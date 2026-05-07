หนุ่มเปิดใจอยากอ้วก หมอดูชื่อดังอ้างแก้กรรมอดีตชาติล่วงละเมิด เล่านาทีใจสลายโดนกินบวบ เผยเหตุผลไม่หนีออกมา

สะเทือนวงการสายมู นักธุรกิจหนุ่มป่วยหนักแฉหมอดูชื่อดังลวงแก้กรรมอดีตชาติก่อนล่วงละเมิดทางเพศในห้องทำพิธี อ้างเป็นวิธีรักษาสุดพิสดาร เหยื่อสุดทนอัดคลิปแฉกลางโหนกระแส เล่าเป็นฉากๆ นาทีโดนกินบวบ รับอยากอ้วก!เผยเหตุผลทำไมไม่หนีออกมา
กรณีข่าวฉาวสะเทือนวงการความเชื่อ หลังนักธุรกิจหนุ่ม อายุ 32 ปี เดินทางมาร้องเรียนกับ “นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ” ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ถูกหมอดูชื่อดังในภาคเหนือ อ้างสามารถมองเห็นอดีตชาติได้ ล่วงละเมิดทางเพศถึง 3 ครั้ง หลังปวดหัวรุนแรง รักษาทุกศาสตร์แล้ว แต่ไม่หาย จนเข้าไปพบอาจารย์รายดังกล่าว โดยอาจารย์รายดังกล่าวอ้างเป็นการรักษาอาการป่วยและแก้กรรมจากอดีตชาติ
รายการโหนกระแส วันที่ 7 พ.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ คุณเอผู้เสียหาย มาพร้อม เอกภพ เหลืองประเสริฐ เพจสายไหมต้องรอด และ ดร.ประยุทธ ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
กังวลใจมั้ย อาจารย์คนนี้ดังมาก?
เอกภพ : ไม่กังวลเลยครับ ทำเคสแบบนี้มาเยอะ ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นแน่ๆ เพราะหลักฐานชัดกว่าครั้งไหนๆ
คุณเอเครียดมาก เขาบอกเหมือนโดนทนายฝั่งโน้นให้ข่าวฝากข่มขู่มาทางนี้ แต่เราก็ต้องต่อสู้ด้วยความเป็นจริง วันนี้คุณไม่มาออกก็ได้ แต่วันนี้คุณมาออก เพราะต้องการให้เป็นอุทาหรณ์ ป้องปรามไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องเครียด ทำสิ่งที่ถูกแล้ว ถ้าทุกอย่างเป็นอย่างที่คุณพูด คุณทำถูกแล้ว ความดีจะปกป้องตัวคุณ รับเรื่องนี้มายังไง?
เอกภพ : ผู้เสียหายทักเข้ามาพูดคุยว่าเขาไปเจออาจารย์คนนึงเหมือนหยั่งรู้ฟ้าดิน อยู่โซนภาคเหนือ เขาเล่าว่าเขามีอาการป่วยมาอย่างยาวนาน ปวดหัวรุนแรงมากกว่าไมเกรน เขาไปหาหมอแผนปัจจุบันมาแล้วหายที่แต่ก็ไม่หาย คุณแม่ของน้องดูข่าวดูยูทูป เห็นอาจารย์ท่านนี้บอกว่าสามารถรักษาหายได้นะ รักษาที่ไหนไม่หายให้มาหาที่อาจารย์ สามารถรู้ได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นใคร ไปแก้กรรมกับเจ้ากรรมนายเวรอาการป่วยตรงนี้ก็จะหายได้ น้องเลยตัดสินใจว่าถ้าหมอปัจจุบันรักษาไม่หาย ลองไปหาอาจารย์ก็ได้ เผื่อจะหาย
ได้ยินชื่ออาจารย์ครั้งแรกตกใจมั้ย?
เอกภพ : ตกใจครับ ไม่คิดเลย เพราะมีชื่อเสียงมาก พูดตรงๆ ไม่คิด เคยดูข่าวแก เคยเห็นข่าวแก อย่างพี่เมฆ วินัยอยู่เขตสายไหม ผมไปเยี่ยมที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยแกป่วย มาทราบเรื่องแกป่วย มีอาจารย์คนนี้คอยแนะนำ ทราบจากพี่เมฆ เขาโทรหาผมเอง ผมไปเยี่ยมแก น้องเล่ามาสิ่งที่ผมถามคือมีหลักฐานมั้ย เราเชื่อยาก มันเป็นไปได้เหรอ ปรากฏว่าเขาส่งหลักฐานมา โหย ชัดเลย มันใช่เลย ในขณะที่ผมนั่งดูอยู่ในรายการ ผมเข้าไปดูในเพจสายไหมต้องรอด ปรากฏว่ามีผู้เสียหายรายอื่นๆ ส่งเรื่องราวเข้ามาด้วย
ไม่ได้มีคุณเอคนเดียวที่โดน แต่คุณเป็นคนแรกที่กล้าออกมาพูดตรงนี้ ทำให้หลายๆ คนพร้อมมาอยู่ข้างหลังคุณ คุณป่วยเป็นอะไร?
