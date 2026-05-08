“มดดำ คชาภา” โวยไม่ใช่พิธีกรปากแซบกินเด็ก โอดผัวยังหาซื้อ! ชี้เป้าตัวจริง “คนหน้าจอ” ทุกคนรู้จัก

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาวงการสื่อสั่นสะเทือน สำหรับข่าวลือ “พิธีกรปากแซบ” มีพฤติกรรมกินเด็กนักศึกษา แถมใช้เงินปิดปาก และข่มขู่ จนพ่อแม่เด็กทนไม่ไหวเตรียมเอาเรื่อง ซึ่งพิธีกรรายดังกล่าวมีตำแหน่งใหญ่โตในบอร์ดบริหารด้วย หนึ่งในรายชื่อที่ถูกโยงคือ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ”
ล่าสุดเจ้าตัวประกาศผ่านรายการแฉและข่าวใส่ไข สยบทุกข่าวลือ ยืนยันไม่ใช่ตนเอง พร้อมเผยว่าไม่ชอบเด็กนักศึกษา คนที่คุยด้วยอายุเกิน 20 ปีทุกคน ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการเปิดเอเจนซี่หรือโมเดลลิ่งบังหน้า ย้ำไม่เคยทำ แถมบอก “ผัวยังหาซื้อเอาเลย จบ!” ถ้าเป็นฉัน ป่านนี้โดนพักงานไปแล้ว บอกถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริง จะขอพักงานตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาสั่ง
นอกจากนี้มดดำยังเผยข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เกิดขึ้นมาสักพัก 2-3 เดือนแล้ว มีการเจรจากันไปบ้าง แต่ไม่สำเร็จ เขาว่ามีการเลื่อยขากันด้วย พร้อมเปิดเผยภาพให้พิธีกรร่วมดูว่าใคร ลั่น “คนก็รู้จัก เขาอยู่หน้าจอตลอด”