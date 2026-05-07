โดนตามด่า 3 ปี! “เดนิส เจลีลชา” แจ้งความชาวเน็ตรุ่นแม่ใส่ร้ายแอบกิ๊ก “ณเดชน์”

“เดนิส เจลีลชา” แจ้งความโดนตามด่า 3 ปี ใส่ร้ายแอบกิ๊กกับ “ณเดชน์” กระทบจิตใจด่าลามถึงพ่อแม่แถมยังสาปแช่ง รู้ตัวคนทำอายุรุ่นแม่ แต่ตอนนี้เงียบไปแล้ว เปรยไม่อยากเอาเรื่องไปมากกว่านี้ ถ้ายังคิดไม่ได้ก็แล้วแต่
ไปแจ้งความมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับสาว “เดนิส เจลีลชา คัปปุน” ที่ถูกคอมเมนต์ป่วนมานานกว่า 3 ปี เหตุเพราะคิดว่าแอบกิ๊กกับ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” โดยล่าสุดวันนี้ (7 พ.ค.) ได้เจอสาวเดนิส ในการถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์ “THREE MAN DOWN สุภาพบุรุษเลือดสีพลอย” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าที่เข้าแจ้งความแค่หวังให้หยุด ไม่คิดดำเนินคดี เพราะอีกฝ่ายอายุใกล้เคียงกับคุณแม่ พร้อมย้ำว่าไม่อยากรบกวน “ณเดชน์-ญาญ่า” มองเป็นเรื่องไร้สาระ
“จริงๆ เรื่องราวไม่มีอะไรเลยทุกคน คือเราแค่รู้สึกว่า ถ้าเราไม่ออกมาปกป้องตัวเอง หรือว่าไม่ทำอะไรสักอย่าง เขาก็จะไม่หยุด เขาทำอย่างนี้กับหนูมา 3 ปีแล้ว ซึ่งปกติดาราหรือนักแสดงเราเจอคอมเมนต์มากมายอยู่แล้ว เราไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไร แต่ว่าอันนี้คือมันระยะเวลาค่อนข้างนาน แล้วก็มีพาดพิงถึงพ่อแม่เราด้วย เราก็เลยมองว่า อันนี้ไม่น่ารัก เราก็เลยต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อแบบให้เขาหยุด”
เผยเป็นคนเดียวกันกับที่มาคอมเมนต์ป่วน หาว่าแอบกิ๊กกับ “ณเดชน์” จนเป็นสาเหตุให้แต่งงานช้า
“คนเดียวกันค่ะ มีคนเดียว ก็เลยมองว่าพอได้แล้วคุณแม่ แล้วก็เราไม่อยากให้กระทบกับพี่เขาด้วยค่ะ เพราะว่าเราก็ให้เกียรติทั้งสองคนมากๆ แล้วก็เป็นช่วงงานสำคัญของพี่เขาด้วย จริงๆ ก็ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะ”
เริ่มมาป่วนตั้งแต่หนัง “ธี่หยด” ภาคแรก
“โห... ตั้งแต่ที่หยดภาคแรกเลยมั้ง ก็เกือบ 3 ปี คือสำหรับหนูมันนานนะ คือเขาว่าทุกที่ที่แบบมีหน้าหนูอยู่ตรงนั้น ข้อความก็มีพาดพิงถึงพี่เขาบ้าง แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะว่าเราโดยตรง ประมาณว่าเพราะว่าทำตัวแบบนี้ไง ก็เลยไม่มีงาน ฟีลๆ นี้ ซึ่งเรามองว่าบางอันมันรุนแรง กระทบจิตใจเรานิดหนึ่ง แล้วก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่มาเห็นอะไรแบบนี้ด้วย แล้วก็มีพาดพิงถึงพ่อแม่แบบสาปแช่งค่ะ”
ตัดสินใจเข้าแจ้งความ เพราะอยากทำอะไรสักอย่าง