เอ : ชื่อว่าปวดหัวคลัสเตอร์ครับ เป็นอาการปวดหัวที่รุนแรงอันดับหนึ่งของปวดหัวทั้งหมดในโลกนี้ครับ สามารถค้นหาในกูเกิ้ลก็ได้ มันปวดมากกว่าไมเกรน เวลาปวดจะปวดข้างเดียวเป็นเวลาเดิมๆ คือกระบอกตาขวา ไปที่หน้าผาก ไปที่ขมับขวา ร้าวลากมาที่ฐานกะโหลกศีรษะ ลืมตาไม่ขึ้น ตาแดง น้ำตาไหล แต่เป็นข้างเดียว ได้หาทั้งหมอปัจจุบัน รพ.เอกชน รพ.รัฐบาล คลินิกเอกชน ทั้งสามที่บอกเหมือนกันว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่มีวันรักษาหาย แค่ต้องอยู่กับมันให้ได้
ต้องกินยามั้ย?
เอ : ต้องกินทุกวัน วันละ 3 เวลา หมอบอกว่าเป็นยาป้องกันไม่ให้มันเกิดครับ เป็นยาอย่างแรง เป็นยาอันตรายด้วยครับ
ปวดก็กินยา แล้วปวดเวลาไหน?
เอ : เก้าโมงครึ่งตอนเช้าครับ ซ้ำๆ เดิมๆ ถ้ากินยาช้าไป จะเหมือนไฟลามทุ่งไปแล้ว ปวดยาว ปวดทีประมาณ 3 ชม. ถ้าปวดนิดๆ แล้วกินเลยจะโอเค ซึ่งเป็นเกือบทุกวันครับ ยานี้ไม่มีผลต่อไต แต่เม็ดละ 108 บาทครับ ซื้อจากร้านยาที่เป็นยี่ปั๊วด้วย ถ้าไม่ใช่ยี่ปั๊วเม็ดละ 200 บาทครับ
เหมือนค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกวัน แล้วเรื่องราวเริ่มต้นยังไง?
เอ : หลังปวดแล้วหาทั้งสามที่อย่างที่แจ้งไป มันก็ไม่หาย แม่ผมเขาชอบดูโซเชียล ดูสายมู สายพุทธ เขาก็บอกว่าลองไปที่นี่ดู มันก็ไม่มีอะไรจะเสีย เราก็รักษาแพทย์ปัจจุบันแล้วไม่หาย ก็ลองไปดู เผื่อมันจะดีขึ้นครับ เพราะจริงๆ ชื่อโรคปวดหัวคลัสเตอร์ อีกชื่อคือปวดหัวฆ่าตัวตายครับ เพราะมันแรงมากครับ
ขอถามคุณแม่นิดเดียว คุณแม่รู้จักอาจารย์ท่านนี้ได้ยังไง?
แม่เอ : คุณแม่ชอบดูยูทูปในมือถือ เจอว่าเขาสแกนกรรมรักษาโรค พอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว วันที่ 1 เราเดินทางไปเชียงใหม่กัน ผ่านลำพูนอยู่แล้ว ก็เลยพาแวะเข้าไป ไปแบบไม่ได้ตั้งใจ ความที่เราผ่านมาแล้ว เราเลยแวะเข้าไปค่ะ
เข้าไปเจออาจารย์เลยมั้ย?
เอ : ยังครับ เจอลูกศิษย์ครับ บ้านอาจารย์กว้างมากน่าจะเป็นไร่ครับ มีสองฝั่ง ฝั่งจอดรถ รถเพียบเลย ต้องข้ามถนนมา ฟีลคล้ายๆ สถานปฏิบัติธรรมครับ มีศาลา มีห้อง มีบ้าน เราไปถึงประมาณบ่ายสอง เรานั่งรอคิวตั้งแต่บ่ายสอง เขาเรียกจากจุดนี้มาจุดนี้ ตอนประมาณเกือบหกโมง ผมได้เข้าไปในบ้านอาจารย์
ไปตั้งแต่บ่ายสอง นั่งรอ 4 ชม. จากนั้นเขาเรียกคุณไปหาอาจารย์ ตรงจุดนั้นเป็นบ้านเหรอ?
เอ : คล้ายๆ บ้านครับ เข้าไปมีหลายด่าน ด่านนี้เข้าไปประมาณ 10 คนได้ มีผม มีแม่ และลูกศิษย์ที่รอคิว เข้าไปเป็นกลุ่มๆ อาจารย์ตรวจทีละคนตามคิว พอถึงคิวผม ตรวจได้แป๊บนึง เขาบอกว่ากรรมหนักเลย ถอยหลังกลับไปนั่งที่ก่อน เขาบอกกรรมหนักไว้คิวสุดท้ายต้องสวดมนต์ด้วย เขาก็ดูๆ จนมาถึงคิวผมอีกรอบนึง ผมกับแม่ก็ลุกไป เขาเรียกเข้าไปสวดมนต์ ผมอยู่อีกห้องนึง ลูกศิษย์เขาบอกว่าคุณแม่ไม่ต้อง ให้น้องเข้าไปกับอาจารย์สองคน อันนี้ทุ่มนึงได้แล้วครับ
คุณเข้าไป เขาถามอาการมั้ย?
