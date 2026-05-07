“โยเกิร์ต” เคลียร์จบ “พีเค” พูดได้เต็มปากเริ่มต้นใหม่ได้แล้ว โต้กิ๊ก “กระทิง” แต่เคมีมันได้!

“โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์” สบายใจโพสต์เคลียร์สัมพันธ์ “พีเค” จบกันด้วยดี ไม่มีเรื่องเข้าใจผิด พูดได้เต็มปาก เริ่มต้นใหม่ได้แล้ว โต้ข่าวลือกิ๊ก “กระทิง” เป็นแค่พี่น้องและเพื่อนร่วมงาน ยอมรับเป็นรุ่นน้องที่สนิทกว่าคนอื่น เคมีมองเพลิน ดูแล้วยิ้มได้ กองเชียร์มีลุ้นไหมให้รอดูกันเอง หัวใจยังว่าง แต่โฟกัสเรื่องงาน
ทำเอาหลายคนให้ความสนใจ หลังสาว “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” ออกมาโพสต์อินสตาแกรมถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามี “พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร”ที่ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันไปเมื่อปี 2567 โดยระบุข้อความว่า “จากเรื่องที่ผ่านมาของโยและคุณปิยะวัฒน์ เข็มเพชร มีบางประเด็นที่เคยเข้าใจผิดกัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจกันดีแล้วและจบลงด้วยดี” ล่าสุดวันนี้ (7 พ.ค.) ได้เจอสาวโยเกิร์ต ที่มาถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์เรื่อง “THREE MAN DOWN สุภาพบุรุษเลือดสีพลอย” ร่วมกับหนุ่ม “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่าวันนี้พูดได้เต็มปากแล้วว่าจบจริงๆ สามารถเริ่มต้นใหม่ได้แล้ว
“จริงๆ ก็ตามที่โพสต์เลย ก็โอเค ก่อนหน้านี้อาจจะมีประเด็นที่เคยเข้าใจกันผิด หรือเข้าใจไม่ตรงกัน สรุปแล้ว ณ ตอนนี้ ก็อย่างที่โยโพสต์ไป ก็คือเข้าใจกันดีแล้ว แล้วก็จบลงกันด้วยดี ถามว่าทำไมถึงออกมาโพสต์ โยว่ามันอาจจะเป็น เวลาที่เหมาะสมละกัน เพราะว่าก่อนหน้านี้ อย่างที่น่าจะทราบอยู่ ก็ไม่เคยพูดเลย ว่ามันสรุปแล้วจบหรือยัง จบยังไง อันนี้ก็คือเป็นบทสรุปแล้ว ว่าจบแล้วค่ะ”
เคลียร์กันจบเรียบร้อย ในเวลา 2 ปี
“เรียบร้อย ก็ประมาณ 2 ปีค่ะ สบายใจสุดๆ ค่ะ ก่อนหน้านี้อาจจะมีคนเคยถามว่าเป็นยังไง จบแล้วไหม แต่วันนี้โยรู้สึกว่า คำว่าจบจริงๆ เริ่มต้นใหม่ได้จริงๆมันเหมาะสมกับ ณ โมเมนต์ตอนนี้ที่สุดแล้ว (หมายถึงเรื่องเงิน เรื่องความสัมพันธ์?) ไม่ลงรายละเอียดแล้วกัน เอาเป็นว่า ณ ตอนนี้ก็คือจบแล้วจริงๆ จบลงด้วยดี (ทุกอย่างเคลียร์ 100 %?) ตามนั้นเลยค่ะ”
อุบตอบรายละเอียด หลังคนมองออกมาโพสต์เพราะคำสั่งศาล
“โยขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกัน มันไม่ได้มีผลกระทบแค่โยคนเดียว เอาเป็นว่า เราสนใจแค่ปลายทางดีกว่า ว่า ณ ตอนนี้ จบแล้ว จบลงด้วยดีค่ะ(รับทราบทั้งสองฝ่าย ว่าจะมีการโพสต์เพื่อให้สังคมเข้าใจในทิศทางเดียวกัน?) ใช่ค่ะ รับทราบค่ะ (ได้พูดคุยกันซึ่งหน้า หรือว่าต้องผ่านตัวกลาง?) ก็ได้พูดคุยกันนะคะ”
จบด้วยดี เริ่มต้นใหม่ได้อย่างเต็มปาก
“ก็อย่างที่บอก ว่า ณ ตอนนี้โยก็รู้สึกว่าคำที่พูดว่า จบแล้วจริงๆ เริ่มต้นใหม่ได้อย่างเต็มปากเนี่ย ก็เหมาะสมสำหรับตอนนี้แล้ว (ในฐานะผู้หญิงที่เราออกมาโพสต์ก่อน เรารู้สึกว่าเสียหน้าไหม?) ลองกลับไปดูดีๆ (หัวเราะ) เอาเป็นว่าทั้งสองคนรับทราบรับรู้ แล้วก็เห็นพ้องต้องการเป็นแบบนี้ค่ะ (ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเอง?) จริงๆ มันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้ว”
