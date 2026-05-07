Copy A Bangkok ปล่อยหมัดเด็ด! เปิดตัว Trailer ซีรีส์ “เฉิ่มเชย” ดึงคู่ขวัญ “ติวเตอร์–ยิม” พลิกบทบาทพาอินไปกับรักครั้งใหม่ที่ไม่คาดคิด

เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย เมื่อ Copy A Bangkok ปล่อยตัวอย่าง (Trailer) ซีรีส์เรื่องใหม่ “เฉิ่มเชย” ออกมาให้แฟนๆ ได้ชมเป็นครั้งแรก พร้อมกระแสพูดถึงคาแรคเตอร์ใหม่ของสองนักแสดงนำอย่าง ติวเตอร์ กรภัทร์ และ ยิม ปริญญากรณ์ จากบ้านดูมันดิ ที่ครั้งนี้ขอพลิกบทบาทมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ทั้งฟิน ทั้งตลก แต่ลึกซึ้งและกินใจ
เพียงแค่ Trailer แรก ก็ทำเอาคนดูอินไปกับบรรยากาศการเดินทางและการเยียวยาหัวใจของ “เอิ้ง รับบทโดย ยิม” เจ้าของบาร์ที่ต้องเผชิญกับการถูกหักหลังจากคนรัก จนสูญเสียทุกอย่างในชีวิต เขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อเยียวยาหัวใจ และได้พบกับ “อินทะ รับบทโดย ติวเตอร์” ชายแปลกหน้าที่กลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางโดยไม่ตั้งใจ ทั้งสองใช้เวลาร่วมกันตั้งแต่การไหว้พระ ขอพร ไปจนถึงการท่องเที่ยว ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอินทะก็ค่อยๆ พัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านอดีต ยอมรับตัวเอง และเปิดใจให้กับความรักอีกครั้ง
ซีรีส์ “เฉิ่มเชย” เตรียมออกอากาศตอนแรกวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.00 น. รับชมได้ทางแอป TrueVisions Now เท่านั้น อีกทั้งแฟนๆที่มีบัตรเข้าร่วมงานฉลองเปิดร้าน เฉิ่มเชย Grand Opening สามารถมาร่วมรับชมซีรีส์เฉิ่มเชยตอนแรก พร้อมกับนักแสดง "ติวเตอร์-ยิม" ที่ Lido Connect Hall2 รายละเอียดติดตามได้ทาง SNS ChermCheySeries
งานนี้บอกเลยว่าซีรีส์เฉิ่มเชยไม่ใช่แค่ซีรีส์โรแมนติกคอมมาดี้ธรรมดา แต่คือการเดินทางของหัวใจที่หลายคนอาจเคยผ่านมา และอาจได้เจอ “คนที่ใช่” ในเวลาที่ไม่คาดคิด
ลิ้งค์ Trailer: https://youtu.be/N124kAywrmE