“ลำใย ไหทองคำ” เลือกแล้ว! มอบหัวใจให้ “กัปตันช้าง” แถมจีบก่อน

กลายเป็นกระแสฮือฮาและกำลังเป็นคำถามกันในแวดวงการกีฬาและวงการบันเทิงถึงเรื่องราวความรัก เมื่อ “กัปตันช้าง ร.ต.อ. กฤษดา วงษ์แก้ว” ตำนานนักฟุตซอลทีมชาติไทยและสโมสรบลูเวฟ ชลบุรี ผู้พาทีมชาติไทยฟุตซอลติดอันดับโลก โพสต์รูปหวานกับนักร้องลูกทุ่งสาว “ลำใย ไหทองคำ” สนิทแนบชิดพร้อมข้อความ “ขออนุญาตร๊ากกก” ซึ่งด้าน ลำใย ก็ตอบกลับว่า “อนุญาตก็ได้”
แต่ในช่วงนี้ ลำใย ไหทองคำ มีภาพกับหนุ่มๆ หลายคนตามประสาคนโสด ทั้งดาวติ๊กต๊อก “กาเนเกส (Ganekess) นักเต้นชาวคาซัคสถาน ที่เคยมีภาพคู่ลำใยไปซบไหล่กาเนเกส และออกเดตด้วยกัน รวมไปถึง “บอส เอวหวาน” ที่แฟนๆ ยังจับให้ทั้งคู่รักกัน ซึ่งลำใยก็ยังไม่ได้ออกมาตอบชัดเจนว่าสุดท้าย ใครคือหวานใจตัวจริงของลำใยในตอนนี้กันแน่ กองเชียร์ก็มีหลากหลายเสียงแตก 3 คน 3 สไตล์ ตกลงลำใยมีหนุ่มในสต๊อกกี่คนกันแน่ รวมถึงบางกลุ่มอยากทวงคืนลำใยคืนเพราะอยากให้ลำใยอยู่โสดๆ แบบนี้ไปก่อน
“ลำใย- กัปตันช้าง” โคจรมาเจอกันได้ไง
วงในเล่าว่า ลำไย - กัปตันช้าง รู้จักกันผ่านการแนะนำของ “อาม ชุติมา โสดาภักดิ์” เพื่อนสนิทของลำใย เพราะอามเองก็มีแฟนอยู่ในทีมกัปตันช้าง ชาวเน็ตหลายคนจับไทม์ไลน์ของทั้งคู่ พบว่าทั้งคู่อาจจะไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นด้วยกันมา ซึ่งนั่นหมายความว่า ลำใย- กัปตันช้าง คบกันมาแล้วราว 2 เดือน
จากในโซเชียล กัปตันช้างเองเล่าไว้เมื่อเดือนเมษายนว่า… “พูดไปใครจะเชื่อ ประโยคแรกที่แฟนทักมาจีบ ไหนๆก็เลื่อนมาแล้ว แกล้งๆ ทักมาจีบหน่อย พอดีไม่มีแฟนๆ” แต่ยังไม่เป็นที่จับตาว่าแฟนคนนั้นคือนักร้องชื่อดัง
หลังจาก ลำใย มีภาพกับหนุ่มอื่น ทำกัปตันช้างรุกหนัก โพสต์ภาพหวานคู่ลำใยลงโซเชียล ประกาศความหวานให้โลกได้รู้ ขออนุญาตรักและดูแลลำใย
“ลำใย-กาเนเกส” ถ้าคนนี้ก็เริ่ดเลยแหละ
หลังจากที่ ลำใย-กาเนเกส ลงรูปและคลิปสนิทสนมซบไหล่กัน แถมยังมีภาพออกเดตที่เยาวราช และคาเฟ่ ทำแฟนๆ กรี๊ดกันสนั่นโซเชียล เหมาะสมและลงตัวมากๆ กาเนเกสมรเสน่ห์เหลือล้นตกสาวๆ มากมาย เวลาที่กาเนเกสไลฟ์สดในติ๊กต๊อก ลำใยก็เข้าไปเปย์ของขวัญฉ่ำๆ และกาเนเกสยังบอกกับแฟนๆ ในไลฟ์ว่าเขาบินมาเมืองไทยเพื่อมาหาลำใย และคบอยู่กับลำใยอีกด้วย
แต่หลายคนก็มองว่าหากเป็นกาเนเกส ความรักก็อาจจะเป็นอุปสรรคเพราะเป็นรักทางไกล และส่วนตัวเองลำใยต้องการคนที่มาดูแลเทคแคร์ฟีลพ่อบ้าน ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่กาเนเกส
“ลำใย-บอส” พี่น้องที่แฟนๆ ยังเชียร์ให้เป็นคู่จริง
หลังจากเคยลองศึกษาดูใจ ผ่านเรื่องราวฉาวมาแล้ว ลำใยก็ออกมายืนยันว่าตนกับบอสเป็นพี่น้องกัน และยังสามารถร่วมงานกันได้ โดยที่ผ่านมา ลำใย-บอส ทั้งคู่ยังร่วมไลฟ์สด ไปเที่ยวด้วยกันเป็นกลุ่มแก๊ง ใส่เสื้อผ้าแต่งตัวเหมือนกัน ทำให้แฟนๆ บางส่วนยังคอยเชียร์อยากเห็นวันที่ ลำใย-บอส กลับมารักกันอีกครั้ง บางคนคิดว่าทั้งคู่คบกันอยู่เงียบๆ แต่ก็มีบางกลุ่มที่อิกนอร์ ลำใยจะคบกับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่บอสแล้ว
ท่านกลางคำถามในโซเชียลมากมาย ตกลงใครกันแน่ที่ลำใยเลือก เชื่อว่าคนนั้นที่ลำใยจะมอบหัวใจให้ ลำใยต้องผ่านการคิดมาอย่างดีและถี่ถ้วนมากๆ แล้ว จากนี้คงต้องรอฟังจากปากลำใยว่าถูกใจ กัปตันช้าง ที่ตรงไหน เอาเป็นว่า ทีมแพทย์พร้อมรึยัง? โค้ชลงสนามแล้ว…