เอ : ตอนแรกตรวจไปนิดนึงแล้ว เราเล่าอาการไปหมดแล้ว เขาให้เรานั่งสวดมนต์ เขาให้สวดอิติปิโส แค่นั้น พอตรวจเสร็จปุ๊บ ในห้องสี่เหลี่ยม มีเตียง เขาก็ให้ผมยืนข้างหน้าเขา เขานั่งอยู่บนเตียง
คุณเป็นคิวสุดท้ายของเขา ตอนนั้นงงมั้ย?
เอ : อาจจะวิบากกรรมหนัก ต้องมีสวดมนต์ เพราะว่าอาจต้องใช้เวลานานเลยต้องเป็นคิวสุดท้าย คิดว่าเป็นเคสพิเศษกว่าคนอื่น ด้วยโรคที่เราเป็นแพทย์ปัจจุบันบอก มันก็หนักจริงๆ ก็เป็นไปได้ที่จะหนักมากกรรมนี้
ในยูทูปมีคนพยายามเบลมเหยื่อ ขอบล็อกทุกคนเลย บล็อกไปถึงเฟซบุ๊กด้วย เอาให้หมดเลยนะ ขอจริงๆ นะ ผมพูดแล้วนะ ผมยืนยันอีกครั้งผู้เสียหายเขาไม่จำเป็นต้องออกมาพูดก็ได้ แต่ที่เขาออกมานั่งตรงนี้ เขาไม่ได้ให้คนไปบูลลี่ ไปเบลม หรือด่าเขานะ เขาออกมาเพื่อป้องปรามเตือน คุณล่ะ คุณมีหน้าที่แค่พิมพ์ แซะ แดกดัน ถ้าคุณจะพิมพ์อะไรมา ถ้ายังรักโหนกระแส คิดอยากดู ยังตามกันอยู่ คุณไปเขียนก็ได้ คุณอยากระบายอะไรไปเขียนในโน้ตโทรศัพท์ก็ได้ แต่อย่าพิมพ์เข้ามาในนี้เลย ผมไม่อยากบล็อกคุณ แต่ผมต้องปกป้องแขกผมเหมือนกัน ผมเลือกแขก เพราะเขาน่าสงสาร ผมไม่เลือกคนที่ไปด่าแขก เราอยู่ด้วยกันมานานจะ 10 ปีอยู่แล้ว อย่าทำเลยนะ ช่วยกันดีกว่า ตอนคุณนั่งรอเป็นคิวสุดท้าย คุณก็เห็นเขารักษาคนโน้นคนนี้?
เอ : ใช่ครับ บางคนบินมาจากอเมริกา บางคนเป็นพยาบาลมาหาอาจารย์ 31 ครั้ง ลูกชายเขาก็ปวดหัวเหมือนกัน เขาบอกว่าลูกชายเขาดีขึ้นครับ ต้องมาซ้ำครับ แต่ละคนไม่มีใครไปครั้งเดียวครับ คนไข้ที่เรานั่งคุยอยู่ด้วยก่อนเราเข้าไปครับ
ทุ่มกว่าๆ ลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นๆ กลับหมดแล้ว มีลูกศิษย์อยู่ในห้องนี้มั้ย?
เอ : มีครับ ประมาณ 7 คนได้ครับ เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้ว ไม่ใช่คนไข้ครับ
ใครบอกให้คุณเข้าห้องไป?
เอ : อาจารย์เขาพูดภาษาเหนือแล้วใส่แมสก์ ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็จะมีคนที่คอยแปลให้ เขียนให้ แต่อันนี้ตอนท้ายแล้ว
เขาบอกตัวคุณเองในชาติที่แล้วได้สร้างวัดวาอาราม อาจารย์เขาเป็นคนที่ดูเจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติว่าชาติที่แล้วเคยเป็นใครมาก่อน และเคยทำอะไรเอาไว้กับใคร ชาตินี้เกิดมาต้องไปขอขมาคนนั้นคนนี้เขา ส่วนของคุณเขาบอกอดีตชาติได้สร้างวัดวาอาราม คือวัดเชตุพนฯ มหาธาตุ ท่าพระจันทร์ วัดราชโอรสฯ วัดหงส์รัตนาราม ปั้นก้อนอิฐช่อฟ้าใบระกา คุณอยู่สมัยร.3 คุณเป็นคนสร้าง หมายถึงคุณเป็นช่างเหรอ?
เอ : เขาบอกว่าผมมีอำนาจ
กำหนดกำแพง เขตแดนวัด ปั้นเอง ทำเอง ได้ 5,556 ก้อน ถวายวัดวาอาราม ชื่อว่าท่านสาธุเจ้าสิริวังโสมหาเถร นั่นคือชื่อคุณในอดีตชาติ ขุดบ่อน้ำสร้างศาลาให้วัดวาอาราม ทำทางสามแพร่งสี่แพร่งให้วณิพกอยู่อาศัย อันนี้คือบุญของคุณ ชื่อท่านสาธุเจ้าสิริวังโสมหาเถร มีจริงมั้ย?
