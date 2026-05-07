เหยื่อหมอดูดังแก้กรรมอ้างอดีตชาติโผล่แฉเพิ่ม ซัดวิปริต อึ้งถูกถามมีสัมพันธ์กับสัตว์?

กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนเลยทีเดียว กรณีหมอดูดังภาคเหนือ ที่มักอ้างแก้กรรมอดีตชาติ มีชื่อเสียงมานานหลายปี ถูกหนุ่มนักธุรกิจรายหนึ่งแฉล่วงละเมิดทางเพศ มีหลักฐานเป็นคลิปเด็ดขณะกำลังล่วงละเมิด เรื่องนี้สร้างความรู้สึกช็อกให้แก่ผู้คนที่ศรัทธาในตัวอาจารย์รายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
โดยนอกจาก “คุณเอ” ผู้เสียหายที่ทนอับอายออกมาลากไส้แฉแล้ว ในรายการโหนกระแส วันที่ 7 พ.ค. ก็ยังมี “คุณซี” ที่โฟนอินแฉพฤติกรรมอาจารย์ดังรายดังกล่าว
คุณซีเป็นหนึ่งในเหยื่อจากอาจารย์ท่านนี้?
ซี : ใช่ครับ เหตุการณ์ผมคล้ายๆ กัน แต่ผมไหวตัวทัน ตอนนั้นไปพบอาจารย์ ผมไปกับกลุ่มพี่ๆ ผม พี่ๆ เขาป่วยหนัก คล้ายๆ เราตระเวนทำบุญอยู่แล้ว พี่ๆ เขาอยากไป ก็ไปเป็นเพื่อน ก็ไปเข้าคิวเหมือนกันเลย เรียกไปคิวแรกเลยกลุ่มผม แต่ก็พูดคุยกันแป๊บนึง บอกให้อยู่เป็นคิวสุดท้ายเหมือนกัน ให้ไปแก้กรรม ขอขมาคนนั้นคนนี้แล้วกลับมาใหม่
ไปครั้งแรกไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรครับ พอกลับมาครั้งที่สอง วันนั้นไปที่บ้านของคนนี้ ไปถึงสายๆ คล้ายไปทำบุญ ช่วยงาน มีคนมาเยอะวันนั้น เขาให้เรารอจนดึก ถึงเรียกเราเข้าไปคุย ขึ้นไปคุยกับกลุ่มนี่แหละครับ สุดท้ายเขาไล่คนในกลุ่มให้ลงมา ให้เราอยู่ก่อน เขาบอกว่าเขาเห็นอะไรสลักหลังเราอยู่ เหมือนมีอะไรบางอย่างสลักอยู่หลังเรา เราก็อะไร เขาให้เราถอดเสื้อก่อน เขาบอกมีกรรมสลักหลังมา เมื่อชาติที่แล้วหรือเปล่า ที่แขน ที่ขา ก็เหมือนกันเลยครับ
ดีหน่อยที่ผมถอดแค่กางเกง เขาก็หว่านล้อม ผมบอกว่าผมไม่ถอด เขาพยายามหว่านล้อม ถามเรื่องเพศสัมพันธ์เอากับแฟนล่าสุดวันไหน ที่ไม่ใช่แฟนล่าสุดวันไหน ชอบยังไง ชอบเพศสัมพันธ์แบบไหน มีออรัลมั้ย แฟนออรัลให้มั้ย ผมอึ้งคำถามนึงถ้าไม่ใช่คนล่ะ ถ้าเป็นสัตว์ คุณคิดว่าคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ตัวไหนได้ ผมก็โห ไม่ใช่แล้ว แม่xเริ่มวิปริตแล้ว ผมก็บอกว่าผมคิดไม่ออกจริงๆ ครับ ผมไม่มีในความคิดเลย เขาก็พยายามหว่านล้อม ถามไปเรื่อยๆ เรื่องเพศสัมพันธ์ บอกว่าเป็นการรักษาแบบพราหมณ์ฮินดูเหมือนกันเลยครับ ก็พยายามจะให้ผมถอดกางเกง ถอดอะไรให้ได้ ดูเข่าดูขาดูหลัง ใช้จิตวิทยาหว่านล้อม ผมก็ปฏิเสธ ผมมีอัดเสียงไว้ด้วย ถามว่าถ้าแข็งขึ้นมาจะเป็นยังไง ถ้ามีอารมณ์ แฟนทำให้จะมีสีหน้ายังไง จะครางยังไง ผมอัดเสียงส่งให้สายไหมอยู่นะครับ
เปิดคลิปเสียง ลักษณะแกหิวมาก?
