“อิ้งค์ วรันธร” เสิร์ฟ Mini Concert Tour ทั่วไทย ในแคมเปญ “Brother Ink Tank ที่อิ้งค์เลือก”

บราเดอร์ชวนแฟน ๆ เตรียมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกไปกับ “อิ้งค์ วรันธร เปานิล” ใน Brother Ink Tank Mini Concert Tour ที่จะเดินสายมอบความสุขทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “Brother Ink Tank ที่อิ้งค์เลือก” พร้อมส่งมิวสิกวิดีโอเพลง “แอบรักได้สมบูรณ์แบบ” ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนเพลงทั่วประเทศ ตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ที่ขยับสู่ไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้น ผ่านดนตรี ความสนุก และประสบการณ์จริง
การเปิดตัวครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด “At Your Side, Every Side of Life” ที่ต้องการเชื่อมทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน การสร้างสรรค์ หรือช่วงเวลาส่วนตัว ให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันผ่านเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ “ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า
“ที่ผ่านมาบราเดอร์อาจถูกจดจำในฐานะแบรนด์เครื่องพิมพ์ที่เชื่อถือได้ แต่ในวันนี้เราต้องการก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็นแบรนด์ที่เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ดี แต่เป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาสำคัญในชีวิต”
อีกหนึ่งสีสันสำคัญของแคมเปญ คือการเปิดตัว “INK POP” คาแรกเตอร์ใหม่ของแบรนด์ ที่หยิบพลังของสี CMYK มาสร้างเป็น 4 บุคลิก ได้แก่ Mizu (Cyan), Hana (Magenta), Nikko (Yellow) และ Ishi (Black) สะท้อนอารมณ์และตัวตนที่หลากหลายของผู้คนในแต่ละวัน พร้อมต่อยอดสู่คอนเทนต์และกิจกรรมที่ทำให้แบรนด์เข้าถึงง่ายและสนุกยิ่งขึ้น
Brother Ink Tank ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าเครื่องพิมพ์ แต่เป็นผู้ช่วยที่อยู่ในทุกโมเมนต์ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน การสร้างคอนเทนต์ หรือการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยการใช้งานที่ง่าย คล่องตัว และพร้อมเปลี่ยนทุกไอเดียให้เกิดขึ้นได้จริง
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญนี้คือการเลือก “อิ้งค์ วรันธร” ศิลปินหญิงที่มีเอกลักษณ์ สดใส และเข้าถึงผู้คนหลากหลายกลุ่ม มาเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ใหม่ของ Brother Ink Tank ซึ่งสะท้อนความทันสมัย ความสนุก และพลังบวกได้อย่างลงตัว แคมเปญนี้ยังต่อยอดด้วย Music Marketing ผ่านมิวสิกวิดีโอเพลง “แอบรักได้สมบูรณ์แบบ” ที่มียอดรับชมกว่า 4 ล้านวิว พร้อมถ่ายทอดโมเมนต์ความรู้สึกดี ๆ และการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลา
อิ้งค์ วรันธร เปานิล กล่าวว่า “ในทุกวันของอิ้งค์ไม่ได้มีแค่บนเวที แต่ยังมีพาร์ทเบื้องหลังที่ต้องเตรียมตัวเยอะมาก ทั้งงานเพลงที่ต้องคอยเช็กเนื้อร้อง หรืองานแสดงที่ต้องอ่านสคริปต์บทต่างๆ การได้ พิมพ์เอกสารออกมาเป็นแผ่น ทำให้เราจดจ่อได้ดีกว่า อิ้งค์ชอบที่จะหยิบปากกามาวง มาเขียนโน้ตเพิ่มเติมลงบนกระดาษได้ทันทีตอนซ้อมพอมีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วอย่าง Brother Ink Tank เลยเป็นตัวช่วยสำคัญที่อยู่ข้างอิ้งค์ตลอด”
เพื่อส่งต่อความสุขให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น บราเดอร์ เตรียมจัด Brother Ink Tank Mini Concert Tour นำโดย “อิ้งค์ วรันธร” พร้อมแขกรับเชิญ LIPTA และ Fellow Fellow เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินสายทั่วประเทศ อีก 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี, เชียงใหม่, ภูเก็ต และชลบุรี พร้อมกันนี้ บราเดอร์ยังจัดโปรโมชันพิเศษต้อนรับการเปิดตัว เพื่อชวนทุกคนมาเติมสีสันให้ชีวิตไปพร้อมกัน โดยลูกค้าที่ซื้อรุ่น DCP-T430W และ DCP-T530DW ในช่วงระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 และลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน LINE Official Account ของ Brother Thailand จะได้รับหมอนอิงคาแรกเตอร์ INK POP ฟรีทันที จำนวน 1 ชิ้น (สุ่มลาย)ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดแคมเปญ “Brother Ink Tank ที่อิ้งค์เลือก” ได้ที่ www.brother.co.th, ช่องทางโซเชียลมีเดียของ Brother Thailand และ LINE Official Account