มหาหมี : ไม่จริงครับ เป็นชื่อพระครับ สาธุเจ้าแปลว่าพระ สิริวังโสเป็นฉายาพระ มหาเถรคือพระเถระผู้ใหญ่
ชาติที่แล้วคุณเป็นพระอยู่สมัยร.3 สร้างวัดวาอาราม นี่คือบุญ ส่วนด้านบาปของคุณอาจารย์เขาเขียนเลย ทำโทษบริวารเกินกว่าเหตุ ด้วยใจอคติ โดยการบีบขมับ บีบๆๆ แล้วมีการทับเล็บโป๊ะที่เล็บจนเดือดร้อน จนเสียทางจิตใจ บุพกรรมมีในอดีตชาติ ได้รับผลกระทบตลอดจนมาปัจจุบันนี้ บุพกรรมเก่าอยู่สมัยรัตนโกสินทร์ ร.3 คุณเป็นทหารชื่อว่าทองมี อ้าว แล้วสาธุเจ้าคือใครอีก?
เอ : ลูกศิษย์เขาจดให้ตามที่อาจารย์พูดไปเรื่อยครับ
มหาหมี : อันนี้สองชาติแล้วครับ ชาตินึงเป็นสาธุเจ้า ชาตินึงเป็นนายทองมี ในสมัยร.3 ครับ
เขาบอกว่าคุณชื่อนายทองมี ไว้วางใจดูแลความเรียบร้อยบ้านเมือง ทำจนเป็นที่พอใจของร.3 ท่านจึงให้ความดีความชอบ ในฐานะความมั่นคงและงานตลอดกาล ให้คุณให้โทษและได้ใช้ ด้านบุญคุณจะเกิดเป็นคนตลอดเลย ชาติหน้ากูคงเป็นหมาแล้วล่ะ จากนายทองมี ปัจจุบันเกิดเป็นคุณ วิบากกรรมจะแก้ไขได้ยังไง มีรายชื่อเจ้ากรรมนายเวรคุณทั้งหมด 7 คน มีนายเต้า นายเคลือบ นายคล่อง นายอบ นายสาย นายฝุ่น นายเอื้อม สมัยโบราณก่อนโน้น ปัจจุบันกลับชาติมาเกิด ชื่อนายสันต์ นายเคลือบเกิดเป็นนายสมิง เป็นทหาร นายคล่องเกิดเป็นนายเชา บอกเป็นองคมนตรี โอ้โห นายอบ เกิดในชาตินี้ บอกชื่อนายหาญ เป็นพลเอก นายสาย เกิดชาตินี้ชื่อชัยณรงค์ เป็นพลเอกอีก นายฝุ่นเกิดชาตินี้ชื่อนายขจร เป็นพันเอกพิเศษ นายเอื้อมเกิดชาตินี้ชื่อนายปราโมทย์ เป็นพลเอกอีก ชีวิตคุณผูกพันกับทหารเหมือนกันนะ ให้เขาไปขอขมากรรมทหาร?
เอ : นั่นน่ะสิครับ แต่พอแม่ลองเสิร์จดูแล้ว เขาเสียชีวิตไปแล้วแทบทั้งนั้นเลยครับ เขาบอกว่าตายไปแล้วยิ่งง่าย ปริ้นต์รูปเขามาขอขมากรรม พอทำขั้นตอนนี้เสร็จต้องกลับไปหาเขาอีกรอบนึง เขาบอกว่ายิ่งเสียไปแล้วยิ่งง่าย
นี่คือเบื้องต้น หลังจากนั้น จากห้องนี้ เข้าไปสู่ห้องนี้ เรื่องมันเกิด จากอาจารย์ที่หลายคนยกมือไหว้ กลับกลายเป็นนางเอก ใช่มั้ย?
เอ : ครับ
คุณพระช่วย! คนป่วยบางทีมีทางออกไม่กี่ทาง อย่าไปว่าเขา พอเขาบอกให้คุณไปสวดมนต์อีกห้อง มีเตียงเป็นยังไง?
เอ : เตียงมีฟูกครับ ลักษณะเหมือนห้องนอน แต่ถ้าผมอาจไม่นอน แค่นอนพักเฉยๆ ครับ
มีประตูเชื่อม เข้าได้จากอีกห้องทะลุกัน เขาบอกคุณยังไง?
เอ : ตอนแรกนั่งคู่กับเขาที่เตียงก่อนครับ เขาให้ผมสวดมนต์ ให้สวดอิติปิโส บอกลุกสิ มายืนตรงหน้าเขา เขาบอกถกแขนเสื้อขึ้น
ดูอะไร?
