“หลิง-ออม” เผยแพลนวันเกิดควบ 2 ฉลองร่วมกัน ปลื้มฮาร์ดทอล์ก “หนุ่ม กรรชัย” ขำมีมอย่าจับตัว ชมวางตัวเหมาะสม

“หลิง-ออม” เปิดโหมดหวานเตรียมฉลองวันเกิดคู่ พร้อมเล่าช็อตเซอร์ไพรส์ล่มเพราะจับโป๊ะเก่ง ก่อนปลื้มใจกระแสฮาร์ดทอล์กกับ “หนุ่ม กรรชัย” ดังไกลติดเทรนด์โลก ขำมีมอย่าจับตัวสนั่นโซเชียล เอฟซีชมคุมอยู่ วางตัวเหมาะสม อยากเชิญมาร่วมโชว์ในคอนเสิร์ตด้วยกัน
กลายเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทำแฟนคลับฟินกระจาย สำหรับคู่จิ้น “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง”และ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์”ออกมาอัปเดตแพลนวันเกิดในเดือนพฤษภาคมนี้ที่ทั้งคู่เกิดเดือนเดียวกัน โดยหลิงเกิดวันที่ 11 พ.ค. ขณะที่ออมเกิดวันที่ 27 พ.ค.
หลิง : “ของหนูก่อน วันที่ 11 มีแพลนว่าจะกินข้าวด้วยกัน กินข้าวฉลองกัน”
ออม : “ของหนู 27 แต่ตอนจัดงานก็จัดด้วยกันค่ะ เรามีเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ ตอนแรกไปกินข้าวกันค่ะ”
หลิง : “มีแพลนเบิร์ธเดย์ มีแฟนมีตฯ”
ออม : “วันที่ 27 พวกเราก็ทำงานกัน วันที่ 11 ทำไหม”
หลิง : “กินข้าวไง วันที่ 27 หลิงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ (หัวเราะ)อาจจะยังไม่แพลนหรือว่าคนอื่นแพลนแล้ว”
ออมรับเซอร์ไพรส์หลิงยากมาก เพิ่งเซอร์ไพรส์ไปหมาดๆ แต่ล่ม
ออม : “เขาเซอร์ไพรส์ยากมากเลย เขาจับโป๊ะเก่งมาก คิดดูว่ามีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแล้ววันก่อน ฉันก็แกล้งทะเลาะกับคน ออมเล่นการแสดง สมเป็นนักแสดงช่อง 3 เล่นการแสดงเลย ทะเลาะกับคุณดิว ทะเลาะใหญ่เลย ตอนแรกเราเหมือนจะเชื่อนะ แต่ตอนเราวิ่งหนีไป เขาเห็นว่าออมยิ้มมุมปาก แล้วเขาบอกว่าได้ยินเสียงออมแล้วมันแปลกๆ ไม่ใช่เสียงโมโหจริงๆ เขาฟังออกตั้งแต่ยังไม่ออกมาจากห้องแต่งตัวด้วยซ้ำ หลอกยากมากเลยคนนี้”
หลิง : “เราก็ถามว่าทำอะไรกัน จริงๆ หลิงไม่รู้ แต่ก็สงสัยว่าทำไมพี่แหม่มก็ไม่พูด อยู่ดีๆ แม่ก้อยเกาะประตูบอกว่าน้องออมอย่าทำแบบนี้ อยู่ๆ ก็เสียงดัง น้องออมก็เสียงดัง มันดูเป็นรูทีนที่แบบว่าใกล้ๆ วันเกิดเราต้องโดนอะไรสักอย่าง(หัวเราะ) แต่หลิงเป็นคนชอบสังเกตอยู่แล้ว ชอบมองหน้าว่าเขาพูดแล้วเป็นยังไง ก็เลยรู้ว่าการแสดงมาแล้ว”
ออม : “เดี๋ยวต้องลองใหม่ ปีนี้เฟลไปแล้วหนึ่ง ปีหน้าลองใหม่ เดี๋ยวรอบหน้าจะขับรถไปหาที่กองดู”
หลิง : “หลิงเซอร์ไพรส์ออมคิดว่าไม่ยาก น้องเป็นคนตื่นเต้นง่าย อะเลิดตลอด เดี๋ยวต้องลอง เซอร์ไพรส์แล้วจะมาบอกอีกทีนะ”
