งคู่ได้อัปเดตเส้นทางการทำงานในวงการบันเทิง รวมถึงบทบาทใหม่ในฐานะ CEO เจ้าของบริษัทของตัวเอง พร้อมพูดถึงการเติบโตในสายงานแฟชั่นและการเป็นแฟชั่นไอคอนที่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามอง คือข่าวลือเรื่องการแยกย้ายกันทำงาน ซึ่ง “ฟรีน-เบค” ได้เปิดใจแบบชัดเจน
ด้าน ฟรีน เผย “ฟรีนรู้สึกเหมือนเดิมนะคะ เราซัปพอร์ตน้องตลอดเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรก และวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ ฟรีนก็ยังรู้สึกอย่างนั้น ตอนนี้เราก็ยังมีซีรีส์ด้วยกัน ยังนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกัน โปรโมตด้วยกัน ก็เลยไม่รู้สึกว่าต้องแยกกันทำงานแบบไหน เรียกว่าแพสชันของฟรีนกับเบ็คกี้ ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าแต่ละคนมีความชอบ หรือมีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน อย่างฟรีนจะชอบศิลปะ เบ็คกี้ก็จะมีแพสชั่นทางด้านการแสดง คนละทางกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปคนละทิศคนละทางตลอด”
ขณะที่ เบ็คกี้ กล่าวว่า “จริง ๆ ก็เห็นด้วยเหมือนกัน ไม่ว่าพี่ฟรีนจะอยู่ตรงไหน หรือว่าเราไม่ได้เจอกัน เราก็ยังให้กำลังใจกันเสมอ เหมือนอย่างที่พี่ฟรีนบอกว่าแพสชันแต่ละคนค่อนข้างชัดเจน ว่าใครชอบอะไรแบบไหน พี่ฟรีนจะแบบมีความเป็นศิลปินหน่อย ๆ ชอบเขียนโน่นเขียนนี่ ส่วนของเบ็คกี้จะเป็นร้องเพลง เป็นการแสดง คืออยากหาแพสชันตรงนี้ให้สุดเหมือนกัน แต่ตอนนี้พี่ฟรีนก็ยังอยู่ตรงนี้ค่ะ”
พร้อมกันนี้ทั้งคู่ยังอัปเดตผลงานล่าสุดที่ขอชวนแฟน ๆ ซัปพอร์ต ฟินกับบท “หมวดลม” กับ “เจ้าหญิงบลู” ใน “เสน่หาวาโย” ผลงานเรื่องที่สามของเมกะโปรเจกต์ซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” จากค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ของผู้จัด ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มออกอากาศตอนแรก วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ ทางช่อง 7HD