เอ : ไม่รู้ครับ น่าจะเป็นวิธีรักษาของเขา ถกแขนเสื้อขึ้น แล้วถกอีกข้างนึง เพื่อดูต้นแขน ต่อไปดูต้นขา ตอนแรกผมก็ถกกางเกงขึ้นดูต้นขา เขาบอกว่าไม่ใช่ ต้องดึงลง ค่อยๆ ดึงลง แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องอายนะ เป็นวิธีรักษา คนก็มารักษากับเขาเยอะ ก็คิดว่าเหมือนหมอที่ผ่าตัด คงเห็นของคนไข้มาเยอะแล้ว ก็โอเค ไม่อาย เผื่อมันจะหาย ผมเป็นหลายอย่างแล้ว หาหมอก็ไม่หาย ก็เอาตามนี้แหละ จากนั้นเขาให้ดึงกางเกงในลง ให้ถอดเลย ผมก็เอากางเกงไปวางมุมห้อง ถอดเสร็จเขาให้แตะ 3 จุด 5 จุด 9 จุด ให้ผมจับมือเขาไปแตะ ถ้า 3 จุดคือแตะขาซ้าย ขาขวา แล้วมาจบที่ตรงกลาง
เหมือนจับมือเทพมารักษาตัวเอง?
เอ : ใช่ครับ พอลงที่ 3 ที่ 5 ที่ 9 จะไปลงที่อวัยวะเพศตลอด เขาบอกไม่ต้องอายนะ เป็นการรักษาแบบฮินดู เราไม่รู้หรอก ฮินดูคือพระศิวะ พระศิวลึงค์ เช็กว่าถ้ามันตื่นตัวมีโอกาสหายนะ
มีมั้ย?
มหาหมี : ไม่น่ามีครับ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเพศแบบนี้ แต่ศิวลึงค์มี เขานับถือ ทุกวันนี้ฮินดูยังมี คือศาสนาพราหมณ์ครับ
เขาอ้างแบบนี้ศาสนาเขาไม่เสียหายหมดเหรอ?
มหาหมี : ผมว่าน่าจะเสียหายครับเป็นการก้าวล่วงเขา แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วย เพราะฮินดูเขาถือศิวลึงค์อีกความหมายนึง ความหมายของผู้สร้างโลกครับ
จากนั้นเขาว่าไงต่อ?
เอ : เขาบอกว่าเอาโทรศัพท์ไปอยู่ที่มุมห้อง ไปทำให้มันตื่นตัวสัก 80-90 เปอร์เซ็นต์ ไปเปิดอะไรดูก็ได้ ให้มันตื่นตัว แล้วกลับมาหาเขา เขานั่งรออยู่ที่เตียง บิวต์ให้ตัวเองแข็งขึ้นแล้วกลับมาหาเขา ตอนแรกผมไปทำ กลับมาแล้วเหี่ยว เขาให้ผมกลับไปทำใหม่ เอาให้ใกล้ร้อยเลย
จริงๆ แล้วอาจารย์ให้เขาทำแบบนี้ 3 ครั้ง ช่วยประสานไปทางอาจารย์ เผื่ออาจารย์อยากชี้แจง หรือให้ทนายอาจารย์ชี้แจงก็ได้ อยากให้ทนายเข้าสายหน่อย ประชาชนเริ่มงงว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากน้องเอเข้าไปในห้องนั้น เขาให้ไปเข้ามุมเปิดคลิปดูก่อนเพื่อให้อวัยวะเพศแข็งตัว ถ้าแข็งตัวจะช่วยได้ ถ้าไม่แข็งตัวจะช่วยไม่ได้?
เอ : จะหายยาก พอรอบแรกกลับมามันเหี่ยว กลับไปอีกรอบ ผมรูดมันจนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกลับมา ตอนแรกอาจารย์ถามว่าจะให้ทำยังไง จะให้อมมั้ย ตอนแรกเขาจะเอาเข้าปาก แต่ผมไม่โอเค เขาเลยให้ทำใส่หน้าเขา
ให้เต๊าะหน้า แล้วเขาก็ทำแบบนั้น?
เอ : พอสำเร็จเขาก็เอาของผมไปถูหน้าเขาครับ
นั่นคือครั้งแรก คุณงงมั้ย?
เอ : งง มันแปลกๆ แล้ว แต่เราโป๊อยู่ในห้องนี้ อีกห้องมีลูกศิษย์เขา ตอนนั้นเราก็กลัว ไม่รู้จะทำยังไง ก็ต้องตามเกมอาจารย์ไปก่อน อาจารย์ให้เราทำอีกครั้งนึง ทั้งที่เพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้ มันยากที่จะแข็งแล้ว เขาบอกทำไปเรื่อยๆ มันไม่แข็งแล้ว แทบใช้สองนิ้วเป็นตะเกียบแล้ว เขาก็ให้เปิดคลิปดูอีก พอเริ่มแข็ง เขาเปลี่ยนไปนั่งข้างล่าง ให้ผมเหยียดขา เอาหน้ามาตรงหว่างขาผม
น้องอยากเล่ามั้ย?
เอ : เล่าได้ครับ เพื่อจะได้รู้ว่าอาจารย์โคตรแย่ครับ
เขามาให้ทำรอบที่สอง?