ซี : ผมไม่แน่ใจครับ ดีหน่อยที่ผมปฏิเสธ มีสายเข้ามาพอดี ผมเลยออกมารับสาย แล้วโวยวายกับพี่ข้างนอกในกลุ่มผมนี่แหละว่าพามาอะไรวะเนี่ย แล้วก็กลับมา แล้วพยายามหาดูในพันทิปเห็นเขาโพสต์เหมือนกัน ก็โอ้ ไม่ใช่ผมคนเดียวแล้ว ผมโดนตั้งแต่ปี 67 นะครับ ผมคิดว่าแกแม่xวิปริต
มีหลักฐานยาวกว่านี้มั้ย?
ซี : มีประมาณนี้ครับ ถ้าอยู่แถวภาคเหนือก็น่าจะคนเดียวกันครับ ขั้นตอนคล้ายๆ กันเลย พยายามหว่านล้อม เขาบอกให้ผมทำการแสดงให้หน่อย แต่ผมไม่เล่นด้วย ผมไม่รู้แสดงอะไร ให้ผมสวมบทบาท ลองครางให้ฟังหน่อย ผมบอกว่าผมไม่คราง ผมกลั้นหายใจเฉยๆ ครับ แล้วแกบอกให้ลองทำให้หน่อย ลองแสดงให้หน่อย ยักคิ้วหลิ่วตา แล่บลิ้นเลียริมฝีปาก มันเป็นแค่การแสดง ผมบอกผมไม่ทำ ผมทำไม่เป็นครับ ก็พยายามหว่านล้อม ใช้จิตวิทยาครับ
คุณคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถูกไม่ควรในสังคมมั้ย?
ซี : ไม่ถูกแน่นอน ผมยังโชคดี ไม่ถึงขนาดผู้เสียหาย
เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการ คุณพร้อมเป็นพยานมั้ย?
ซี : พร้อมครับ ไม่เปิดตัวใช่มั้ย
ไม่เปิดตัวหรอก ส่งคุณไปหากองปราบให้เป็นพยาน ว่าไม่ได้เกิดแบบนี้คนเดียว มีคุณ มีคนอื่นอีก เดี๋ยวจะหาคนอื่นด้วย?
ซี : ผมซูฮกพี่ผู้เสียหายมากที่กล้าออกมาแฉ เอฟซีคนนั้นเขาเยอะครับ
ด้าน เอกภพ เหลืองประเสริฐ เพจสายไหมต้องรอดเผยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ออกมาแฉ หากลูกเรา คนในครอบครัวเราโดนจะเป็นอย่างไร มันไม่ควรเกิดขึ้น จริงๆ คลิปเสียงยาวกว่านี้ ยิ่งคนนี้ก็โดนคนนั้นก็โดน ถ้าเกิดขึ้นจริงเป็นภัยสังคมไปแล้ว เราปล่อยให้คนแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ มันไม่ถูกต้อง
ขณะที่ “มหาหมี ดร. ประยุทธ ประเทศเสนา” เผยวา “เขาเข้าข่ายใช้ได้ครับ เพราะผู้เสียหายน่าจะมาเรื่อยๆ ตั้งต้นจากแสดงข้อความอันเป็นเท็จก่อน เพราะการแก้กรรมมันไม่มี แก้กรรมหายปวดหัวไม่มีอยู่แล้ว นิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ แนวคำพิพากษาฎีกาเขาไม่ยืนยันครับ เขาทำไม่ได้อยู่แล้ว นำไปสู่การฉ้อโกงประชาชน ตั้งต้นคนเดียวก็เป็นฉ้อโกงประชาชนนะครับ เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเขาได้ นำไปสู่การกระทำชำเรา ต้องไปตรวจดูนะครับ ตกลงที่พี่ทนายไปตั้งโต๊ะช่วยเหลือประชาชน ชาวบ้านเขาไปทำอะไร หนึ่งเขาไปดูหมอ หรือเยี่ยมอาจารย์หรือทำอะไร หรือมีกิจกรรม หรือเขาไม่สบาย ถ้าอย่างนั้นก็เข้าข่ายสถานพยาบาลรักษาหรือไม่ หลายพรบ.นะครับ ตร.จะทราบ จะเป็นแพทเทิร์นมาเลยครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนประชาชนด้วยนะครับ เรื่องความเชื่อพิสูจน์ได้ยาก พอเราไม่รู้ เราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา เราไปหา โอกาสเพลี้ยงพล้ำมันมีมาก อย่าลืมว่าความเชื่อความศรัทธา พอเอามาใช้แล้วนำไปสู่การสำเร็จความใคร่ในลักษณะสนองกิเลสตัวเอง มันเป็นอาชญากรรมที่ยอมความไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นจริงต้องถูกดำเนินคดี ผู้เสียหายต้องออกมานะครับ ต้องช่วยกัน วันนึงอาจเป็นลูกหลานเราหรือใครก็ได้ ถ้าเป็นจริงนะ