“เพราะว่าคนรอบตัวก็เริ่มมาพูดว่า เฮ้ย เขาเป็นใคร ทำไมเขาถึงมาตามว่าเราขนาดนี้ คือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ ปกติก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้ว ไม่คิดว่าจะมีแอนตี้แฟนอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง เพราะว่าเขาตามไปป่วนหลายที่ ส่วนข้อความที่เขาพาดพิงพี่ณเดชน์ จริงๆ ในส่วนของพี่เขา หนูอาจจะไม่ได้เห็นทุกคอมเมนต์ทั้งหมดละกันค่ะ เพราะว่าบางอันหนูก็เลี่ยงที่จะไม่ดูไปเลยก็มีเหมือนกัน เพราะว่ามันค่อนข้างนาน แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างกระทบจิตใจ น่าจะเป็นที่เขาว่าตัวหนูกับพ่อแม่มากกว่าค่ะ เพราะว่าส่วนของพี่เขาก็ไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะ”
ไม่รู้เหตุผลของบุคคลดังกล่าว ว่าทำไมถึงคิดว่ากิ๊กกับ “ณเดชน์”
“ไม่รู้เลย ไม่รู้เลยจริงๆ แต่เห็นว่าเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้กับเราคนแรก เห็นว่าน่าจะหลายๆ คนที่ร่วมงานกับพี่เขา ก็น่าจะเคยเจอค่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแฟนคลับใคร แต่หลังบ้านมีแฟนคลับส่งมาให้ค่อนข้างเยอะค่ะ ทั้งแฟนคลับเราด้วย ที่ตามสืบตามอะไรใน X (ทวิตเตอร์) เราก็เลยพอจะรู้แล้วว่าเขาเป็นใคร (เป็นแฟนคลับณเดชน์?) คาดว่าน่าจะชื่นชอบละกันค่ะ ไม่รู้... คือถ้าเป็นแฟนคลับที่รักกันจริงๆ น่าจะไม่ทำแบบนี้”
มีหลักฐานระบุตัวตนได้แล้วว่าเป็นใคร
“ก็พอจะทราบแล้วค่ะ (อายุน่าจะเยอะแล้ว?) เยอะแล้ว คือมันใจหาย พอเรามาเห็นว่าเขาเป็นคนที่อายุพอๆ กับแบบแม่เรา เรารู้สึกแบบเจ็บ นึกออกไหม เราก็เลยไม่อยากจะอะไรกับเขามากกว่านี้แล้ว”
ไปแจ้งความเพื่อให้หยุด ไม่ได้จะฟ้องดำเนินคดี
“จริงๆ แจ้งเพื่อให้หยุด เพราะว่าพอหนูลงไปก็เงียบเลย หายไปเลย แล้วที่ไม่ทำอะไรต่อแล้ว เพราะมองว่าจริงๆ เรื่องมันก็ไม่มีอะไรเลย แค่ให้เขาหยุดการกระทำนี้ ทั้งไม่อยากให้มันไปรบกวนพี่เขาด้วย ทั้งเขาก็อายุเยอะมากแล้ว ลำบากใจค่ะ นึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเราดำเนินคดีสูงสุด แล้วเขาต้องมาไหว้เรา หนูคิดว่าน่าจะพอแค่ตรงนี้แล้วค่ะ แค่ให้เขารู้ตัวเฉยๆ ว่าจริงๆ ก็ไม่ควรทำแบบนี้กับใคร ซึ่งเขาคงรู้ตัวแล้วค่ะ”
ไม่ได้คุยกับ “ณเดชน์-ญาญ่า” เรื่องนี้ มองเป็นเรื่องไร้สาระ
“ไม่ได้คุยเลยค่ะ เพราะว่ามองว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพี่เขาเลย แบบมันเป็นเรื่องไร้สาระมาก แล้วก็เป็นช่วงสำคัญของเขาด้วย หนูก็เลยมองว่าไม่อยากเอาเรื่องนี้ไปรบกวนเขามากกว่าค่ะ จริงๆ พี่เขาก็รู้เรื่องนี้มานานแล้ว คือเราคุยกันมานานแล้ว หนูคิดว่าพี่เขาน่าจะรู้ แต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้อะค่ะ เรามองเป็นเรื่องตลกละกัน เพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลย มันอ่านแล้วมันตลกมากกว่า เลยคุยกันขำๆ มากกว่า”
มีการเปลี่ยนแอ็กเคานต์ไปเรื่อยๆ ถ้ายังคิดไม่ได้ก็แล้วแต่
“ใช่ค่ะ ก็เปลี่ยนแอ็กเคานต์ไปเรื่อยๆ แต่มีพฤติกรรมเหมือนเดิม คำพูดเหมือนเดิม หนูว่าถ้ากลับมาโพสต์อีก ก็แล้วแต่ ถ้าคิดไม่ได้ก็แล้วแต่เลยค่ะ เพราะว่าเรามูฟออน เราเอาเวลาไปทำอย่างอื่น เสียเวลาค่ะ”
ไม่เกร็งไหมเวลาเจอ “ณเดชน์” เพราะมันคนละส่วนกัน
“ไม่นะ ไม่เลย หนูว่าคนละส่วน ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้”