โต้ข่าวลือกุ๊กกิ๊ก “กระทิง” ให้ดูในซีรีส์ไปก่อน
“สรุปใครนะ สรุปพี่ทิงเหรอ (มีหลายคนเหรอ?) ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไง ว่าชีวิตจริงเป็นยังไงไม่รู้ เดี๋ยวตามดูในซีรีส์ก่อนนะ จริงๆ ก็อย่างที่เคยบอกไปนะ ว่าเป็นพี่น้องกัน แล้วตอนนี้ก็มีโอกาสได้แบบทำงานร่วมกันอีก อยู่ในกอง มันก็ต้องได้เจอ ได้คุยกันมากขึ้น ถามว่าเขาจีบไหมเขาก็ทำงานเยอะ ถ่ายซีรีส์เยอะ เขาไม่มีเวลาว่างหรอก เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาจีบกันยังไงคะ ก็อย่างที่บอกก็คุยกันอยู่แล้ว เอาเป็นว่าพักหลังๆ เราได้เจอมากขึ้น ทำงานกันมากขึ้น ก็อาจจะได้คุยกันมากขึ้น”
โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้รอลุ้น แต่ตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงาน
“หรือเปล่า (มีบอกฝันดีก่อนนอนไหม?) (หัวเราะ) ทำไมกระทิงหนีกลับก่อนล่ะ ทำไมกระทิงปล่อยให้เราอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะ ก็รอดูละกัน รอลุ้นเนาะ ณ ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันฝากซีรีส์ด้วยนะคะ จริงๆ เจอมาตั้งนาน ทำงานกันมาตั้งนาน ไม่เคยมีโอกาสได้ทำงานแบบร่วมกันแบบนี้จริงๆ สักที”
ลั่นให้ช่วยทำโพลมีคู่ไหนพบรักกันในก่องถ่ายบ้าง
“ช่วยทำโพลได้ไหม ว่ามีคู่ไหนที่เจอกันในกอง ช่วยบอกได้ไหม (หัวเราะ) มันมีคู่ไหนบ้างนะ รอดูเนาะ”
ยกเป็นรุ่นน้องที่สนิทกว่าทุกๆ คน
“พิเศษกว่าคนอื่นๆ ไหม ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นน้องที่สนิทกว่าทุกๆ คนนะคะ โอ้ย ขนลุกแล้ว (หัวเราะ) ไม่ได้คุยทุกวันค่ะ เจอกันตามกอง นัดกินข้าวก็มี (หัวเราะ) อย่างล่าสุดวันเกิดมีนกับกระทิง ก็ไปกินข้าวเบิร์ธเดย์กัน ก็อย่างที่บอกว่าเจอกันมาตั้งนาน ไม่เคยทำงานแบบนี้เลยสักครั้ง จริงๆ อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดี ก็อยากให้รอติดตาม หรือใครอยากให้บทบาทมันเป็นยังไง คอมเมนต์ไปบอกผู้กำกับได้ไหมคะ บอกให้หน่อยได้ไหมว่าอยากให้เป็นยังไง”
ยอมรับเคมีมองแล้วก็เพลินตา
“มองๆ ไปมันก็เพลินตาอยู่นะ (หัวเราะ) มันก็ถูกๆ อยู่นะ ก็ไม่รู้ มองไปมองมามันก็ยิ้มได้ ก็รอดูนะคะ ว่าเคมีในชีวิตจริงกับเคมีในซีรีส์จะเหมือนหรือต่างกันยังไง (รู้ตัวไหมว่าเราดูเขินๆ เวลาพูดถึงกระทิง?) เนาะ มือมันไม้มันวางไม่ถูก ก็เคยบอกแล้วว่าเรื่องอย่างนี้ มาคุยต่อหน้ากล้องไม่ได้ (หัวเราะเขิน)”
กองเชียร์มีลุ้นไหมไม่รู้ รอติดตามกันเอง
“ไม่รู้ค่ะ รอชมค่ะ รอดูนะคะ รอติดตามนะคะ”
สถานะหัวใจยังว่าง
“ก็ว่างนะคะ (โสดสนิทไหม คนจีบเยอะไหม?) โอ้โห... ตอบหน้ากล้องอย่างนี้จะดีเหรอคะ ทำแต่งานค่ะ อยู่แต่กองซีรีส์ค่ะ ตอนนี้หัวใจให้กับการทำงานค่ะ แฮปปี้ค่ะ ก็ตอนนี้ก็เหมือนโฟกัสเรื่องการทำงาน แฮปปี้กับการทำงาน”
แจงรูปสวยๆ ในไอจี คือผู้ช่วยถ่ายให้
“ผู้ช่วย ผู้ช่วยค่ะ การดูแลตัวเองมันก็ใช้เวลา ใช้ความอดทน ใช้ความพยายาม พอมันสัมฤทธิ์ผลให้คนอื่นเห็นด้วยตา หรือเราเห็นด้วยตาตัวเอง เราก็รู้สึกว่าเออ มันก็โอเคแล้วแหละ กับสิ่งที่เรารู้สึกเพียรพยายามทำมา ทั้งออกกำลังกาย ทั้งโน่นทั้งนี่ มันก็ประสิทธิผลให้เห็นแล้ว”