เอ : เขาให้ผมนั่งบนเตียง ให้ผมยืดขา เขาลงไปที่พื้นข้างล่าง เอาหน้ามาจ่อ พอเขาเอาเข้าปาก มันก็เริ่มเหี่ยวอีกแล้ว ผมก็เลยบอกว่าผมขอดูรูป ดูคลิปได้มั้ย จังหวะนั้นผมเลยถ่ายคลิปไว้
เข้าใจแล้ว ที่พยายามเล่า มันเป็นที่มาโทรศัพท์อยู่ในมือ อาจารย์กำลังออรัลเซ็กซ์เขา เขาบอกเขาไม่สู้แล้ว ไม่ไหวแล้ว ขอดูคลิปก่อนได้มั้ย อาจารย์บอกได้ อาจารย์ยังทำอยู่ เขาก็ถ่ายคลิปเห็นอาจารย์กำลังทำเลย เป็นที่มาของคุณก็ได้หลักฐานมา แล้วเขาให้คุณทำท่าเป็นพระเอก เขาเป็นนางเอกยังไง?
เอ : ตอนที่เสร็จแล้ว สมมติอาจารย์ชื่อบีแล้วกัน คุณบี คุณเสร็จผมแล้วนะ เขาให้ชี้หน้าด้วย ต่อไปนี้ห้ามหาย ห้ามหลบหน้า ถ้าหลบหน้าจะโดนอวัยวะเพศผม พูดคำหยาบที่สุด จะโดนอวัยวะเพศผม โดนน้ำ...ผม ห้ามดื้อ ห้ามหนี แล้วเขาก็ให้ยักคิ้วหลิ่วตา ยิ้ม เลียริมฝีปาก บอกว่าเจอกันครั้งหน้า ถ้าเจอเขาให้ทำอย่างนี้จะเป็นการส่งสัญญาณ เขาจะชอบ
เขาเป็นนางเอกยังไง?
เอ : จะมีบทที่บิดเขิน อย่างคุณบี คุณชอบผมมั้ย ผมเป็นพระเอกในบท คุณบีคุณชอบผมมั้ย เขาบอกว่าชอบ คุณชอบอะไรผม เขาบอกบทมาให้ผมพูด ชอบขน แล้วชอบอะไรอีก จะอ้วกครับ
เขาให้เหยื่อทำเป็นพระเอก เขาเป็นผู้หญิง ถามว่าชอบผมมั้ย ชอบค่ะ ชอบอะไรกู ชอบขนที่หน้าอกค่ะ คุณหนีรอดมาได้ยังไง?
เอ : ผมไปจนสุด เพราะได้คลิปมาแล้ว ผมกะว่าออกมาแม่กับแฟนรู้ก่อนเลย ตอนแรกยังไม่กล้าเล่าให้พ่อกับพี่สาวฟังด้วย ตอนที่เสร็จแล้วกว่าจะได้ออกมา ผมพิมพ์ไปหาแฟนว่าใจเขาสลายมาก ไม่อยากอยู่แล้ว ก่อนไปเพิ่งดูคืนบาปพรหมพิราม ผมไปก็โดนเลย แต่คืนบาปฯ เขายังเป็นชาวบ้าน แต่นี่คือคนที่เอาศาสนามาหากิน มาบังหน้า
พอคุณออกมา คุณไปแจ้งความหรือยัง?
เอ : ยังไม่ได้ไปครับ
คุณเลยไปร้องพี่เอก?
เอ : ใช่ครับ
เอกภพ : พอได้เห็นหลักฐานแล้ว เรื่องนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ก็เลยตั้งใจว่าวันนี้จบจากรายการบ่ายสามจะเข้าไปที่กองปราบ มันแจ้งได้สองจุด หนึ่งไปลำพูนเลย ผู้เสียหายเขากังวลที่ต้องไปที่โน่น ก็เลยแจ้งที่กรุงเทพฯ เข้าไปที่กองปราบ
มหาหมี ในฐานะเป็นทนายความ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เคยบวชเรียนมาเปรียญ 7 เรื่องราวทั้งหมดอยากให้วิเคราะห์หน่อย?
มหาหมี : ก่อนไปข้อกฎหมาย ผมพูดเรื่องความเชื่อกับลัทธิศาสนาก่อน ถ้าเราฟังในส่วนของน้อง ต้องให้พนักงานสอบสวนเข้าหาพยานหลักฐานทั้งหมด ถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่เรารับฟังมา มันจะมีเรื่องหลักพระไตรปิฎก และหลักธรรมพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้อง คือสองเรื่อง คือเรื่องญานในพระพุทธศาสนากับเรื่องกรรม เรื่องญานคือญานของผู้บรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์มี 3 อย่าง ก่อนบรรลุธรรมจะระลึกชาติได้ว่าตัวเองเกิดเป็นอะไร สองจุตูปปาตญาณ จะรู้เห็นอดีตชาติคนอื่นถึงบรรลุธรรม คีย์เวิร์ดสำคัญคือจุตูปปาตญาณ จะรู้เห็นชาติอดีตชาติของคนอื่นถึงบรรลุธรรม คนที่จะรู้ว่านาย ก. นาย ข. เกิดเป็นอะไรเมื่อภพชาติไหนจะต้องได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ถึงรู้ญาณตัวนี้ คนรู้ได้ขนาดนี้คือคนเป็นพระพุทธเจ้ากับคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้น
ที่เขาเขียนมานี่นะ?
