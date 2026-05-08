เสิร์ฟเคมีลงตัว! “ออกัส-ปันปัน”ประกบคู่ลงซีรีส์แนวตั้ง “ย้อนยุคมาแก้บน ม้าลาย 9999 ตัว ”การันตรีความป่วนทะลุมิติ รับชมพร้อมกันทั่วโลก 5 พ.ค.นี้ บนแอป iQIYI

ได้เวลาลงจอ ฮาทะลุมิติแบบไม่มีพัก! กับเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้–แฟนตาซีสุดอลเวง “ย้อนยุคมาแก้บน ม้าลาย 9999 ตัว” (THE MIRACLE of 9,999 ZEBRA) ซีรีส์แนวตั้ง (Vertical Series) เรื่องแรกจาก ฮาทป๊อบ สตูดิโอ จำกัด (HEARTPOP STUDIO CO., LTD.) ภายใต้โปรเจ็กต์ “Miniheart Series” โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ไอซ์ ปพิชญา ภัทรลิขิตสกุล ที่ขอปั้นคอนเทนต์เอาใจคนดูยุคใหม่แบบเต็มสปีด เรียกได้ว่ากระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ทันออนแอร์ แค่ปล่อยทีเซอร์ก็ฟินจิกหมอน จนโซเชียลแทบแตก! งานนี้ยังดึงแคสติ้งระดับซุปตาร์อย่าง ออกัส วชิรวิญช์ ประกบคู่ ปันปัน สุทัตตา ร่วมด้วย เกรซ ฮาร์เปอร์ ,หนิงหนิง มาริกา, พีเค ปิยวัฒน์ และ บ๊วย เชษฐวุฒิ การันตีความสนุกถึงใจแฟนๆ แน่นอน
“ย้อนยุคมาแก้บน ม้าลาย 9999 ตัว” เรื่องราวของ “พริม” (ปันปัน สุทัตตา) ดาราตัวท็อปที่กำลังจะดับเพราะข่าวฉาว แต่เผลอบนศาลพระภูมิร้างว่าอยากไปอยู่ที่ "ไม่มีใครรู้จัก" พร้อมสัญญาว่าจะถวายม้าลาย 9,999 ตัว แบบพูดเล่นๆ กึ่งประชด แต่พรดันเป็นจริง ! เลยตื่นขึ้นมาในบ้านของท่าน “ขุนเวภพ” ( ออกัส วชิรวิญช์) ชายหนุ่มหล่อ ขรึม ปากร้าย ผู้ดูแลความสงของบ้านเมืองสมัยอยุธยาตอนปลาย จากซูเปอร์สตาร์กลายเป็น "สาวใช้คนใหม่" ที่พูดจาแปลก และสร้างความวุ่นวายไปทั้งอยุธยา ท่ามกลางความอลเวง ความสัมพันธ์จากหมั่นไส้กลายเป็นหวั่นไหว และเมื่อยิ่งเข้าใกล้การแก้บนจนครบ 9,9,999 ตัว เธอต้องสิ้นใจครั้งใหญ่ ว่าจะกลับสู่โลกเดิมที่รออยู่...หรืออยู่ต่อในยุคที่หัวใจเพิ่งเริ่มต้นที่พักใจ
แค่ตัวเดียวก็วุ่นแล้ว นี่ม้าลาย 9,999 ตัวจะป่วนขนาดไหน! ติดตามชมซีรีส์ “ย้อนยุคมาแก้บน ม้าลาย 9999 ตัว” (THE MIRACLE of 9,999 ZEBRA) รับชมพร้อมกันทั่วโลก ได้บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com เริ่ม 5 พ.ค. นี้ และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของ HEARTPOP STUDIO และ Miniheart Series