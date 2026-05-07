“โม มนชนก” ไม่เขินใช้คนละครึ่ง เพราะจ่ายภาษีทุกบาท! บ่นค่าไฟแพง ฟ้าดินช่วยด้วย

“โม มนชนก” บ่นอุบค่าไฟแพง โกรธประหยัดแล้ว เปิดพัดลม ปิดแอร์ แต่แพงกว่าเดิม แพลนกลับไปอยู่บ้านแม่ถ้ายังไม่ลด รอบิลเดือน พ.ค. ออกจะมาเล่าให้ฟัง วอนคนที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหา ลั่นไม่เขินใช้คนละครึ่ง เตรียมลงทะเบียน เพราะจ่ายภาษีทุกบาท
เรียกว่าเรียลได้ใจแฟนคลับแบบสุดๆ สำหรับ “โม มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ” ที่ออกมาอัดคลิปบ่นถึงเรื่องค่าไฟแพง ล่าสุดวันนี้ (7 พ.ค.) ได้เจอสาวโม ที่มาถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์ “THREE MAN DOWN สุภาพบุรุษเลือดสีพลอย” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าที่โกรธเพราะอุตส่าห์ทนร้อนเปิดพัดลม แต่ปรากฎว่าบิลมาแพงกว่าเดิม
“ก็ค่าไฟจากเดือนมีนาคมมาเมษายนเนี่ย เพิ่มขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วความโกรธคือ เราคิดว่าเราอยากประหยัด เราก็เลยทนเปิดพัดลมตอนกลางวันร้อนๆ ไม่เปิดหน้าต่างด้วย เปิดแค่พัดลม สุดท้ายค่าไฟแพงกว่าเดิม ก็เลยแบบ เฮ้ย...ทำไมแพง แค่นี้ค่ะ เราอยู่คนเดียว มันก็มีความเอ๊ะว่า อ้าว อุตส่าห์ทนไม่เปิดแอร์ หรือว่าเราทำกับข้าว หรืออะไร ก็อาจจะเป็นสิ่งนั้น เพราะว่าเตาไฟฟ้ามันกินไฟค่ะ”
ไม่รู้สามารถเช็กมิเตอร์ไฟที่คอนโดได้
“อุ้ย โมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามิเตอร์อยู่ไหน ที่คอนโดมันเช็กได้เหรอ อ้าว กลายเป็นอ๊องแล้วเรา เดี๋ยวรอดูพฤษภาคม เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้น โมก็เลยเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเลย ถ้าค่าไฟลด ก็คือเดี๋ยวมาเล่า”
หลังออกมาพูด ก็มีคอมเมนต์เห็นด้วยเยอะ
“คนเขาก็จะมาบ่นกัน คนที่อยู่บ้านก็คือแพ้แบบทวีคูณ โมรู้สึกว่าของเรามันกระจอกงอกง่อยไปเลย บางคน 2,000 ไป 6,000 เคสเรานี่คือยิบย่อยไปเลยถ้าเทียบกับคนอื่น แต่ก็มีคนมาให้ความรู้นะคะ จะเป็นค่า FT อะไรไม่รู้ โมไม่เข้าใจ จริงๆ แค่มาบ่นขำๆ เฉยๆ ค่ะ”
วางแผนถ้าค่าไฟไม่ลด จะกลับไปอยู่บ้านแม่
“โมว่าจะกลับไปอยู่บ้านแม่ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเอง อันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีนะคะ เซฟไปเลย ไม่ต้องจ่ายเลย (กลับไปบ้านแม่แล้วก็จะเปิดพัดลม?) เปิดแอร์สิ เปิดทั้งห้องรับแขก เปิดห้องตัวเอง เปิดให้หมด พูดจริง ไม่มุก เนี่ยกลับบ่อยจนแม่ถามเลยทำไมกลับบ้านบ่อย
ค่าไฟแพง ข้าวของแพง แต่ทำอะไรไม่ได้ คงต้องปรับที่ตัวเอง