มหาหมี : ใช่ครับ เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ผมไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านมีหรือไม่ เพราะไม่ปรากฏว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ ซึ่งผมไม่เชื่อว่าเป็นนะครับ กล่าวอ้างครับ สองอ้างเรื่องกรรม เรื่องกรรมเป็นจุดอ่อนชาวพุทธเรา ชาติที่แล้วเป็นโน่นเป็นนี่ ทำกรรมโน่นนี่มา ทำให้คนกลัวกรรม หลักเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา การทำโดยเจตนานั่นแหละคือกรรม เราทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เรื่องกรรมในหลักการแก้กรรมไม่มีในพระไตรปิฎกเลย หลักทำให้กรรมเบาบางมีมั้ย มีครับ พระพุทธเจ้าเปรียบกรรมเหมือนน้ำในแก้วครับ ที่เป็นน้ำเกลือ คือน้ำเค็ม ไม่มีวิธีการใดเลยที่จะทำให้น้ำเกลือหายเค็มได้ แต่การเติมน้ำคือทำกรรมดีเข้าไปในแก้ว มันจะเจือจางไปจนกรรมตรงนั้นมันเบาบาง แต่ไม่มีทางแก้กรรมเก่าให้หายจากความเค็มได้ แต่ให้ลดละโดยการมีศีลสมาธิภาวนา คนๆ นี้อ้างเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา กับอ้างเรื่องญาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทำได้ แล้วบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็น ตรงนี้อาจเข้าข่ายข้อกฎหมาย ทีนี้เรื่องข้อกฎหมาย แต่ละกรรมที่เขาทำ มันติดหลายพรบ. เช่นประมวลกฎหมายอาญา ที่ชัดเจนที่สุดคืออาจเข้าข่ายผิดข่มขืนกระทำชำเรา ตามมาตรา 276 ประมวลกฎหมายอาญา ข่มขืนกระทำชำเราไม่แยกแยะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับ เนื่องจากมีการแก้กฎหมายแล้ว ผู้ชาย LGBT ถูกข่มขืนได้หมด ในสภาวะที่บุคคลนั้นไม่สามารถขัดขืนได้ ขัดขืนไม่ได้เพราะเชื่อว่าตัวเองมีกรรมเก่า อาจารย์คนนี้อาจรู้เห็นอดีตชาติของเขา นำไปสู่การถูกข่มขืน ถ้าชี้ชัดทั้งสองฝั่งผิดแน่นอน สองฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากข้อเท็จจริงคุณแม่รู้จากสื่อออนไลน์แล้วเข้าไป นั่นหมายถึงสื่อที่เปิดประชาชนเข้าถึงได้ มีสิทธิ์ถูกกระทำได้ทั้งหมด ตรงนี้เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 อันนี้โดนอีกนะครับ เป็นความผิดยอมความไม่ได้ แล้วจะไล่ไปผิดพรบ.คอมพ์ฯ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวงฉ้อโกงประชาชน และข่มขืนกระทำชำเรา ยังไม่รวมพรบ.อื่นนะครับ พรบ.เกี่ยวกับการรักษาโรคอะไรต่างๆ เดี๋ยวค่อยว่ากันครับ
โฟนอินหา ทนายสถาพร สุวรรณเจิดจิต ทนายฝั่งคู่กรณี ฝั่งพี่สถาพรมองยังไง?
สถาพร : ตอนนี้ผมยังไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเล่า เพราะผมยังไม่เห็นหลักฐานครับ
ตอนนี้อาจารย์เป็นยังไงบ้าง?
สถาพร : อาการไม่ค่อยดี ท่านไม่ค่อยสบายครับ
ท่านทราบเรื่องนี้หรือยัง?
สถาพร : ทราบแล้วครับ ท่านติดต่อผมมาให้ผมคุยกับนักข่าวหลายๆ ช่องที่ขอไปครับ
เอกภพ : พี่ทนายครับ ผมถามพี่หน่อย ปกติแล้วเคยมีคนหรือใครที่เขาเคยไปหาพี่ทนายพูดคุยเรื่องที่มีการละเมิดแบบนี้มั้ย
สถาพร : ไม่มีนะครับ ผมมาช่วยงานอาจารย์ในฐานะทนายความ ช่วงคนเยอะๆ ผมมาตั้งโต๊ะรับปรึกษาช่วยชาวบ้านเวลาเขามีทุกข์ ก็สามารถแบ่งเบาภาระทุกข์ได้เรื่องนึง แต่ที่มาอะไรเรื่องพวกนี้ไม่มีนะครับ
เอกภพ : ปกติแล้วอาจารย์ท่านรักษาส่วนตัวหรือต่อหน้าคนเยอะๆ ครับ
สถาพร : ไม่ใช่การรักษานะครับ เป็นความเข้าใจผิด มันไม่ใช่การรักษา อย่างที่ทุกคนเข้าใจเป็นเรื่องบาปบุญ ไปทำบุญให้พ้นเคราะห์ อาจารย์ไม่ได้รักษา ไม่ได้เป็นหมอ
แล้วการให้แก้กรรม ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ พวกนี้เป็นวิธีการอะไร?