ผลัดกันให้โจทย์เรื่องของขวัญ พร้อมเล่าวีรกรรมฮา ปอกทุเรียน เฉาะมะพร้าวได้
ออม : “เมื่อสองคืนก่อนคิดว่าจะซื้ออะไรให้หลิงดี คิดไม่ออก เขามีหมดแล้ว”
หลิง : “ต้องค่อยๆ แอบฟังไปว่าอยากได้อะไร อยากได้สิ่งที่ชอบตอนนี้ ก็ไม่รู้ว่าอะไร ให้โจทย์ไปว่าเป็นสิ่งที่หลิงชอบ แล้วหลิงชอบหลายอย่างด้วย (หัวเราะ) แต่ก็ได้หมดเลย เป็นคนง่ายๆ”
ออม : “โจทย์เริ่มแคบขึ้นมาแล้ว”
หลิง : “ไม่ยากๆ”
ออม : “ก็ยังคิดไม่ออก ถ้าคิดออกค่อยมาแชร์ให้ทุกคนเห็นแล้วกัน”
หลิง : “ถ้าหลิงต้องซื้อให้ออมก็ยังไม่คิดเหมือนกัน ปีนี้รอน้องออมก่อน จะได้รู้”
ออม : “(ให้การบ้านเลยจะได้มีเวลาเตรียมตัว? อยากได้อะไรก็ได้ที่หลิงชอบ”
หลิง : “ทุเรียน (หัวเราะ)”
ออม : “เฮ้ย ได้นะ ฉันก็ชอบกิน ความอ้วนอย่าไปกลัว อาจจะกลัวแต่กินไปก่อน แล้วค่อยกลัว เขากินเป็น ปอกเป็นด้วยนะ”
หลิง : “สกิลแบบนี้ต้องมีไว้ เฉาะมะพร้าว ปอกทุเรียน เบสิกๆ (หัวเราะ)”
ปลื้มกระแสฮาร์ดทอล์กกับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” จนกระแสพุ่งติดเทรนด์โลก ชมเปาะคุมอยู่ เอฟซีชื่นชมวางตัวเหมาะสม ขำๆ “อย่าจับตัว” กลายเป็นมีม
ออม : “ดีมากเลย เธอได้อ่านไหม คนส่วนมากสนุกและเอ็นจอยกับโชว์ ส่วนตัวออมก็ได้อ่านหมดทั้งข้อติข้อชม ออมถือว่าออกมาได้ดี เราก็ดีใจ โอ้โห ยิ้มไม่หุบตลอดงานเลย เราเห็นแล้วก็ชื่นใจ เป็นงานที่เราตื่นเต้น และไม่เคยพูดเยอะแบบนั้นค่ะดีใจที่ทุกคนชอบนะ ขอบคุณมากจริงๆ สเกลก็ใหญ่มาก เก่งมากจริงๆ (อย่าโดนตัวกลายเป็นมีม เป็นไวรัล?) ยังไม่เห็นไวรัลนั้นเลย เดี๋ยวไปดูก่อนแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟัง”
หลิง : “งานยากพี่หนุ่มนะที่มาสัมภาษณ์เรา แต่พี่หนุ่มคุมได้ดีมากทั้งหมดเลย เอาจริงๆ วันนั้นหลิงไม่ได้เอาอะไรไป หลิงโล่งๆ หลิงว่าพี่หนุ่มอาจจะเกร็ง เพราะพี่หนุ่มไม่ให้จับตัว กลัว พี่หนุ่มอาจเกร็งกว่าแต่ออกมาได้ดีนะ แฟนๆ ชมพี่หนุ่มกันใหญ่เลย ว่าวางตัวเหมาะสม อันนั้นหลิงพูดเยอะที่สุด เอาทั้งปีมาพูดแล้วนะ ปกติหลิงพูดน้อย อันนั้นพูดมากแล้วนะ หมดตัวแล้ว”
เชิญมาโชว์ร่วมกันในคอนเสิร์ต
ออม : “บอกพี่ดิวว่าฟีดแบ็กดีมากเลย เขาบอกว่าเนี่ย จัดต่อได้เลยภาคสอง พี่ดิวบอกพวกยูมีอะไรจะพูดอีกล่ะ ไม่มีแล้วนะ หมดแล้ว โชว์ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสเปเชียลแล้วจริงๆ เพราะพวกเราพูดหมดใจแล้ว”
หลิง : “จัดคอนเสิร์ตกับพี่หนุ่มน่าสนใจ คอนเสิร์ตหลิง-ออม เชิญพี่หนุ่มมาหนึ่งโชว์นะคะ”