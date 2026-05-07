ดีเดย์ 7 พฤษภา “วันกรีฑาเด็กโลก” สมาคมกรีฑาฯ - กองทุนพัฒนากีฬา จับมือ World Athletics เปิดตัว Thai Domestic Power “Kid’s Athletics” ปั้นเยาวชนไทย 77 จังหวัด สู่ระดับโลก

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2569) ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มิสเตอร์ เอ ชูกู้ มารัล เลขาธิการสมาคมสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะอุปนายกอาวุโส สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ คุณจารินี ทองโท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง คุณจิตราภรณ์ ผดุงผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
พร้อมด้วย บิว ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย แจ๊ส ชวนชื่น แจง ปุณณาสา พรหมยศ แตงไทย เหมือนฟ้า พรหมยศ นักร้อง นักแสดงชื่อดัง และเหล่านักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร ชนิดกีฬากรีฑา Thai Domestic Power “Kid's Athletics” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าถึงกีฬากรีฑาพื้นฐานอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย 8–12 ปี ตามมาตรฐานของกรีฑาโลก (World Athletics)
พล.ต.อ. จักรทิพย์ กล่าวว่า สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรีฑาโลก สมาคมสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หรือโรซ่า ที่จะบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ผ่านกีฬาภูมิภาคทั้ง 5 ภาค เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
7 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็น “วันกีฬากรีฑาสำหรับเด็ก” โดยกรีฑาโลก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วโลกได้ร่วมกิจกรรมกีฬา ภายใต้แนวคิด เด็กทุกคนเกิดมาเพื่อเคลื่อนไหว เล่น เรียนรู้ สำรวจ ผ่านการแข่งขันทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน ในหลักสูตร Kid’s Athletics ที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่ง กระโดด ทุ่มและขว้าง เพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8–12 ปี อย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเล่นกีฬา
พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่สมาคมกีฬากรีฑาฯ ร่วมมือกับกรีฑาโลก ที่ต่อยอดจากโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่ง ที่สมาคมได้ร่วมกับโรซ่าดำเนินการมาหลายปีก่อนหน้า ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทย หันมาออกกำลังกาย พัฒนาทักษะ ทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านหลักสูตร Kid’s Athletics โดยเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 12 "ช้างศึกน้อยเกมส์" ซึ่งมีนักเรียนจาก รร. ตชด. 222 แห่ง มาร่วมการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างโอกาส ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคต
อีกทั้งยังสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีวินัย ความสามัคคี ใช้กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคนสู่สังคมที่น่าอยู่ ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนมีโอกาสพัฒนาทักษะและความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านนายทนุเกียรติ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่โครงการ Thai Domestic Power จับมือกับสมาคมกีฬากรีฑาฯ พิเศษไปกว่านั้นยังได้ร่วมมือกับองค์กรกีฬานานาชาติอย่างกรีฑาโลก ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนไทยสู่ระดับสากล ผ่านระบบครบวงจร ต้นน้ำ-ปลายน้ำ โดยตั้งเป้าเฟ้นหานักกีฬากรีฑาให้ได้อย่าง “บิว ภูริพล” มาประดับวงการกีฬากรีฑาไทย และจะก่อให้เกิดตลาดนัดนักกีฬา ที่จะมีเยาวชน 77 จังหวัดทั่วประเทศมาเข้าร่วม ควบคู่กันนี้ ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนบุคลากรกีฬา เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกซ้อมและการแข่งขันของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ
หลักสูตร Kids’ Athletics เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับวัย ปลูกฝังการความสามัคคีและน้ำใจนักกีฬา ประกอบด้วย 7 ฐาน ได้แก่ ฐาน 1 Formula One ม้วน กลิ้ง วิ่ง คลาน พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายของทุกกีฬา ฐานที่ 2 Cross Hop ฝึกการทรงตัวและเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวภายใน 15 วินาที ฐานที่ 3 Precision Throw ฝึกสมองในการควบคุมร่างกาย เพื่อขว้างวัตถุให้ตรงจุด ฐานที่ 4 Relay Ladder & Hurdle ฝึกฟุตเวิร์คเปลี่ยนจังหวะการเคลื่อนไหวและปรับจังหวะเท้า ฐานที่ 5 Triple Bounde ก้าวกระโดดเพื่อฝึกความแข็งแรงของขาช่วงล่างและการออกตัว ฐานที่ 6 Overhead Backward Throw ขว้างวัตถุไปด้านหลัง เพื่อฝึกความแข็งแรงของร่างกายเรียนรู้การถ่ายโยงแรงจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปมัดเล็ก และฐานที่ 7 Long Run วิ่ง 8 นาทีเพื่อฝึกระบบหายใจ การไหลเวียนของลมหายใจและปอด
ทั้งนี้ในรอบชิงชนะเลิศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ “โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” มาประดิษฐานบนถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร เพื่อเป็นสิริมงคล และเกียรติยศสูงสุด แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ โรงเรียนทั่วประเทศที่สนใจ สามารถสมัครแข่งขัน ได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 โดยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/TDPKidsAthletics หรือทาง Line Offcial @tdpkidsathletics