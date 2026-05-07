“หนุ่ม กรรชัย” เผยเกือบไปหาอาจารย์แก้กรรม หลังเห็นเคส “เมฆ วินัย ไกรบุตร” ตอบสุดพีกถ้าเจอเอง

ออกมาเผยผ่านรายการโหนกระแส ว่าครั้งหนึ่งตอนที่มีข่าวดังเกี่ยวกับ “เมฆ วินัย ไกรบุตร” เดินสายขอขมากรรม ตามคำแนะนำของอาจารย์ชื่อดังที่กำลังเป็นข่าวกินบวบอยู่ในตอนนี้ ทำ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” อยากรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ถึงขั้นให้ทีมงานติดต่อไป งานนี้เจอ “เอกภพ เหลืองประเสริฐ” เพจสายไหมต้องรอดแซวว่า หากเจอเหตุการณ์แบบที่ผู้เสียหายเจอ หนุ่มจะทำอย่างไร เจ้าตัวตอบสุดพีก ขณะที่ “มหาหมี ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา” ยืนยันว่าการแก้กรรมไม่มีจริง
หนุ่ม : ผมเคยคิดจะไปด้วยนะ ให้ตายเลยจริงๆ ตอนนั้นที่มีเรื่องของเมฆ แฟนเขาพาไปไหว้เจ้ากรรมนายเวร ไปตามไหว้กัน ผมก็คิดว่ามันจริงเหรอวะ ก็อยากไป ให้ทีมงานเคยประสานด้วย จะขอเชิญมาด้วย ผมเคยคิดจะไปเจอด้วย
เอกภพ : ถ้าเจอเหตุการณ์นี้จะทำยังไง
หนุ่ม : (ทำท่าเล่นหูเล่นตา ยักคิ้วหลิ่วตา แล่บลิ้น ตามผู้เสียหายที่ระบุว่าอาจารย์สั่งให้ทำแบบนี้) อาจารย์ชอบแบบนี้เหรอ แล้วพวกเพจต่างๆ ชอบแคปหน้าผมไปลง อย่าไปลงนะ นี่สาธิตให้ดูเฉยๆ ลืมเลย ขำตัวเอง ผมว่าลูกศิษย์ยังไงก็ต้องรู้ ไม่มีทางไม่รู้หรอก ผมว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์
มหาหมี : น่าจะมีชื่อมานานแล้วนะครับ
เอกภพ : เขาออกรายการมาเยอะ
มหาหมี : ยืนยันว่าการแก้กรรมจริงๆ ไม่มีนะครับ มีแต่ทำให้เบาบาง ทำกรรมดีรักษาศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นเอง แก้กรรมไม่มี
เอกภพ : ผมเคยเจอไปหาอาจารย์แบบนี้ แทนที่จะไปหาหมอแผนปัจจุบัน หาไปหามาตายนะครับ คนก็เชื่อว่าดีขึ้น หายขึ้น ผมว่าเวลาเขาไปหาแบบนี้เขาเกิดความเชื่อความศรัทธา มันจะดีขึ้นชั่วขณะนึง แต่สุดท้ายแล้วโรคที่เป็นอยู่ในร่างกาย พอพีกกลับขึ้นมาก็จะเสียชีวิต แทนที่จะหาหมอรักษาให้ถูกต้อง กลายเป็นเชื่อแบบผิดๆ ทำให้ตัวเองแย่ลง เสียชีวิต อยากให้พี่น้องประชาชนมาฟังเรื่องนี้ การที่บอกว่าคุณมีกรรมต้องแก้กรรม มันไม่มี แล้วคนที่หยั่งรู้เรื่องนี้ได้คือพระพุทธเจ้า พระอรหันต์เท่านั้น คนทั่วไปไม่มีทางรู้ได้เลย ไม่ใช่ว่าแกบอกว่าแกเป็นพระอรหันต์อีกนะ (หัวเราะ)
มหาหมี : มันพิสูจน์ไม่ได้ครับในทางกฎหมาย
หนุ่ม : คุณเอกมาช่วย แล้วถ้าแกมีวิชาอาคม จะเล่นงานคุณเอก เสกควายธนูเข้าท้องมั้ย
มหาหมี : ผมก็น่าจะโดนด้วย แต่ผมไม่เชื่อ เราเป็นพุทธศาสตร์ ไม่กลัวไสยศาสตร์อยู่แล้ว ถ้าทำได้จริง อาจารย์ต้องทำอย่างอื่น ไม่ใช่ใช้ความเชื่อแล้วโดนกล่าวหาลักษณะแบบนี้ที่น้องเขาโดน ถ้าเป็นจริงก็ไม่ควรเป็นครูบาอาจารย์
เอกภพ : เรื่องนี้ต้องฝากสาธารณสุขจังหวัด แล้วก็สคบ. ถ้าใครป่วยแล้วไปหาแก ก็น่าจะเข้าสถานพยาบาล
มหาหมี : เรื่องนี้ตร.ต้องรับไว้ทั้งหมด แล้วตรวจสอบทีละเรื่อง รับเรื่องร้องทุกข์ให้มีผู้มากล่าวโทษด้วย มันจะได้หนักแน่นขึ้น