สถาพร : ตรงนั้นผมอธิบายไม่ได้นะ แต่ที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงที่เคยเจอเคยอะไร ผู้ป่วยก็ดีขึ้น คนที่ไปหาหมอรักษาไม่หายก็มาหาอาจารย์แล้วดีขึ้น
พอจะทราบมั้ย นอกเหนือจากเคสนี้ มีเคสอื่นๆ ที่โดนกระทำด้วยนะ แต่ไม่เป็นประเด็นข่าวขึ้นมา?
สถาพร : ผมยังไม่ทราบครับ
เคยเห็นคลิปฝั่งผู้เสียหายที่เขาเก็บภาพไว้ได้หรือยังตอนเขาถูกละเมิด?
สถาพร : ยังเลย นักข่าวที่มาสัมภาษณ์ผมก็ยังไม่มีใครได้
ถ้าพี่เห็นคลิปนั้นแล้ว พี่มองยังไงในฐานะทนายความ ถ้าเป็นคลิปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น?
สถาพร : ผมต้องดูก่อน ผมยังตอบอะไรไม่ได้ เขาเป็นผู้เสียหาย เราก็เข้าใจ เขาได้รับผลกระทบ
เอกภพ : สมมติพี่เห็นคลิปที่อาจารย์ท่านกำลังทำอย่างที่น้องพูด ถ้าคลิปนี้มีอยู่จริง พี่มองยังไง
สถาพร : เราต้องประมวลเหตุการณ์ด้วยนะครับ ช่วงนั้นมีใครอยู่บ้าง คนที่เข้ามาบ้านอาจารย์ไม่ได้มีแค่คนสองคนภายในบ้าน เยอะแยะมากมาย
ถ้าคลิปมีอยู่จริงและปรากฏภาพอาจารย์อมนกเขาอยู่?
สถาพร : ผมต้องดูก่อน ผมถึงจะตอบได้ ตอนนี้ผมยังตอบอะไรไม่ได้
มีอะไรอยากฝากถึงฝั่งผู้เสียหายมั้ย?
สถาพร : ไม่มี ก็รักษาสุขภาพที่ไม่สบายนะครับ
ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?
สถาพร : ก็มีโทรมาสอบถามบ้างครับว่าเป็นอะไรยังไง ก็มีอยู่ครับ
เคยไปดูในพันทิปมั้ย มันจะมีเรื่องอาจารย์อยู่?
สถาพร : ผมไม่เคยเลย ผมได้ยินจากที่แถลงข่าวเมื่อวานนั่นแหละว่ามีคนอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ผมไม่เคยเห็นเลย
เดี๋ยวจะส่งให้พี่ได้ดู มีผู้เสียหายอีกหลายคน ผมก็เข้าใจพี่ต้องปกป้องลูกความ แต่ทางนี้เขาก็ทำตามสิทธิ์เขาที่เขาโดนละเมิด?
สถาพร : เข้าใจครับ
เอกภพ : มุมมองผมแกก็พูดเป็นกลาง แกยังไม่เห็นคลิป และไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริง
ต่อสายหาผู้เสียหายอีกคน “คุณซี” ตอนนี้มาเรื่อยๆ เลย?
เอกภพ : หลังออกโหนกระแส ผู้เสียหายมาเรื่อยๆ
กังวลใจมั้ย?
เอ : กลัวครับ
เอโดนถึง 3 ครั้งในวันเดียวกันเลย?
เอ : ครั้งที่สามไม่เสร็จครับ แต่เขามาจับอีก
คุณออกมายังไง?
เอ : จนเขาอนุญาตให้ออกมาสักที
ไม่สามารถออกมาเองได้เหรอ?
เอ : หนีออกมาเองยาก อย่างแม่ผมเดินช้ามาก เขาแก่แล้วพื้นที่บ้านเขากว้างใหญ่มาก ถ้าผมคนเดียวผมไม่กลัว ผมไปเลย แต่แม่ผมช้ามากพ่อช้ามาก ที่จอดรถอยู่อีกฝั่งต้องข้ามถนน จอดลึกด้วย มันหนีไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วลูกศิษย์ลูกหาเขาก็อยู่ด้วย
เอกภพ : รอบสองเขาก็คิดนะเขากะจะถีบอาจารย์ให้กระเด็นวิ่งแก้ผ้าออกมาเลยดีมั้ย ไม่อยากโดนกระทำแล้ว แต่กลัวว่าวิ่งออกมาแล้วถูกล็อกแม่จะลำบาก
ตอนคุณเข้าไป มีลูกศิษย์ลูกหาเห็น คุณคิดว่าเขารู้กับอาจารย์มั้ยว่าอาจารย์ทำแบบนี้?
เอ : มันแยกหลายช้อยส์ครับ ตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่รู้ ถ้ารู้ใครจะไปศรัทธา ถ้าเราเองรู้ว่าอาจารย์ทำแบบนี้เราจะยอมเป็นลูกศิษย์คนแบบนี้เหรอ มันเป็นไปไม่ได้ สองเขาอาจได้ผลประโยชน์ร่วมกันก็อาจรู้ เป็นนกต่อเอาของมาส่ง ผมเลยไม่รู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้ครับ