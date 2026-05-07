“หนุ่ม คงกระพัน" รู้จักอาจารย์ดังกินบวบนานหลายปี เล่าเหตุผล พา “เมฆ วินัย” ไปหา ไม่คิดว่าจะฉาวขนาดนี้

เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกโซเชียลรู้จักอาจารย์ดังภาคเหนือ สำหรับ “หนุ่ม คงกระพัน แสงสุริยะ” โดยตอนนี้อาจารย์ดังเจอวิบากกรรมหนักกำลังถูกแฉกินบวบหนุ่มโดยอ้างพิธีกรรมรักษาอาการป่วยปวดหัวคลัสเตอร์ ถูกอัดคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานจนดิ้นไม่หลุด ซ้ำมีเหยื่ออีกรายอัดคลิปเสียงอาจารย์เอาไว้ได้อีก ตอกย้ำพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
ล่าสุด หนุ่ม คงกระพัน โฟนอินเปิดใจผ่านรายการโหนกระแส ยอมรับว่ารู้จักหลายปี สาเหตุที่พา “เมฆ วินัย ไกรบุตร” ไปแก้กรรมกับอาจารย์รายดังกล่าว หวังให้เกิดปาฏิหาริย์ หลังรักษาอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานานหลายปีทุกศาสตร์ก็ไม่ดีขึ้น
“รู้จักมาหลายปีแล้วครับ จริงๆ ที่ได้ไปหาอาจารย์ ตั้งใจช่วยเพื่อนรักของผม พี่เมฆ วินัย ไกรบุตร ที่ป่วยหนักอยู่ตอนนั้น ทั้งหมอทุกประเภทเลยครับ ทั้งกินยา ฉีดยา รักษาแพทย์แผนปัจจุบัน แผนโบราณ แผนไทยก็ไม่ดีขึ้นสักที ผมรู้เรื่องอาจารย์มาหลายปี ก็เลยถามพี่เมฆว่าลองดูมั้ย ไม่ได้ทำอะไรนะ ไม่ต้องกินยา ฉีดยา ไม่ต้องไปนวดหรือใช้ยาอะไรที่อันตรายใส่ร่างกายเลย แค่ไหว้พระทำบุญ ไปขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรดู อยากลองทำมั้ย
เขาบอกว่าได้ เพราะเขาหมดหนทางแล้ว รักษาไม่หาย ก็เลยไปกัน แต่ตอนไปก็ไม่ได้มีต้องทำอะไรตามข่าวนะครับ อาจารย์ให้ไปไหว้พระก่อน ไปถึงครั้งแรก คุณมาจากไหน ชื่ออะไร คุณไหว้พระที่นี่นะ ห้าที่นะ ไม่ใช่น้อยๆ ไปห้าแหล่ง ห้าจังหวัด พอไปไหว้พระเสร็จแล้วก็กลับไปหาแกอีกครั้ง เพื่อรับรายชื่อคนที่เชื่อว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวร แล้วไปหาคนเหล่านั้นเพื่อขออโหสิกรรม ผมมองว่าไม่ได้เสียหายอะไร เหมือนไปไหว้พระทำบุญแล้วขออโหสิกรรม เผื่อมีปาฏิหาริย์ดีขึ้นได้ เราก็ไม่รู้จะหาทางไหนแล้ว ก็เลยรู้จักแก
พอเกิดเรื่องก็ตกใจ ทีแรกก็ได้ข่าวจากน้องๆ นักข่าวที่เขาโทรมาถาม เขาเล่าให้ฟังว่ามีคลิปภาพมีอะไร ก็เหรอๆ ไม่น่าเชื่อเลย แล้วพี่หนุ่มรู้จักแกดีมั้ย เราก็รู้จักแบบแขกรับเชิญในรายการ ไม่ได้ไปหาแกหลายปีแล้ว ช่วงหลังแกมีชื่อเสียงเยอะมากขึ้น คนไปหาวันนึงเป็นร้อยๆ คน อย่างตอนผมไป ตอนพี่เมฆไปยังไม่มีอะไรแบบนี้นะ ทางลัดพิเศษผมไม่ได้มีอย่างนั้น ตัวผมเองก็ไม่ได้ดูเจ้ากรรมนายเวรอะไร
ผู้เสียหายมีหลายคนด้วย หนุ่มก็ไม่รู้จะเตือนยังไง ก็ต้องใช้วิจารณญาณแหละ ผมเข้าไปถ่ายทำอาจารย์ เราทำรายการ ก็ค่อนข้างเช็ก ผมสอบถามคนที่นั่น เที่ยวถามชาวบ้านแถวนั้นว่าอาจารย์เขาทำมานานหรือยัง ทำมา 20-30 ปีแล้ว ทำยังไง เพราะตอนนั้นเป็นเรื่องใหม่ ปกติคนไปดูหมอ แต่ของอาจารย์แกไม่ใช่ แกให้ไปไหว้พระทำบุญแล้วให้ชื่อเจ้ากรรมนายเวร ไปขออโหสิกรรม
ผมก็สนใจ ไปถามคนแถวนั้นหมด เขาบอกว่าแกทำมานานแล้ว แกเรียกร้องเงินอะไรมั้ย เขาก็บอกว่าไม่มี ไปทำฟรี ผมก็มองว่าจริงๆ การทำอะไรแบบนี้ ก็เหมือนจิตอาสา เขาทำให้ฟรีโดยเราไม่ได้เรียกร้องอะไร เราถ่ายทำรายการออกไปก็ไม่น่าเป็นอะไร เขาเชื่อของเขา เขาทำด้วยจิตอาสา ช่วยคนโดยไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทน ผมทำรายการมาก็เจอคนลักษณะนี้เยอะ
ยกตัวอย่างเช่น น้องชายผม หมอปลา แต่ก่อนเราไปทำรายการ เราเห็นว่าเขาทำไปโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไร เขาช่วยคนฟรีเอาคนมาที่บ้านรักษาโน่นนี่นั่น ตอนแรกคิดกันจะดีมั้ยน้อ แต่เขาช่วยคนฟรี เขามีจิตอาสา เป็นคนดีคนนึงในความรู้สึกผม ทำไปก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไร เราก็ถ่ายทำได้ ถ้าเขามีผลประโยชน์เรียกรับเงิน เราก็กลัวว่ารายการจะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่า ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจ ก็เลยพาพี่เมฆไป ตอนนี้ไม่ได้ไปมานานแล้วครับ”