“มันทำอะไรได้ เราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างที่เราใช้ไป ปรับตัวเอาค่ะ มันคงต้องปรับที่เรา สำหรับโมนะ ก็เนี่ย ไอ้พัดลมเนี่ยโมไม่ทำแล้ว เราจะมาทนทำไมให้เราโมโห โมไม่ทำแล้ว แล้วโมก็เลิกทำอาหารไปด้วย กลายเป็นว่าโมอยู่เฉยๆ ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องอะไร เพราะอยากประหยัดไฟ (หัวเราะ) รอดูเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าพฤษภาฯ เป็นไง เดี๋ยวนี้พยายามคิดบวกแล้วค่ะ ถ้าอะไรมันเกินควบคุม มันก็อาจจะต้องปล่อยมันไป อยากบวกเหมือนกัน แต่เราทำอะไรไม่ได้ เรามันเป็นคนตัวเล็กๆ (แต่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงได้นะ?) เหรอ... (หัวเราะ) นี่ไงก็ออกมาพูดแล้วว่าเอ๊ะ... มันแพงแปลกๆ นะ เสียงเรามันเบาหรือเปล่า”
เตรียมลงทะเบียนคนละครึ่ง 25 พ.ค. นี้ ใช้แบบไม่เขิน เพราะจ่ายภาษีทุกบาท
“โมลงอยู่แล้ว ฉันใช้นะคะ คนละครึ่งเนี่ย ทุกบาททุกสตางค์ เพราะเราเสียภาษีค่ะ เดือนละ 1,000 บาท โมอ่านมานะ 4 เดือน 4,000 บาท ไม่เขินค่ะ นี่ไงเราไม่ต้องไปซื้ออาหารแล้ว เพราะเราไม่ทำกับข้าวเองแล้ว หรือว่าเราจะออกไปกินห้างเลย จะได้ตากแอร์ห้างให้มันจบๆ”
วอนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ไขปัญหาค่าไฟแพง
“ใคร ใครเอ่ย ใครก็ได้ ใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะ (หัวเราะ) บอกฟ้าดิน”
เตรียมทำคอนเทนต์ใหม่ ค่าไฟเดือนพฤษภาฯ ส่วนโมเมนต์ “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” กับ “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” ในกองถ่าย ถ้าไม่หลับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
“ก็รอค่าไฟเดือนพฤษภาฯ กันนะคะ เดี๋ยวรอเลยค่ะ เดี๋ยวค่าไฟจะมาประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน (ไม่เอาคอนเทนต์คู่รักในกองถ่ายเหรอ โยเกิร์ต กับกระทิง ?) เรายังไม่ได้ไปถ่ายเลย ถ้าถ่ายเสร็จเดี๋ยวเล่าให้ฟัง นักข่าวสาว แต่วันนี้ไม่เห็น มัวแต่ถ่ายอยู่ แย่แล้ว ทำหลายงานเกิน ถ้าไม่หลับจะดูให้ แต่ส่วนใหญ่หลับ”
ผลงานซีรีส์ตอนนี้มีเรื่องเดียว ถ่ายแต่ติ๊กต๊อกไปวันๆ
“ตอนนี้รับเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะ แล้วก็ถ่ายติ๊กต็อกไปวันๆ (หลายคนชอบดูคอนเทนต์เรา?) อุ้ย ดีใจมากเลย แต่ว่าคอนเทนต์ที่มีสาระ ช่วยดูบ้าง ไอ้อันไม่มีสาระดูกันจัง ถอนหงอก 2.5 ล้าน งงเลย คนดูคอนเทนต์ถอนหงอก”
คนชอบคาแรกเตอร์แบบปากตรงกับใจ เรียลๆ ฟาดมาฟาดกลับ
“หลังๆ ไม่ค่อยฟาดแล้ว กลัวโดนทุบ เดี๋ยวนี้สังคมมันน่ากลัว กลัวโดนทุบ (สังคมยอมรับได้มากกว่าแต่ก่อน เพราะแต่ก่อนนางเอกต้องเรียบร้อยหวานๆ?) ควรจะมีโลกนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เราจะได้เป็นอิสระตั้งนานแล้วนะคะ เศร้า ยังดีนะที่อยู่ทันเนี่ย ไม่ไปซะก่อน เมื่อก่อนไม่มีที่ระบาย เดี๋ยวนี้ก็คือพูดออกมาได้เลย มีซ้อมด้วยนะ บางคำรู้สึกว่า เฮ้ย... เกินไป เราก็ลบ (สรุปหน้าใสไหม ที่แฟนคลับเข้ามาถาม?) ไม่ใส เพราะใส่ฟิลเตอร์ คือโมอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีฟิลเตอร์บนโลกนี้ ไม่อยากให้เขาเข้าใจว่า อุ้ย หน้าใส แต่งหน้าสวย ไม่... ทำไม่เป็นค่ะ เราเรียลให้เขารู้ไปเลย ฟิลเตอร์เราก็บอกฟิลเตอร์ค่ะ”