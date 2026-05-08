“นิกกี้” สุดทน ด่าผมด่าได้ แต่ด่าแม่หน้าส้นตีx เกินรับได้ กร้าวให้ค่าหัว 2 พัน ถ้าหารูปมันได้ ลุยแจ้งความ

เดือดปุดๆ จนทนไม่ไหว สำหรับ “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” หลังจบเกมแดงเดือด การแข่งขันฟุตบอลระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูล แฟนบอลบางคนขาดสติ บุกด่าเจ้าตัวลามแม่ เหยียดเรื่องผ่อนบ้านผ่อนรถ งานนี้ นิกกี้ แคปมาประจานหน้าเพจ ลั่น “บอลแพ้ ด่าถึงแม่ ฝากตามหาที่ทำงานมันหน่อยครับ” โดยในแชตดังกล่าว ชาวเน็ตฟาดว่าแม่นิกกี้หน้าเหมือนส้นตีx ผ่อนรถต่อไปสัx ไม่กลับไปอยู่บ้านนอก ไอ้ควาย กระจอกสัx โดยนิกกี้เผยต่อว่า “มีใครรู้ชื่อจริง ที่ทำงานบุคคลนี้ไหมครับ เขาด่าแม่ผมครับ , ใครหารูปมันได้ โอนให้ 2 พันครับ”
ล่าสุดนิกกี้เผยว่าด่าผมได้ ด่าเรื่องบอลด่าได้ ดูถูกได้ แต่ด่าแม่ผมหน้าส้นตีx กับพ่อผมเป็นขยะ เมื่อไหร่จะออกจากคุก ผมขอโทษครับ ผมรักพ่อแม่ผม ซึ่งวันนี้ (8 พ.ค.) นิกกี้เดินทางไปแจ้งความเกรียนคีย์บอร์ดรายดังกล่าว ที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ แจ้งวัฒนะ เกรียนคีย์บอร์ดหนาวแน่นอน